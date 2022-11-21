Надела жакет на голое тело: актриса Дженна Дьюэнн на концерте Элтона Джона

Певец Элтон Джон сейчас активно выступает в рамках своего тура. Мероприятие, которое посетила актриса, является одним из таких концертов.

Дженна Дьюэнн, которую многие помнят по роли в романтическом танцевальном фильме "Шаг вперед", стала гостьей шоу Farewell Yellow Brick Road в Лос-Анджелесе. Это был концерт британского певца Элтона Джона в рамках его прощального тура.

На мероприятии известная красотка появилась в изумрудном брючном костюме из шелка. Брюки наряда были немного расклешенными от колена, а вот жакет застегивался только на одну пуговицу и имел подвернутые рукава.

Жакет Дженна решила надеть на голое тело, добавив в лук таким образом немного сексуальности. Волосы актрисы были собраны в хвост, а на лице визажисты сделали ей яркий макияж с блестящими тенями и густыми ресницами.

Дженна Дьюэнн / Фото: Getty Images

Также это грандиозное мероприятие посетила супермодель Хайди Клум, Дита фон Тиз, Люси Хейл и еще множество других звезд.

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