Не только для лица: эксперты рассказали, чем полезна мицеллярная вода и как ее подобрать под тип кожи

Мицеллярная вода является относительно новым продуктом ухода за кожей, но это жидкое очищающее средство быстро покорило мир красоты и заслужило одобрение как визажистов, так и дерматологов.

Мицеллярную воду чаще всего используют в качестве очищающего средства для лица. Но ее можно использовать не только для этого.

Дерматологи и эксперты по уходу за кожей рассказали Womans world, как можно использовать мицеллярную воду.

Что такое мицеллярная вода

Мицеллярная вода — это очищенная вода, содержащая мицеллы, которые представляют собой крошечные молекулы очищающего масла, которые расщепляют грязь, жир и примеси, очищая кожу без необходимости ополаскивать ее водой, объясняет Динн Мраз Робинсон, доктор медицинских наук, дерматолог. Эти мицеллы имеют уникальную структуру, что позволяет им впитывать загрязнения, в том числе макияж, не удаляя при этом натуральные масла с кожи, — добавляет знаменитый специалист по уходу за лицом Ви Мистри.

Мицеллярная вода - отличный выбор для тех, у кого сухая, воспаленная или раздраженная кожа, которая может еще больше иссушиться в результате традиционного очищения. Фактически, исследования показывают, что мицеллярная вода — один из немногих очищающих составов, которые действительно помогают поддерживать и защищать кожный барьер кожи.

Мицеллярная вода не только эффективно очищает кожу и удаляет загрязнения, но и действует как магнит, притягивая и удаляя макияж, а не размазывая его. Формула мицеллярной воды помогает сбалансировать pH кожи и сохраняет кожный защитный барьер, — говорит медицинский косметолог Кристин Ганн. Это также предотвращает раздражение кожи водой, а содержащиеся в ней масла увлажняют и успокаивают даже самые воспаленные участки, помогая лицу выглядеть более упругим и гладким, а также уменьшая покраснения.

Чем полезна мицеллярная вода / Фото: Credits

Как использовать мицеллярную воду в качестве очищающего средства

Стандартный способ использования мицеллярной воды в качестве очищающего средства — протирание лица ватным диском, смоченным в ней. Вода с мицеллиями разрушает и удаляет макияж, жир и загрязнения из пор.

Тем, у кого жирная и комбинированная кожа, рекомендуется после очищения кожи мицеллярной водой провести дополнительный этап очищения с помощью водорастворимой пены или геля, чтобы не осталось нежелательных остатков макияжа и кожного жира. Просто намочите кожу и вымойте лицо, как обычно, с использованием предпочитаемого вами очищающего средства. Затем тщательно промойте и высушите кожу, прежде чем наносить увлажняющий крем для лица, чтобы зафиксировать увлажнение.

Как использовать мицеллярную воду, чтобы предотвратить истончение волос

В качестве средства для снятия макияжа очищающие соединения мицеллярной воды удаляют с кожи жир и загрязнения. И что удивительно, при использовании на коже головы она так же хорошо удаляет масло, закупоривающее волосяные фолликулы, и скопления, которые приводят к выпадению волос. Чтобы получить эффект, промойте волосы шампунем, как обычно, и смойте. Затем налейте четверть стакана мицеллярной воды на кожу головы, вотрите кончиками пальцев и оставьте на пять минут, прежде чем смыть.

Как использовать мицеллярную воду для очистки кистей для макияжа

Кроме того, мицеллярную воду можно использовать для очистки кистей для макияжа, — говорит Ганн. Просто наполните стакан на четверть мицеллярной водой, окуните кисти в жидкость на дне стакана и оставьте на 1 минуту. Промывайте кисти под проточной водой из крана, пока вода не станет прозрачной.

Как подобрать мицеллярную воду для своего типа кожи

Сама по себе мицеллярная вода не сильно меняется от продукта к продукту, но ее часто комбинируют с другими ингредиентами для удовлетворения конкретных потребностей кожи.

Если у вас сухая кожа, ищите мицеллярную воду, в состав которой входят дополнительные увлажняющие ингредиенты, такие как гиалуроновая кислота, антиоксиданты и керамиды.

Если вы хотите выровнять и осветлить тон кожи, ищите ту, которая содержит осветляющий витамин С.

Если у вас чувствительная или склонная к прыщам кожа, рекомендуется избегать использования дополнительных ингредиентов, которые могут еще больше раздражать лицо, например, ароматизаторов. Также можно попробовать формулу с нежной добавкой, например, успокаивающим алоэ, который снимет воспаление или раздражение.

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