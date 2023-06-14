Напряженный месяц для Тельцов, Скорпионов и Водолеев: что ждет три этих знака в июле 2023 года

Для Тельцов, Скорпионов и Водолеев июль – очень напряженный месяц. Все ваши мысли будут заняты работой и желанием увеличить доходы. Не упускайте ни одного шанса заработать, но и не торопитесь сейчас писать заявление на увольнение с постоянного места работы. Только вера в собственные силы, упорный и целенаправленный труд, помогут преодолеть финансовые трудности.

Если хотите сменить место работы, соглашайтесь только на более высокооплачиваемую должность. Предприниматели смогут повысить обороты компании, но для этого придется пойти на небольшой риск. Удачными будут проекты с партнерами и коллегами из других стран. Незначительные недоразумения, вероятные в начале месяца, не повлияют на благоприятный исход событий. Сейчас на вашей стороне немало единомышленников, которые могут быть хорошей поддержкой в переговорах с зарубежными или иногородними коллегами, а также при решении юридических проблем, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В меньшей степени, но также много волнений и тревог принесут семейные дела и сфера любовных взаимоотношений. Во многом это связано с транзитом Марса, Меркурия, Венеры и Солнца по знаку Льва. Планеты образуют напряженные аспекты с Солнцем Тельцов, Скорпионов и Водолеев, что создает различные препятствия. Июль 2023 – месяц преодоления и перехода от одного мироощущения к совершенно новому, более зрелому и реальному. В зависимости от особенностей личного гороскопа трудности этого периода выражены в большей или меньшей степени, но общий фон периода именно такой.

Большинство проблем у Тельцов, Скорпионов и Водолеев возникает из-за свойственного им упрямства. А в июле привычное поведение может привести прямо-таки к самым неприятным последствиям. Поэтому, пока есть время, поработайте над своим поведением! Старайтесь принимать решения, посоветовавшись с близкими людьми – будьте уверены, они дадут правильную оценку. Июль – не лучшее время, чтобы бороться за свои убеждения до самого конца. Более того, обстоятельства этого месяца заставят вас пересмотреть ранее принятые решения.

Лучшее, что могут сделать Тельцы, Скорпионы и Овны в июле, – просто отдохнуть. Неважно где – на море, у реки или на даче, главное в это время – отвлечься от глобальных проблем и набраться сил, укрепить свое физическое и психическое здоровье. Впереди много интересного, прекрасного и доброго, ну а в июле желательно привести порядок в своей голове, почитать полезные книги, заняться творчеством, и все это в совокупности поможет выйти на следующий, более качественный жизненный уровень уже в августе. А в сентябре большинство трудностей останется позади, а страхи исчезнут без следа.

С 23 июля управитель Тельца – Венера – начинает ретроградное движение по знаку Льва: с 29-го по 13-й градус этого знака. Хотя сама петля ретроградности имеет более широкий диапазон: 19 июня – 7 октября 2023. Тельцы, Львы и Водолеи, родившиеся во второй и третьей декадах зодиакального месяца, сильнее всего ощутят на себе сложные энергии этого периода. Рас­пыление творческих сил, усталость от бе­готни, суеты, покупок, разговоров – всё это усугубляет ситуацию.

ВОДОЛЕЙ

Первая декада: 20 – 30 января.

Если ваш день рождения приходится на этот период, то вы в меньшей степени будете подвержены негативным влияниям напряженных аспектов. Некоторые сложности с документами могут возникнуть во второй декаде июля. Это время противостояния транзитного Меркурия с натальным Солнцем в Водолее, что способствует возникновению напряжения при общении с другими людьми. Возможны конфликты по самым мелким поводам, срывы планов, отмены поездок или их переноса на другие даты.

Вторая декада: 31 января – 9 февраля.

Обстоятельства второй и третьей декады июля заставляют делать сложный выбор. Идеи и мнения, окружающие вас, вряд ли будут соответствовать вашим собственным. Вы можете спросить: "Что же делать?" Ответ прост: не следует зря тратить силы, пытаясь заставить других людей изменить свое мнение, не стоит отвергать их идеи как недостойное внимания – к вашим словам все равно никто не прислушается. Можно воспользоваться этим неблагоприятным периодом, чтобы научиться всему, чему только удастся.

Третья декада: 10 – 19 февраля.

Все сложные планетарные влияния июля ощутят Водолеи, рожденные в третьей декаде зодиакального месяца. Идеально в это время уйти в отпуск, поехать на дачу или заняться простыми текущими делами. По крайней мере, на третью декаду июля не планируйте никаких важных дел, встреч, поездок. Этот месяц совершенно не подходит для дорогих покупок, финансовых вложений, увольнения и начала нового профессионального витка. Пусть все остается так, как есть, и тогда сожалений будет значительно меньше.

ТЕЛЕЦ

Первая декада: 21 – 30 апреля.

Во второй декаде июля практически невозможно достичь взаимопонимания с партнером и коллегами по работе. Возможны сложности с деньгами, ошибки в отчетах, потери мелких, но важных вещей, задержки во взаиморасчетах. Только последовательные, продуманные действия и высказывания, помогут избежать затянувшихся во времени неприятностей. Наиболее сложно выстраивать отношения в этот период по типу: "работодатель-исполнитель", друзья-товарищи", учитель-ученик" или "родитель-ребенок".

Вторая декада: 1 – 10 мая.

Снижается стрессоустойчивость, возникает путаница во взаимоотношениях, как личных, так и деловых. Венера стационарна 21 и 22 июля, с 23 июля переходит в ретроградное движение на 40 дней и возвращает вас к прошлым делам, давним контактам, что не приносит удовлетворения. Третья декада июля наиболее сложная, поскольку в это время также и Меркурий образует напряженный аспект с вашим Солнцем. Поэтому постарайтесь сделать как можно больше важных дел в первой декаде июля – вероятность ошибок и разочарований в этом случае сводится к минимуму.

Третья декада: 11 – 20 мая.

В июле сложнее всего вам. Ваш управитель переходит в ретроградное движение в 29-м градусе Льва и образует напряженные аспекты к Солнцу Тельцов, рожденных в третьей декаде зодиакального месяца. Во второй и третьей декадах июля у вас могут возникнуть принципиальные разногласия с окружающими по поводу различных взглядов на происходящее в стране и в мире. Поэтому избегайте споров и ссор, разговоров на политические темы, позвольте каждому остаться при своем мнении, меньше вступайте в дискуссии. Постарайтесь собраться с мыслями, мобилизировать свои внутренние резервы и побороть в себе нерешительность, рассеянность и скрытность.

СКОРПИОН

Первая декада: 23 октября – 2 ноября.

Вторая декада июля может принести трудности во всех сферах, где необходимо работать с информацией. Ослабляется способность к анализу и наблюдательности, но усиливается эмоциональность. Чувства мешают думать и делать правильные выводы. Ваш ум становится хаотичным из-за перенасыщения общения, в большей степени совершенно бесполезного. Любая критика собственной точки зрения воспринимается вами как личное оскорбление. В эти дни не удастся добиться успеха, признания или даже похвалы.

Вторая декада: 3 – 12 ноября.

Вероятность возникновения разногласий может вызвать напряженность во взаимоотношениях, особенно в середине июля. Если же вы работаете с людьми, тогда старайтесь доходчиво и тактично разъяснять свою позицию, давая при этом понять окружающим, что они вправе иметь собственное мнение. В атмосфере взаимного уважения ситуация быстро разрешится без ущерба для вашей личности и самолюбия. Неспешная самостоятельная работа, отдых, хобби – это поможет сохранить свои психические и физические силы.

Третья декада: 13 – 22 ноября.

Во второй половине июля возникает множество препятствий, партнеры могут подвести в тот момент, когда исправить ситуацию будет невозможно. Поэтому надейтесь только на себя, все самое важное сделайте в первой половине месяца и спокойно ожидайте окончание действия напряженных аспектов к вашему Солнцу. Чтобы общение с другими людьми не оставило негативного шлейфа в памяти, избегайте преувеличивать свою значимость в компаниях, позвольте окружающим сделать первый шаг.

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