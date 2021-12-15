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Мясной паштет: рецепт популярной закуски

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Мясной паштет: рецепт популярной закуски

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Паштет можно приготовить практически из любых продуктов – из печени, яиц, грибов, бобовых, овощей.

Очень популярны и рыбные паштеты, особенно форшмак. Мы же рекомендуем приготовить мясной паштет, который с удовольствием будут есть и взрослые, и дети.

Ингредиенты:

  • 800 г телятины
  • 2 луковицы
  • 1 морковь
  • 100 г сливочного масла
  • 2 лавровых листа
  • 8-10 горошин черного перца
  • 4-5 горошин душистого перца
  • щепотка молотого мускатного ореха
  • растительное масло
  • черный молотый перец
  • соль

Приготовление

Подготовленное мясо опустить цельным куском в кастрюлю с кипящей водой, бросить душистый и черный перец горошком и варить на медленном огне до готовности, посолив и добавив лавровый лист за 10-15 минут до окончания варки.

Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить в небольшом количестве раскаленного растительного масла.

Слегка остывшее мясо нарезать кусочками и вместе с овощами дважды провернуть через мясорубку или пюрировать блендером.

В готовый паштет тщательно вмешать размягченное сливочное масло, подлить 50-100 мл бульона, приправить мускатным орехом, поперчить, при необходимости досолить и хорошо вымешать.

На заметку

Таким же образом готовится паштет из курятины, индюшатины, говядины, свинины, можно же взять и 2 вида мяса.

Мясо для паштета можно не отваривать, а потушить вместе с луком и морковью.

Для придания мясному паштету особого вкуса ароматизируйте его добавлением чеснока, душицы, тимьяна, розмарина.

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