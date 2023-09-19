Напряженное время: что ждет Овнов, Раков и Козерогов с 23 сентября по 23 октября

Представители этих знаков Зодиака находятся в состоянии "сжатой пружины", что может привести к новым вызовам или конфликтам. Однако, если правильно управлять этими вызовами и использовать их для своего развития, можно достичь новых высот в своей жизни.

Особый период для всех, кто родился под одним из знаков кардинального креста: Овнов, Раков, Весов и Козерогов, но Весы в данной четверке имеют силу и противопоставлены остальным. Т.е. слово "особый" для представителей этих знаков Зодиака имеет разное смысловое наполнение, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

С момента вхождения Солнца в знак Весы 23 сентября (Осеннее равноденствие), включается также и противоположный знак Зодиака – Овен и еще два знака кардинального креста – Рак и Козерог. Более того, с 5 по 22 октября по знаку Весы перемещается Меркурий, а до 12 октября – Марс. Основной тон на целый месяц определяют принципы и энергия знака Весы, поэтому Овнам, Ракам и Козерогам приходится принимать условия, отдавать первенство и отходить на шаг назад во многих вопросах.

Транзиты планет по знаку Весы подчеркивают важность отношений с другими людьми. Абсолютно всем, а в первую очередь Овнам, Ракам и Козерогам, стоит обратить внимание на то, как происходит общение с партнерами, коллегами и друзьями. Следует учитывать, что представителям этих трех знаков Зодиака не просто будет улучшить свои взаимоотношения, если они нуждаются в улучшении. Главный успех этого периода состоит в том, чтобы их не ухудшить!

Перемещаясь по Весам, Солнце, Меркурий и Марс образуют напряженные аспекты с натальным Солнцем Овнов, Раков и Козерогов. Может возникнуть ощущение, что возможности сужаются, что окружающие вас не слышат и не видят. Усугубляет ситуацию то, что у многих представителей этих знаков появляются сомнения в правильности своих действий и слов, занижается самооценка и в результате – отказ двигаться дальше.

Напряженные аспекты – это энергия, которая требует выхода. Если этого не происходит, то она начинает разрушать изнутри, а в окружающее пространство притягивается деструктив. Проработка состоит в том, чтобы спокойно и уверенно преодолевать препятствия, не раздражаясь и не падая духом, когда с первого раза что-то не получается. В жизни каждого человека бывают такие периоды, опыт есть у большинства людей в преодолении трудностей. И вот пришло время Овнам, Ракам и Козерогам пройти испытания, чтобы вырасти духовно и достичь высокого личностного развития.

Овен – первый знак Зодиака, находится под управлением Марса. Оппозиция своего управителя к Солнцу воспринимается особенно тяжело. С 23 сентября до 12 октября весьма возможно противостояние вашим действиям, в связи с чем может произойти внутренний надлом. Человек со слабым внутренним стержнем бросить все на полпути, обидеться на весь мир и впасть в депрессию. Зрелая и осознанная личность наоборот, любую неудачу воспримет как вызов. А внешние препятствия лишь разбудят азарт и желание побеждать.

Ось знаков Овен – Весы называется осью взаимоотношений, сейчас по этим оппозиционным знакам Зодиака перемещаются кармические лунные узлы. В период перемещения планет по Весам, представителям знака Овна приходится проходить определенные уроки, в основном, касающиеся сферы взаимоотношений.

Как правило, Овны несклонны искать компромиссы, принимать условия оппонента, поскольку свои интересы ставят на первый план. Но это неверная позиция, поскольку именно партнерство и создание союзов способствуют социальному успеху. Задача Овна – научиться сотрудничать и делать взаимовыгодные предложения. Будьте открыты к новым партнерствам и не бойтесь выйти из зоны комфорта. Если хорошо усвоите жизненные уроки, то вскоре у вас начнутся новые деловые или романтические отношения.

Оппозиция транзитных Солнца, Марса и Меркурия к натальному Солнцу Овна, говорит о том, что необходимо уйти от споров и найти решение конфликтных ситуаций по взаимному добровольному соглашению. Вероятнее всего, именно Овнам придется отказаться от части предъявленных требований. Во время этих транзитов все типы отношений могут быть натянутыми.

Три оппозиционных энергии достаточно тяжелы для восприятия, жизненная сила и энтузиазм быстро иссякают, а подпитку извне найти практически нереально. Но, в любом случае, оппозиция – решаема, поскольку всегда связывает родственные стихии. Овен – знак Огня, Весы – знак Воздуха, обе стихии – мужские, усиливают друг друга, поэтому и найти точку равновесия значительно легче.

Солнечное затмение 14 октября, которое произойдет в Весах, также не останется незамеченным Овнами. Во второй половине октября лучше держаться в тени и строить планы на более благоприятный период. Старайтесь не находиться подолгу в толпе людей, не перенапрягайте сердце и позвоночник, избегайте действий, в результате которых возможны травмы головы или лица.

Представители знаков Рака и Козерога принимают другой тип напряженного аспекта – это квадратура, аспект связан с конфликтами и препятствиями, поскольку связывает агрессивные друг другу стихии. В период с 23 сентября по 23 октября внутри есть огромная потребность действовать. К сожалению, в это время ваша внутренняя энергия не сбалансирована, ее трудно сдержать или правильно выразить. Поэтому нередки вспышки гнева и разочарование, потому что другие люди стоят на вашем пути и противостоят вашей воле.

Наиболее сложный период для Раков и Козерогов – дни с 23 сентября до 12 октября. Это трудное время для полного достижения того, чего вы хотите. Взрослые, осознанные представители этих знаков Зодиака смогут принять вызов и использовать его для того, чтобы разобраться со своими внутренними блоками, страхами и, в результате, добиться определенной цели. Хотя это не может произойти быстро, поскольку сначала нужно поработать с самим собой, быть честным и только в этом случае возможен положительный исход любых процессов, развивающихся с 23 сентября до конца октября 2023 года.

Непросто людям, рожденным под знаком Рака, поскольку управителем этого знака является Луна, а уже скоро нас ждет осенний коридор затмений – с 14 по 28 октября. А затмения всегда происходят в новолуния или полнолуния, т.е. наш спутник Земли, принимает прямое участие в формировании затмений. Следует избегать перенапряжения или рискованных действий во второй половине октября.

Ракам, как и Овнам с Козерогами, необходимо разработать стратегию для решения конфликтов дипломатичным путем, чтобы сохранить отношения. Постарайтесь найти баланс между личной жизнью и работой: солнечное затмение 14 октября повлияет на партнерство и союзы, но также может влиять и на вашу карьеру, профессиональную сферу, бизнес. Постарайтесь найти баланс между своей личной жизнью и социальной, чтобы не пренебрегать одним в угоду другому.

Всем кардинальным знакам Зодиака (Овен, Рак, Весы, Козерог) желательно практиковать саморазвитие во второй половине октября, что обязательно приведет к личным переменам и социальному росту. Познавайте себя, занимайтесь саморазвитием, чтобы стать лучшей версией себя и использовать эти изменения в своих отношениях и карьере. Однако, не следует надеяться на то, что завершение сентября, как и весь октябрь, будут легкими. Многое зависит от того, как вы воспримите то, что будет происходить в вашей жизни и какие выводы из этого делать. В этот период важно задать себе вопрос, не "почему?", а "для чего?".

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