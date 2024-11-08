Нептун в Овне в 2025-2039 годах: что принесет нам этот период

Переход Нептуна в знак Овна начинается 30 марта 2025 года после долгих лет его транзита по знаку Рыбы. Это можно представить как мощный заряд энергии, открывающий дверь к новому периоду.

Как волны океана, Нептун погружает пламенного Овна в глубины интуиции, смягчая его воинственную энергию. Предыдущий такой транзит был в 1860 - 1875 годах. При транзите Нептуна по Овну его огонь обретает новую форму – он не гаснет, но становится глубже, превращаясь в пламя вдохновения и высших стремлений, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Нептун по знаку Овна будет перемещаться с 30 марта по 22 октября 2025, после чего планета ненадолго вернется в знак Рыбы. И окончательно войдет в знак Овна 27 января 2026 и продолжится транзит до 22 мая 2038. После чего на несколько месяцев Нептун войдет в знак Тельца и еще раз на ретро фазе вернется в знак Овна до марта 2039 года.

Нептун в астрологии называют планетой туманов и иллюзий, тайн, глубокой интуиции и скрытых сил. Представьте океан, затянутый густым туманом, где почти ничего не видно, но вы чувствуете, что внутри скрыта мощная сила. Нептун раскрывает наше воображение, делая мир немного волшебнее и менее предсказуемым. Символизирует те стороны жизни, которые не видны на поверхности: то есть наши сны, подсознание, интуиция. Это планета, которая вдохновляет нас мечтать о лучшем, не всегда достижимом мире. С другой стороны, Нептун также может затягивать в иллюзии, создавая вуаль, за которой реальность трудно разглядеть.

В мифологии, Посейдон или Нептун – родной брат Зевса, хозяин подводного царства, где стоит его чудотворный дворец, способный вызывать грозные бури и колебать земли, в его окружении есть вещий старец – Нерей, ведающий все сокровенные тайны. Посейдон – покровитель моряков, рыбаков, прорицателей, он отвечает за воду, благодаря которой существует все живое, он живет далеко на границах мира, и все земли охватывает подвластный ему океан, его не заботят дела земные, а только высшие духовные устремления.

Когда Нептун, планета глубинных идеалов, воображения и духовности, входит в знак Овна, мир словно пробуждается от долгого сна. Этот транзит – время огненной энергии, зарождающей новый цикл вдохновения и поиска смыслов. Нептун будет проходить через Овен, принося с собой жажду свободы и желания сделать мечты о будущем более конкретными и мощными.

Овен, будучи символом огня и начинаний, придает Нептуну смелости, решительности и уверенности в том, что даже самые невероятные мечты могут стать реальностью. В этот период мы ощутим пробуждение новой веры в себя и в свои цели. Противоречивая энергия знаков создает почву для вдохновения и стремления к духовным переменам.

В Овне Нептун наделяет наши интуицию и фантазию не только ясностью, но и смелостью. Это период, когда личные и коллективные стремления становятся движущей силой прогресса, новой энергии и дерзновения. Мы начинаем видеть возможности там, где ранее виделись только преграды. Этот транзит дарит силу идти за своими мечтами, вдохновляя действовать ради высоких идеалов и будущего, которое кажется почти недосягаемым.

Транзит Нептуна по Овну можно назвать эпохой Огненных и самых смелых Мечтаний, проявления того, что было скрыто долгие годы. В знаке Овна Нептун настраивает на активное духовное развитие, это период некого духовного перерождения. Если раньше духовность была сосредоточена на поиске мира внутри себя, теперь она направляется на активное проявление во внешнем мире. Это трансформация, когда духовные поиски становятся движущей силой действия. Мир увидит новые подходы к философии, религии, самопознанию, где личный опыт, интуиция и смелость занимают центральное место.

Наиболее сильное влияние транзит Нептуна по Овну окажет на представителей знака Овна и Весов. Его можно назвать временем загадок и открытий по определенному астрологическому дому. Этот транзит дарит особую энергию, приглашающую к внутреннему поиску, вдохновению и раскрытию новых глубин в той или иной жизненной сфере.

У Овнов это символический I дом, характеризующий личность человека и его самовыражение в обществе, в отношениях с другими людьми. Это физическая активность, внешний облик, а также способность подталкивать других к действиям. В период транзита Нептуна по I дому время возрастает склонность к самоанализу и духовным поискам.

Символический XII дом характеризует вопросы кармы, говорит о завершениях и высоких духовных устремлениях. Но также здесь и вопросы изоляции от дальнего зарубежья, закрытых учреждений, режимных предприятий. Транзит Нептуна по символическому XII домe Тельца связан с глубокими духовными поисками и работой с подсознанием.

XI дом характеризует вопросы сообществ и коллективов, друзей и единомышленников. Нептун в символическом XI доме Близнецов пробуждает интерес к коллективным идеалам и делам, направленным на пользу человечества. Тяга к общению с людьми, разделяющими схожие взгляды и ценности, возрастает.

Транзит Нептуна по символическому X дому Раков принесет изменения в профессиональной сфере, вдохновляя заняться чем-то, что приносит смысл и пользу другим. Это дом карьеры и достижений и Нептун немного размывает их четкие границы, в некоторой степени появляется склонность к постановке перед собой нереальных, труднодостижимых задач.

У Львов Нептун перемещается по символическому IX дому, который характеризует сферу зарубежья, путешествий, высшего образования, убеждений и философии. Когда Нептун проходит по IX дому, возрастает тяга к духовным познаниям. В этот период могут быть сильны религиозные и философские интересы, путешествия в поисках смысла и духовного открытия.

Нептун в символическом VIII доме представителей знака Девы усиливает интерес к тайным и скрытым сторонам жизни. VIII дом называют домом трансформаций и чужих ресурсов. Также он связан с кризисами, сексом, наследством. Этот транзит может подталкивать к исследованиям в области психологии, эзотерики, магии.

Дом партнёрства и брака – VII. Представители знака Весы испытают транзит Нептуна по их символическому VII дому, однако важно понимать, что он очень неоднозначный, может дать склонность к идеализации партнера, склонность носить так называемые розовые очки. Это время подходит для глубокого понимания сферы взаимоотношений.

Нептун перемещается по символическому VI дому Скорпиона, и связан с вопросами быта, труда и здоровья. Также это дом физического служения. Нептун в VI доме подталкивает к пересмотру образа жизни и привычек. Но здоровье может стать более чувствительным, поэтому важно избегать чрезмерных нагрузок.

Нептун активизирует символический V дом Стрельца. Это дом творчества и самовыражения, поэтому планета усиливает творческое вдохновение, склоняет к занятиям искусством, поэзией, музыкой. Личное самовыражение в этот период может стать особенно эмоциональным и вдохновляющим.

Нептун в Овне перемещается по символическому IV дому представителей знака Козерог. Это дом семьи, Рода, здесь рассматриваются вопросы места жительства. Когда Нептун проходит по IV дому, он проникает в глубокие слои семейной и личной истории. Этот транзит часто подталкивает к поиску своих корней или к духовным занятиям, связанным с семьей.

У представителей знака Водолей активен III дом, который связан с коммуникацией, обучением, также характеризует отношения с родственниками, соседями. Нептун в III доме пробуждает желание более глубокого понимания людей, но может привести к заблуждениям в общении. В этот период особенно важна интуиция.

Рыбы проживают транзит Нептуна по их символическому II дому, который связан с ресурсами, самооценкой, имущественными вопросами. Также характеризует степень устойчивости в материальном мире. Нептун здесь размывает границы финансовой стабильности и личной ценности. Обращает внимание на духовные и нематериальные ценности.

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