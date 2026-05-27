- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 31
- Время на прочтение
- 4 мин
Непростой период: четыре знака Зодиака, которым важно быть осторожными в июне 2026 года
Июнь 2026 года несёт в себе энергию перехода, напряжения и глубоких внутренних сдвигов. Это месяц, в котором пространство «переключает режим», переводя внимание от быстрых, поверхностных процессов Близнецов к эмоциональной глубине и судьбоносным решениям Рака.
Но для четырёх знаков — Стрельца, Близнецов, Девы и Рыб — этот период становится особенно чувствительным. Их затрагивает сразу несколько мощных факторов, которые накладываются друг на друга и создают эффект многослойного давления, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).
1. Фон тяжёлого полнолуния 31 мая держится две недели
Полнолуние 31 мая в Стрельце — второе полнолуние месяца, «голубая Луна» — формируется вблизи Лилит и на оси Антарес–Альдебаран. Это одно из самых напряжённых полнолуний года, и его влияние длится до середины июня.
Эта ось связана с внутренними переломами, кризисами мировоззрения, конфликтами убеждений, эмоциональными всплесками, ситуациями, которые невозможно контролировать.
Стрельцы ощущают это напрямую — полная Луна в их знаке.
Близнецы — по оси оппозиции.
Девы и Рыбы — по напряженному аспекту, что создаёт внутренний конфликт и ощущение давления.
Поэтому первые две недели июня для всех представителей мутабельного креста — время, когда любые события воспринимаются глубже, оказывая сильное влияние на жизненный ритм.
2. С 5 по 16 июня — напряжённый тау‑квадрат Урана с Лунными Узлами
Это период, когда обстоятельства буквально «ломают» привычный жизненный ритм. Уран — планета внезапных перемен, а Узлы добавляют судьбоносность.
Для мутабельных знаков (Близнецы, Дева, Стрелец, Рыбы) это означает:
неожиданные развороты,
смену планов,
нестабильность в отношениях,
резкие новости,
вызовы, выводящие из зоны комфорта.
Это время, когда важно сохранять гибкость и не цепляться за старые сценарии.
3. Меркурий в Раке приносит путаницу и усиливает уязвимость
С 1 июня Меркурий входит в Рак, где позже развернётся в ретроградность. Для мутабельных знаков это означает повышенную восприимчивость, возвращение старых тем, эмоциональные разговоры, трудности в рациональном восприятии информации.
Особенно это касается Близнецов и Дев — Меркурий их управитель. А в Стрельце и Рыбах Меркурий имеет слабый статус — изгнание и падение.
4. Многочисленные периоды холостой Луны в Стрельце
В июне Луна без курса проходит через Стрельца несколько раз:
1 июня — весь день
2 июня — до 04:19
28 июня — с 08:05
29 июня — до 10:18
Это создаёт эффект «провисания» энергии, когда планы не реализуются, решения не закрепляются, действия дают слабый результат, настроение становится нестабильным.
Стрельцы ощущают это особенно сильно — их знак буквально «выключается» на эти часы.
Близнецы, Девы и Рыбы — по напряженным взаимосвязям — тоже чувствуют рассеянность и потерю фокуса.
5. Новолуние 15 июня в Близнецах приносит:
неожиданные знакомства,
резкие повороты в общении,
внезапные предложения,
информационные скачки.
Для Близнецов — это мощный старт нового цикла.
Для Стрельцов — оппозиция, которая заставляет реагировать на внешние события.
Для Дев и Рыб — квадрат, создающий внутренний конфликт между логикой и эмоциями.
6. Марс входит в Близнецы, где уже находится Уран
С 28 июня Марс переходит в Близнецы, но его влияние ощущается заранее — он идёт к соединению с Ураном, который уже перемнещается по этому знаку.
В конце месяца чаще ощущается нервозность и принимаются импульсивные решения, происходят резкие повороты, приходят неожиданные новости.
Для Близнецов это прямое попадание в точку — энергия становится слишком быстрой, а тело и психика реагируют сильнее.
Стрельцы получают оппозицию — внешние обстоятельства давят, люди вокруг становятся непредсказуемыми.
Девы и Рыбы — под напряженными аспектами квадратуры. Это один из тех транзитов, когда важно не поддаваться импульсу и не принимать решений «на эмоциях», иначе можно получить множество проблем.
Стрельцам, Близнецам, Девам и Рыбам нужно быть особенно осторожными, потому что весь июнь 2026 года проходит под влиянием активной мутабельной оси, а именно эти четыре знака принадлежат к мутабельному кресту.
В июне важно сохранять спокойствие и не поддаваться давлению обстоятельств или чужим правилам. Окружающий мир меняется слишком быстро, и любые попытки ускорить события могут привести к ненужному напряжению. Лучше позволить себе идти мягче, внимательнее, с уважением к собственным ощущениям и границам.
Этот месяц требует бережного отношения к себе. Решения, принятые в состоянии волнения, редко оказываются устойчивыми, поэтому лучше давать себе паузы, наблюдать, прислушиваться к тому, что происходит внутри. Чем спокойнее внутренний фон, тем яснее становятся ответы, которые раньше было трудно услышать.
Июнь также напоминает о том, как важно заботиться о нервной системе. Перегрузки, споры, эмоциональные качели и попытки доказать свою правоту только усиливают напряжение. Гораздо полезнее выбирать тишину, отдых, восстановление и те занятия, которые возвращают ощущение опоры.
Этот период связан с глубокой внутренней перестройкой, которая помогает увидеть новые направления и отпустить то, что больше не поддерживает движение вперёд. Он показывает, что пришло время закрыть дверь в прошлое, пересмотреть привычные реакции и позволить себе двигаться в новом направлении. Делать это стоит мягко, осознанно и без внутреннего давления — так, чтобы каждый шаг был естественным продолжением вашего состояния, а не попыткой соответствовать внешним ожиданиям.