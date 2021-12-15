Мясной паштет: рецепт популярной закуски

Паштет можно приготовить практически из любых продуктов – из печени, яиц, грибов, бобовых, овощей.
Очень популярны и рыбные паштеты, особенно форшмак. Мы же рекомендуем приготовить мясной паштет, который с удовольствием будут есть и взрослые, и дети.
Ингредиенты:
- 800 г телятины
- 2 луковицы
- 1 морковь
- 100 г сливочного масла
- 2 лавровых листа
- 8-10 горошин черного перца
- 4-5 горошин душистого перца
- щепотка молотого мускатного ореха
- растительное масло
- черный молотый перец
- соль
Приготовление
Подготовленное мясо опустить цельным куском в кастрюлю с кипящей водой, бросить душистый и черный перец горошком и варить на медленном огне до готовности, посолив и добавив лавровый лист за 10-15 минут до окончания варки.
Лук и морковь очистить, измельчить и обжарить в небольшом количестве раскаленного растительного масла.
Слегка остывшее мясо нарезать кусочками и вместе с овощами дважды провернуть через мясорубку или пюрировать блендером.
В готовый паштет тщательно вмешать размягченное сливочное масло, подлить 50-100 мл бульона, приправить мускатным орехом, поперчить, при необходимости досолить и хорошо вымешать.
На заметку
Таким же образом готовится паштет из курятины, индюшатины, говядины, свинины, можно же взять и 2 вида мяса.
Мясо для паштета можно не отваривать, а потушить вместе с луком и морковью.
Для придания мясному паштету особого вкуса ароматизируйте его добавлением чеснока, душицы, тимьяна, розмарина.
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