Напав на Украину, Россия запустила бумеранг необратимого саморазрушения - астролог 

Чем дольше будет продолжаться война на территориях Киевской Руси, тем больших бед следует ожидать тем, кто ее развязал.

Астролог Инна Тесленко рассказала, как небесная логистика повлияет на судьбу северных феодалов, замахнувшихся на территории свободных народов.

- Одиннадцатого апреля Юпитер начал движение по зодиакальному знаку Овна, усилив таким образом влияние огненной стихии. Сочетание огня и земли, другой базовой стихии территорий современной Украины, создает вулканическую лаву, которой необратимо накроет непрошеных агрессоров, посмевших разбудить недоступные их пониманию силы, - объясняет астролог, прогнозы которой неоднократно публиковались и доступны для сравнения с реально произошедшими событиями. - В период ретроградного Меркурия, который продлится до 10 июня, все "победоносные" планы завоевателей обернутся против тех, кто их затеял.

По мнению астролога, ярким примером возмездия свыше могут служить вспыхнувшие при транзите Солнца и Венеры по Овну массивные пожары на территориях Российской Федерации. Как только в Красноярском крае приняли решение вывозить зерно из Херсонской области, они полыхнули с новой силой в этом регионе. При этом огонь вырвался за границы лесов, уничтожая сотни жилых домов и приводя к гибели людей.

- Можно проследить интересную закономерность: в Бурятии пожары разгораются наиболее интенсивно там, где их тяжело гасить без авиации. Особенно любопытен Ужурский район Красноярского края. Ведь именно в Ужуре базируются стратегические ракеты "Сатана", о которых опять заговорили в силовых ведомствах России, явно сотрясая оружием перед миром. Равно как о пуске более мощной ракеты, которую недавно испытали на космодроме Плесецк, с красноречивым названием "Сармат", что интересно для тех, кто знает историю. Ведь сарматы жили именно на территории Украины, их отпрысками считали себя украинские казаки и польские шляхтичи. Создав оружие с таким названием, россияне, по сути, подпитали силу древнего рода, которая, безусловно, поддержит собственный эгрегор. А ракетные шахты - своего рода воплощенная метафора преисподней, той самой геенны огненной, которая грозит сжигать всех, кто возомнил себя повелителями зла, – размышляет астролог.

По ее прогнозам, уже в ближайшие недели в Сибири, да и на других федеративных территориях стоит ожидать еще более жуткие катаклизмы, в геометрической прогрессии зеркалящих действия захватчиков в Украине. А далее события могут разворачиваться вплоть до массовых референдумов на ранее захваченных империей землях по отсоединению от РФ, присоединению части их к Японии и Китаю. И это тоже запущенный нападением на суверенную Украину процесс, уходящий корнями в историю. Ведь именно Сибирь стала в свое время местом особо зверских издевательств над украинцами, принудительно депортированных и уничтожаемых там.

Единственный способ притормозить череду неудач и бед на территории России - остановить вторжение в Украину. И хотя невозвратные процессы уже запущены, такой откат поможет смягчить последствия и отчасти спасти другие регионы страны, куда беды перекинутся, если Россия продолжит причинять вред Украине.

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