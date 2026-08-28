Не простой период: астролог назвал опасные дни в сентябре 2026 года

Опасные дни в сентябре 2026 года / © Credits

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Это не означает, что в конкретный день обязательно произойдёт катастрофическое событие. Речь идёт о более жёстком фоне, при котором существующие конфликты могут обостряться, переговоры срываться, а решения приниматься под давлением силы, розповідає астрологиня і авторка YouTube-каналу Марина Скаді (Марина Соколова).

Начало месяца принесет одно из наиболее напряжённых аспектов — квадратура ретро Сатурна и Марса (с 1 по 3 сентября). Активная энергия сталкивается с ограничениями, препятствиями и жёсткими рамками. В личной жизни это может проявляться через раздражительность и конфликты, а на уровне крупных процессов — через столкновение интересов, силовое давление и отказ одной из сторон уступать.

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Если говорить в контексте войны в Украине, этот период может указывать на усиление военной агрессии со стороны РФ и обострение уже существующего противостояния. Повышается вероятность более жёстких решений, усиления обстрелов и атак, активизации боевых действий, давления на позиции противника и ответных ударов. Также возможны резкие заявления военного и политического руководства, усиление угроз и демонстрация готовности продолжать силовое противостояние.

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При этом астрологический прогноз не позволяет достоверно определить конкретное событие или место удара. Речь идёт о периоде, когда военная напряжённость может выйти на более высокий уровень, особенно если к этому моменту уже накоплены предпосылки для эскалации.

При этом существует возможность решать сложные вопросы через расчёт и стратегию. Поэтому многое будет зависеть от способности сторон остановиться перед необратимым шагом. Чем выше эмоциональное давление, тем важнее контроль над решениями.

14 и 15 сентября формируется другой тип опасности. Здесь на первый план выходят вопросы власти, контроля и скрытого противостояния. Появление Лилит в Козероге запускает длительный период, связанный с борьбой за влияние, положение и управление. На уровне государств это может проявляться через жёсткую конкуренцию элит, борьбу за территории и ресурсы, усиление давления со стороны руководства.

Особенно напряжённым выглядит 15 сентября, когда в любовной и финансовой сфере усиливаются темы контроля, манипуляций и противоборства. Если перенести эту символику на международные процессы, возрастает вероятность действий, продиктованных не стремлением к компромиссу, а желанием получить преимущество.

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В военной сфере такой фон может проявляться через демонстративные шаги, ужесточение требований, угрозы, попытки изменить расстановку сил или усиление давления на противостоящую сторону. Опасность заключается именно в накоплении скрытого напряжения, которое может получить внешний выход.

26 сентября — ещё одна серьёзная точка месяца. Полнолуние в Овне усиливает импульс к действию, борьбе и защите собственных интересов. Овен не склонен долго ждать, когда речь идёт о территории, влиянии или личной инициативе. Поэтому накопившееся недовольство может быстро перейти в открытое действие.

Это может быть периодом усиления военного противостояния. Возможны более интенсивные боевые действия, увеличение количества атак и обстрелов, новые попытки нанести удар по позициям противника. Вероятны жёсткие заявления военного и политического руководства, усиление давления и принятие решений, направленных на продолжение или расширение боевых действий. Уже существующий конфликт может перейти в более острую фазу, особенно если стороны будут стремиться добиться преимущества силовым путём.

Дополнительную сложность создаёт противоречивый фон полнолуния. С одной стороны, появляется сила для решительных действий, с другой — повышается риск неверной оценки ситуации. Ошибка в интерпретации информации, неверный прогноз действий противника или переоценка собственных возможностей способны привести к последствиям, которые трудно быстро исправить.

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Особенно внимательно следует относиться к информационному пространству. В такие периоды слухи, непроверенные сообщения и эмоциональные заявления способны усиливать общественную тревогу и подталкивать людей к резким выводам. Поэтому любую информацию о военных событиях важно проверять по надёжным источникам.

28-30 сентября напряжение постепенно меняет характер. Энергия действия переходит в более яркую и демонстративную форму, а неожиданные обстоятельства могут заставлять быстро менять планы. В условиях полномасштабной войны это может проявляться через резкие заявления, неожиданные решения командования, изменение стратегии или демонстрацию силы.

Особенно внимательно стоит наблюдать за 30 сентября, поскольку информационный фон приобретает более глубокий и закрытый характер. На первый план выходят секретные договорённости, разведывательная информация, скрытые мотивы и решения, которые не обязательно сразу становятся известными широкой публике.

Периоды повышенной напряжённости в сентябре может сопровождаться усилением существующих конфликтов, когда мировая обстановка становится более жёсткой и непредсказуемой. В такие моменты возрастает риск обострений, нарастает противостояние, активизируются попытки давления и силового влияния на ход событий. Подобный фон нередко приводит к резким заявлениям, демонстрации силы и стремлению изменить ситуацию через жёсткие меры, что делает атмосферу более тревожной и требующей внимательного наблюдения.

Главная особенность сентября заключается в том, что опасность может проявляться не только через непосредственное столкновение. Иногда эскалация начинается с решения, заявления, угрозы, демонстрации возможностей или отказа от переговоров. Поэтому наиболее тревожными становятся не только сами силовые действия, но и те моменты, когда стороны перестают искать выход и начинают доказывать превосходство.

В сентябре возрастает риск дорожных происшествий, потому что общий астрологический фон делает людей более рассеянными, эмоционально перегруженными и склонными к поспешным решениям. Напряжённые транзиты усиливают внутренний темп, а мысли у многих оказываются заняты личными переживаниями, что снижает концентрацию и замедляет реакцию на дороге. В такие периоды участники движения чаще спешат, совершают резкие манёвры, неправильно оценивают дистанцию и действуют импульсивно, поэтому даже привычные маршруты требуют повышенного внимания и спокойного темпа.

Сентябрь требует особенно внимательного отношения к информации, заявлениям политиков и сообщениям из зон конфликтов. Наиболее разумная позиция в такие периоды — не поддаваться панике, отделять подтверждённые сведения от слухов и помнить, что даже самый напряжённый астрологический фон не является приговором и не определяет конкретное событие.

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