Надежда есть: астролог рассказал, удастся ли спасти "Азов"

Судьба полка «Азов», отчаянно сражающегося с оккупантами, волнует сегодня весь мир.

Трудно найти нормального – адекватного – человека, который не восторгался бы их беспримерным мужеством и от всей души не желал бы им спасения. Они приняли огонь на себя, и, не сделай этого «азовцы» в Мариуполе, русские войска были бы уже, наверное, в Одессе. Однако, чем закончится эта героическая и, одновременно, трагическая страница нашей истории не знает никто – кроме звезд. О том, какова судьба полка «Азов», рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Гороскоп определяет место и время рождения

Как известно, гороскоп человеку – как и группе людей, чем, собственно и является полк «Азов» – можно построить, зная дату, время и место его рождения. «Википедия», опираясь на слова одного из бывших его руководителей, Ярослава Гончара, началом его существования считает 4 мая 2014 года, то есть недавно они отметили свое восьмилетие. Время его «рождения» определено как утро, поэтому логично будет предположить, что речь идет вероятности – разумеется, с большей или меньшей долей – об одиннадцати часах утра: на этот момент и выстраивается его гороскоп.

Гороскоп дает надежду на чудесное спасение

Если посмотреть на натальную карту «Азова», то, прежде всего, бросается в глаза, пожалуй, самый важный и дающий надежду на чудесное спасение аспект – мощный Тригон между Юпитером, Луной, Хироном и Прозерпиной. Нужно заметить, что Юпитер в гороскопе «Азова» находится в экзальтации – то есть, в этом месте он особенно силен и заметен, что и дает полку его знаменитость и популярность. 16 градус знака Рака, в котором находится Юпитер в гороскопе полка, говорит о борьбе, сопровождаемой успехом. Планеты, расположенные в знаке Рыб – Уран и Нептун – указывают на дела, так или связанные с подземельем, тайными договорами и парадоксальными ситуациями.

Прозерпина и царство Аида

Важно нахождение в натальной карте «Азова» и Прозерпины – еще не открытой астрономами, но очень чувствительной и склонной к трансмутациям планеты. Согласно греческой мифологии, Прозерпина спускалась в преисподнюю – в царство Аида – и не только возвращалась оттуда, но и возрождалась для жизни вновь. Так проигрываются двадцать семь километров подземелий, в которых бойцы «Азова» прогрызаются к жизни сейчас.

Экстракция при помощи третьей силы

В натальной карте «Азова» также вырисовывается большой космический крест: ретроградный Марс, Уран, Юпитер и Плутон, он дает сложную жизнь, наполненную борьбой, ограничений и угроз для жизни. А также – что очень важно в нынешней ситуации – такой крест может указывать на военную операцию, называемую экстракцией: это когда по соглашению двух противоборствующих сторон – в нашем случае, России и Украины – третья, не задействованная в конфликте сторона, забирает военнослужащих и гарантирует, что до конца военных действий они будут находиться на ее территории и больше не вступят в борьбу. Третьей силой, если судить по гороскопу, скорее всего, будет какая-то морская держава – например, Великобритания или Турция, и в течение мая-июня вопрос с освобождением «Азова» будет решен.

Нельзя исключать спасения «Азова» военным путем

Впрочем, если учесть, что в 10-х числах июня транзитный Марс, проходя по знаку Овна, создает оппозицию к Марсу «Азова», идет на соединение с Ураном и «дерется» с планетой войны Плутоном, нельзя исключать и вероятности военных действий, которые приведут к освобождению «азовцев» военным путем. Если же в это время будет проходить экстракция, не исключено, что российские войска, которые постоянно нарушают правила ведения войны, могут открыть огонь – как в истории с Иловайском. Однако высшие силы, согласно гороскопу, на стороне Украины и «Азова», поэтому шанс на чудесное спасение остается.

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