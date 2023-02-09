Не за один год: экстрасенс – о том, когда Украина победит в войне и вернет оккупированные территории

По словам Шатилович, в 2023 году украинцы "смогут выдохнуть, но не полной грудью".

Ясновидец и экстрасенс Валерий Шатилович порадовал украинцев прогнозом на 2023 год и заявил, что нас ждет победа в войне.

Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу TOP:

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"Это победный год. Это год, когда будут остановлены боевые действия в Украине. Хотя победа может быть зафиксирована чуть позже. Это год, когда мы сможем выдохнуть, но не полной грудью. Полной грудью мы выдохнем только в 2025 году. Но 2023 год несет то, о чем мы мечтаем – окончание боевых действий", – говорит экстрасенс.

По его словам, в 2023 году состоится возвращение многих наших оккупированных территорий, но не всех. В этом году Украина должна выйти на границы по состоянию на 24 февраля 2022 года.

Полную деоккупацию Шатилович прогнозирует в течение нескольких последующих лет, но дипломатическим путем. Речь идет про Крым и ОРДЛО, которые были оккупированы до начала полномасштабного вторжения.

Кроме того, экстрасенс прогнозирует "чистку" в нашей стране: многие бизнесмены и политики потеряют свои миллиарды, говорит ясновидящий.

"Украинцы увидят, кто друг, а кто враг. Это будет год больших скандалов. Но мы заслужили покой. Наши люди смогут спать спокойно, особенно во второй половине года", – сказал Шатилович.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Раньше мольфарка рассказала, когда закончится война в Украине.

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