На фоне ретроградного Меркурия: новолуние в Весах 6 сентября 2022 года принесет нам гармонию

6 сентября 2022 произойдет новолуние в Весах в 00:54 по киевскому времени и поможет достичь жизненного баланса.

Весы – знак мира, спокойствия, довольствия, принятия себя, сотрудничества, удовлетворения, гармонии противоположностей, регулярности, равновесия и стремления к совершенству. Это новолуние усилит потенциал Солнца в Весах , что поможет сделать осознанный и правильный выбор. Но, прежде всего, нужно сосредоточиться на себе, чтобы обрести гармонию с самим собой и с окружающим миром, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние в Весах 2022 состоится на фоне ретроградного Меркурия , поэтому важно воспользоваться такими планетарными влияниями и сделать рывок вперед по вопросам, которые давно волнуют, но все никак не решаются. Также это новолуние поможет увидеть все нюансы личных и деловых взаимоотношений и, при необходимости, исправить ошибки, преобразовать их в выгодную и полезную сторону для все участников.

Венера, известная как утренняя звезда, появляется перед восходом Солнца и перед его закатом. Самая яркая планета в восточном полушарии, является управителем новолуния в Весах. В астрологии Венера считается благостной планетой, обладающей женственной природой, характеризует чувственную сторону человека. Планета «малого счастья» управляет нашими желаниями, романтичностью, красотой, страстью, сексуальными удовольствиями, искусствами.



Социальные взаимоотношения и любые официальные партнерские связи находятся под влиянием знака Зодиака Весы. Новолуние 26 сентября 2022 окажет огромное влияние на сферу деловых контактов и межличностных связей, поможет их обновить, открыть новые грани отношений. Весь лунный месяц (26 сентября – 24 октября 2022) благоприятен для взаимодействия с представителями противоположного пола и привлечения внимания желанного партнера.

Весы – седьмой знак Зодиака, олицетворяет собой равновесие и гармонию, считается удачным из-за своей связи с планетой-багодетелем Венерой и стихией Воздуха, которые вместе способствуют духовному совершенствованию. Семь - мистическое число, которое учит смотреть внутрь и познавать себя, искать внутренний свет в пределах собственной души.

Новолуние в очень противоречивом знаке Весы пробуждает в людях ответственность, любовь, благосклонность к окружающим, желание обрести покой и оказывать помощь другим людям. Попытки ускорить развитие тех или иных процессов, в результате приведет к обратному эффекту. Чтобы сохранить в лучшем виде достигнутые результаты и приумножить их, необходимо избегать беспокойного окружения и не ввязываться в споры.

За несколько днем до новолуния в Весах 2022 было Осеннее Равноденствие, которое принесло кардинальные перемены на всех уровнях жизнедеятельности, как отдельного человека, так и всего мирового сообщества. Пришло время компромиссов, нейтрализации агрессии, конструктивных переговоров.

Очень важно в день новолуния в Весах подключиться к этим гармонизирующим и теплым энергиям. Вы легко это сделаете, если содержите свое место жительства в чистоте и порядке. Можно украсить свой дом, комнату, офис, рабочее место. Избегайте уродства, грязи, плохого управления делами, конфликтов и беспорядка. И тогда новолуние 26 сентября 2022 притянет в жизнь гармонию, правду, справедливость и чувство равновесия.

Новолуние в Весах способствует вдохновению, усиливает творческий потенциал, активизирует скрытые спящие таланты. Неспешные, последовательные действия приведут к намеченным целям и успеху. Девиз – «медленно, но верно», поможет избежать многих трудностей и острых углов. Когда от людей ждут быстроты в выполнении поставленных задач, они нервничают и все портят, совершая массу ошибок. Это должны помнить руководители и работодатели, чтобы не сделать хуже себе же, своему бизнесу или предприятию.

Новолуние в кардинальном знаке Весы 26 сентября 2022 задаст тон на весь лунный месяц, поэтому нужно со всей ответственностью подойти к вопросу организации своей жизни и взаимоотношений с другими людьми. Одно неосторожное слово или неловкий шаг может вмиг обнулить ранее проделанную работу и вернуть все в исходную точку.

Начинается благоприятное время для бракосочетаний и подписания договоров о сотрудничестве. Дипломатические взаимоотношения и международные связи выходят на новый уровень, открываются ранее закрытые двери, достигаются взаимовыгодные договоренности. Варианты выбора укрепляют взаимоотношения.

Знак Весы символизирует результативное закрепление взаимоотношений, баланс, основанный на гармоничном взаимодействии противоположных начал – мужского и женского принципов, служащие основой материального становления и эволюционного процесса. Творческие союзы принесут хорошие плоды в период активных энергий этого знака Зодиака.

Новолуние в Весах способствует гармонизации сексуальных взаимоотношений, а также отношений, в которых можно договориться, например, между родственниками по вопросам имущества. Любые связи, в которых есть энергетический или материально-денежный обмен, можно привести в порядок и получить от этого удовольствие. Это новолуние поможет привлечь клиентов и покупателей, найти взаимовыгодных партнеров в торговле. В ближайшее время легче заинтересовать человека, возбудить интерес, привлечь внимание и тогда приходят деньги.

Юриспруденция, политика, общественные работы также находятся под влиянием знака Весы. С новолуния 26 сентября 2022 начинается благоприятный период для решения юридических вопросов и проблем, в том числе, касающихся бракоразводных процессов. Повышается взаимопонимание между двумя людьми, и даже враги смогут прийти к общему решению, полезному для всех.

Новолуние в Весах затрагивает темы любви и брака, способствует привлечению новых романтических знакомств. Наилучшим образом можно решить вопросы делового партнерства и взаимовыгодного сотрудничества, оборота денежных средств и совместных ресурсов.

У многих людей обостряется эстетическое видение мира, поэтому опрятный внешний вид, чувство стиля и понятие красоты – уже половина успеха в ближайшее время. Это также поможет обрести гармонию в общении с другими людьми, активизировать контакты и связи в сфере бизнеса, привлечь новые варианты и возможность выбора. Можно найти новых партнеров, привлечь клиентов, покупателей, заинтересовать своими предложениями о сотрудничестве спонсоров, инвесторов. Все это вполне достижимо, если улучшить внешний вид (фасад, витрину) своей продукции, товара, либо офиса, здания.

Нoвoлуниe в знaкe Becы открывает новый взгляд на жизнь, нaдeляeт мoщнoй твopчecкoй cилoй, вceляeт увepeннocть в лучшeм будущeм, приближает мир в Украине.

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