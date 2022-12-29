Никакой крольчатины, в водных цветах и с минимум алкоголя: как встречать год Черного Водяного Кролика

Уже совсем скоро, 22 января 2023 года, в свои права вступит Новый год по китайскому календарю, который пройдет под знаком Черного Водяного Кролика (Кота). Но по традиции встречать мы его будем уже в ночь с 31 декабря на 1 января, стараясь – насколько это возможно – задобрить животное, которое будет властвовать над нашей жизнью вплоть до 9 февраля 2024 года – как это сделать?

На вопросы о том, как встречать год Черного Водяного Кролика (Кота), рассказывает астролог Людмила Булгакова.

Как встречать год Черного Водяного Кролика

Астрологи считают, что хозяин наступающего года не любит шумных сборищ и обильных застолий, поэтому и встречать его лучше всего с самыми близкими людьми – причем чем меньше их будет, тем лучше. Оптимальным считается семейный круг, но поскольку в наше время далеко не всех семья находятся рядом в полном составе, можно ограничиться теми, кто близко, присоединив к родным людям самых близких друзей.

От громких тостов, взрывов смеха и фейерверков в этот Новый год нужно отказаться сразу по нескольким причинам. Во-первых, они могут переполошить Кролика, который по природе свой является существом пугливым. А во-вторых, такое поведение сейчас не ко времени – повод для шумного веселья у нас впереди. Но загадать желание в тот момент, когда часы будут бить двенадцать раз, не только можно, но и нужно. Разумеется, у каждого оно будет своим, но несложно предположить, что у большинства жителей нашей страны оно будет связано с наступлением мира. Ну а поскольку новогоднее желание имеет особую силу, то можно не сомневаться – так оно и будет.

От черного до лавандового

Вопрос, что надеть в праздничную ночь, волнует нас даже в такое непростое время, как наше: считается, что нужный цвет принесет человеку удачу в новом году. Несложно предположить, что самым счастливым цветом в эту ночь станет черный – под цвет хозяина наступающего года. Тем, кому он покажется слишком мрачным для такого праздника, астрологи советуют обратить внимание на так называемые "водные" цвета, поскольку стихия года Кролика – Вода: синий, голубой, изумрудный и белый, а также лавандовый, лиловый, сиреневый и цвет пыльной розы.

Хозяину наступающего года присуща скромность и сдержанность, поэтому важно выбрать соответствующий наряд, избегая вульгарности, чего бы она ни касалась – даже небольшой детали в одежде или украшений. Сказать "нет" необходимо и хищным принтам – прежде всего имитирующим кожу змеи, особенно удава: не стоит ему позволять "смотреть" на нашего Кролика.

Скромно, но со вкусом

Кролик не является поклонником интерьера, оформленного в стиле "дорого, богато" – он предпочитает скромную, но стильную обстановку с акцентами, выполненными в пастельных тонах, где ничего не блестит, не сверкает и не бросается в глаза, поэтому даже без традиционной новогодней мишуры на этот раз можно обойтись. А вот без фигурок черного – или темно-синего – кота или кролика нам точно не обойтись: пусть одна из них станет талисманом, который будет охранять нас весь последующий год. Лучше всего выбирать те, что сделаны из стекла или керамики – они больше всего соответствуют водной стихии хозяина следующего года.

Никакой крольчатины и минимум алкоголя

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Не секрет, что – в силу самых разных причин – праздничный стол во многих домах в эту новогоднюю ночь будет скромнее, чем обычно. Тем не менее есть несколько правил, которые желательно соблюсти, чтобы хозяин наступающего года остался им доволен. Какие-то пожелания или, наоборот, запреты лежат, что называется, на поверхности: так, нетрудно предположить, что в новогоднюю ночь желательно обойтись без блюд из крольчатины, а вот разнообразной зелени и овощей – особенно моркови – должно быть как можно больше. К экзотическим продуктам, включая морепродукты и фрукты, Кролик равнодушен, так что суши и ананасы вряд ли оценит, а вот традиционные украинские блюда – например, голубцы или блины с начинкой – наверняка придутся ему по вкусу. Что касается алкогольных напитков, то они должны присутствовать на столе чисто символически – со стопроцентной уверенностью можно утверждать, что никто не видел пьяного Кролика или Кота.

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