Названы четыре знака, которым этой осенью улыбнется удача

Удача – понятие внесезонное, поэтому осенью она будет сопутствовать нам так же, как и в любое другое время года.

Нынешняя осень – не исключение из правил: звезды выберут знаки, которым – по самым разным причинам – она будет сопутствовать чаще, чем другим. Кому улыбнется удача нынешней осенью?

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, которые давно мечтали о продвижении по карьерной лестнице, такая возможность представится именно в это время. Задание, которое поставит перед ними начальство, будет нелегким, но представителям знака оно окажется по плечу. Возможно, это станет для них звездным часом: благосклонность руководства не только подарит желаемую должность с соответствующей – более чем высокой – зарплатой, но и сделает их известными в профессиональной среде, а это, в свою очередь, приведет к завидным карьерным перспективам.

Рак (22.06 – 22.07)

Раками – особенно тем из них, кто по какой-то причине недоволен сложившейся на работе ситуацией – звезды настоятельно рекомендуют вспомнить о своем хобби, которое они в последнее время позабыли: по какой-то только им известной причине они перестали им заниматься. Вытащив любимое дело на свет божий, можно не только провести несколько сеансов трудотерапии, которая позволит отдохнуть и поднять настроение, в последнее время оставляющее желать лучшего, но и сделать хобби своей основной профессией. Ну, а поскольку занятие любимым делом всегда приятно, в нем удастся достичь серьезных высот.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам не только не воспрещен, но и показан риск – он в это время может принести серьезные бонусы. Трудно сказать, стоит ли им играть в азартные игры – например, покер или преферанс, тут многое будет зависеть от их умения блефовать и оценки, которая у них в школе была по математике, а вот купить лотерейный билет можно и нужно. Даже если выигрыш окажется не таким большим, как хочется, благосклонность фортуны будет, как говорится, налицо. Главное, не позволять себе рисковать по-крупному, так можно и проиграться в пух и прах.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, которые довольно прохладно относятся к картерному росту – он не входит в перечень их первоочередных интересов, тем не менее, вполне могут ухватить птицу удачи за хвост. Причем и делать им для этого ничего не придется – вполне достаточно работать на том уровне, к которому привыкли представители знака. Начальство заметит, что их стиль выгодно отличается от того, как работают коллеги, и сделает соответствующие – далеко идущие – выводы. Результатом может стать как назначение на новую должность, так и поручение поработать над новым проектом, который принесет массу дивидендов – как моральных, так и материальных.

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