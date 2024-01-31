На кого прольется денежный дождь в феврале 2024-го

Февраль имеет огромное значение в финансовом плане, поскольку именно в этом месяце закладывается программа на ближайшее время – как минимум, на весь последующий год.

В зависимости от поведения и отношения к деньгам, которые человек продемонстрирует в это время, сложится его материальное благосостояние – или наоборот, его отсутствие.

О тех, кто разбогатеет в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Овен

Овнам очень важно обращать внимание на идеи профессионального свойства, в которых в феврале недостатка не будет. Одна из них, будучи воплощенной в жизнь, может принести приличную прибыль – от денег буквально придется отбиваться. Главное, не упустить ту самую, наиболее перспективную, идею и отличить ее от проходных, не имеющих особого значения.

Телец

Благосостояние Тельцов будет напрямую зависеть от впечатления, которое они смогут произвести на свое руководство – разумеется, не личное, а профессиональное. Поэтому желательно приложить усилия, чтобы оно было максимально благоприятным. В таком случае удастся получить в работу хороший проект и, как следствие, хороший гонорар.

Стрелец

Стрельцы могут получить долгожданные выплаты, на которые в глубине души они уже не надеялись. Сумма позволит им не только рассчитаться с долгами, если таковые имеются, но и потратить их на что-то приятное – о чем представители знака давно мечтали. Особую прелесть денежным поступлениям придаст то, что их, скорее всего, выплатят в валюте.

Читайте также: