На кого прольется денежный дождь в марте 2024-го: астролог назвал три знака

В марте нынешнего года звезды будут слишком заняты разнообразными социальными пертурбациями в виде недовольства народных масс, бунтов, смены власти и судьбоносных процессов, имеющих отношение к личным отношениям и жизни целом, что у них просто, как говорится, руки не дойдут до решения материальных вопросов. Впрочем, это не значит, что не будет счастливчиков, которым повезет в финансах. Кто сможет буквально озолотиться в это время?

О том, какие знаки Зодиака смогут озолотиться в это время, рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Близнецы

Близнецам, которые хотят получить значительную сумму денег, звезды советуют рискнуть – например, купить лотерейный билет. Вполне возможно, что на этот раз солидный выигрыш достанется именно им. Однако в случае, если их надежды не оправдаются, идти ва-банк нежелательно – можно потерять гораздо больше, чем планировалось приобрести.

Скорпион

Скорпионы смогут заработать исключительно благодаря собственному таланту и сообразительности. Идеи, которые они решат реализовать, окажутся как перспективными, так и прибыльные, главное – настоять на своем и добиться их воплощения в жизнь. Результат – в том числе и материальный – превзойдет все ожидания представителей знака.

Козерог

Козероги могут рассчитывать на солидные денежные выплаты, которые будут иметь мало общего с манной небесной: как правило, представители этого знака свои деньги зарабатывают упорным трудом. Именно поэтому они не тратят полученное на пустяки, без которых можно обойтись – именно так им нужно поступить и сейчас, иначе можно сильно потратиться.

Читайте также: