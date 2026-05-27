ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
31
Время на прочтение
4 мин

Непростой период: четыре знака Зодиака, которым важно быть осторожными в июне 2026 года

Июнь 2026 года несёт в себе энергию перехода, напряжения и глубоких внутренних сдвигов. Это месяц, в котором пространство «переключает режим», переводя внимание от быстрых, поверхностных процессов Близнецов к эмоциональной глубине и судьбоносным решениям Рака.

Автор публикации
Фото автора: Марина Скади Марина Скади
Комментарии
Четыре знака Зодиака, которым важно быть осторожными в июне 2026 года

Четыре знака Зодиака, которым важно быть осторожными в июне 2026 года / © Credits

Но для четырёх знаков — Стрельца, Близнецов, Девы и Рыб — этот период становится особенно чувствительным. Их затрагивает сразу несколько мощных факторов, которые накладываются друг на друга и создают эффект многослойного давления, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

1. Фон тяжёлого полнолуния 31 мая держится две недели

Полнолуние 31 мая в Стрельце — второе полнолуние месяца, «голубая Луна» — формируется вблизи Лилит и на оси Антарес–Альдебаран. Это одно из самых напряжённых полнолуний года, и его влияние длится до середины июня.

Эта ось связана с внутренними переломами, кризисами мировоззрения, конфликтами убеждений, эмоциональными всплесками, ситуациями, которые невозможно контролировать.

Стрельцы ощущают это напрямую — полная Луна в их знаке.

Близнецы — по оси оппозиции.

Девы и Рыбы — по напряженному аспекту, что создаёт внутренний конфликт и ощущение давления.

Поэтому первые две недели июня для всех представителей мутабельного креста — время, когда любые события воспринимаются глубже, оказывая сильное влияние на жизненный ритм.

2. С 5 по 16 июня — напряжённый тау‑квадрат Урана с Лунными Узлами

Это период, когда обстоятельства буквально «ломают» привычный жизненный ритм. Уран — планета внезапных перемен, а Узлы добавляют судьбоносность.

Для мутабельных знаков (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) это означает:

  • неожиданные развороты,

  • смену планов,

  • нестабильность в отношениях,

  • резкие новости,

  • вызовы, выводящие из зоны комфорта.

  • Это время, когда важно сохранять гибкость и не цепляться за старые сценарии.

3. Меркурий в Раке приносит путаницу и усиливает уязвимость

С 1 июня Меркурий входит в Рак, где позже развернётся в ретроградность. Для мутабельных знаков это означает повышенную восприимчивость, возвращение старых тем, эмоциональные разговоры, трудности в рациональном восприятии информации.

Особенно это касается Близнецов и Дев — Меркурий их управитель. А в Стрельце и Рыбах Меркурий имеет слабый статус — изгнание и падение.

4. Многочисленные периоды холостой Луны в Стрельце

В июне Луна без курса проходит через Стрельца несколько раз:

  • 1 июня — весь день

  • 2 июня — до 04:19

  • 28 июня — с 08:05

  • 29 июня — до 10:18

Это создаёт эффект «провисания» энергии, когда планы не реализуются, решения не закрепляются, действия дают слабый результат, настроение становится нестабильным.

Стрельцы ощущают это особенно сильно — их знак буквально «выключается» на эти часы.

Близнецы, Девы и Рыбы — по напряженным взаимосвязям — тоже чувствуют рассеянность и потерю фокуса.

5. Новолуние 15 июня в Близнецах приносит:

  • неожиданные знакомства,

  • резкие повороты в общении,

  • внезапные предложения,

  • информационные скачки.

Для Близнецов — это мощный старт нового цикла.

Для Стрельцов — оппозиция, которая заставляет реагировать на внешние события.

Для Дев и Рыб — квадрат, создающий внутренний конфликт между логикой и эмоциями.

6. Марс входит в Близнецы, где уже находится Уран

С 28 июня Марс переходит в Близнецы, но его влияние ощущается заранее — он идёт к соединению с Ураном, который уже перемнещается по этому знаку.

В конце месяца чаще ощущается нервозность и принимаются импульсивные решения, происходят резкие повороты, приходят неожиданные новости.

Для Близнецов это прямое попадание в точку — энергия становится слишком быстрой, а тело и психика реагируют сильнее.

Стрельцы получают оппозицию — внешние обстоятельства давят, люди вокруг становятся непредсказуемыми.

Девы и Рыбы — под напряженными аспектами квадратуры. Это один из тех транзитов, когда важно не поддаваться импульсу и не принимать решений «на эмоциях», иначе можно получить множество проблем.

Стрельцам, Близнецам, Девам и Рыбам нужно быть особенно осторожными, потому что весь июнь 2026 года проходит под влиянием активной мутабельной оси, а именно эти четыре знака принадлежат к мутабельному кресту.

В июне важно сохранять спокойствие и не поддаваться давлению обстоятельств или чужим правилам. Окружающий мир меняется слишком быстро, и любые попытки ускорить события могут привести к ненужному напряжению. Лучше позволить себе идти мягче, внимательнее, с уважением к собственным ощущениям и границам.

Этот месяц требует бережного отношения к себе. Решения, принятые в состоянии волнения, редко оказываются устойчивыми, поэтому лучше давать себе паузы, наблюдать, прислушиваться к тому, что происходит внутри. Чем спокойнее внутренний фон, тем яснее становятся ответы, которые раньше было трудно услышать.

Июнь также напоминает о том, как важно заботиться о нервной системе. Перегрузки, споры, эмоциональные качели и попытки доказать свою правоту только усиливают напряжение. Гораздо полезнее выбирать тишину, отдых, восстановление и те занятия, которые возвращают ощущение опоры.

Этот период связан с глубокой внутренней перестройкой, которая помогает увидеть новые направления и отпустить то, что больше не поддерживает движение вперёд. Он показывает, что пришло время закрыть дверь в прошлое, пересмотреть привычные реакции и позволить себе двигаться в новом направлении. Делать это стоит мягко, осознанно и без внутреннего давления — так, чтобы каждый шаг был естественным продолжением вашего состояния, а не попыткой соответствовать внешним ожиданиям.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
31
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie