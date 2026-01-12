Новолуние 18 января 2026 года: что нас ждет в это время

Новолуние 18 января 2026 года

18 января в 21:52 по киевскому времени новолуние собирает энергию в одну точку, приглашая нас сделать то же самое — сосредоточиться, выстроить опору, почувствовать, что стоит в основании наших намерений. Это время, когда внешняя суета отступает, а внутренняя структура становится заметнее, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Козерог в этом новолунии проявляется как Архитектор, который работает не спеша, но точно. Он напоминает о силе формы, о необходимости границ, о том, что любое движение вперёд требует ясного каркаса. Его энергия помогает обрести устойчивость. А новолуние словно предлагает задать себе вопрос: на чём держится мой путь и что я готова укрепить?

Луна в Козероге имеет статус изгнания, поэтому эмоциональная сфера становится более сдержанной и собранной. Люди в такие периоды меньше поддаются внутренним всплескам и чаще опираются на факты, чем на переживания. Это состояние помогает сохранять холодную ясность, необходимую для того, чтобы принимать практичные решения и действовать так, как требует ситуация.

Вблизи новолуния 18 января происходит важное соединение — Марс встречается с Меркурием в Козероге. Это союз Воина и Посланника, действия и мыслей, импульса и расчёта. Марс приносит решительность, Меркурий — точность, и вместе они создают энергию, которая помогает не просто задумываться о будущем, а формулировать конкретные шаги. Под влиянием этого аспекта планы получают силу воплощения.

Переход от одного слоя энергии к другому ощущается мягко, но уверенно. Сначала — погружение в глубину, где становится ясно, что требует внимания. Затем — выстраивание опоры, словно внутренний каркас становится плотнее. И наконец — ощущение готовности двигаться дальше, не рывком, а уверенным, собранным шагом.

Новолуние в Козероге становится символом начала, которое строится на прочности. Оно не зовёт к резким переменам, не требует бросать всё и начинать заново. Оно предлагает другое: укрепить то, что важно; собрать силы; определить направление, которое действительно откликается внутри. Это время, когда внутренний стержень становится заметнее, а решения — спокойнее и точнее.

Эта ночь открывает цикл, в котором ценится выносливость, последовательность и способность держать выбранный курс. И если прислушаться к себе в этот момент, можно почувствовать, какой шаг станет следующим, благодаря глубинного понимания того, куда ведёт ваш путь.

Меркурий — архетип Посланника, того, кто переносит идеи из внутреннего мира во внешний и обратно. Он отвечает за способность видеть связи, формулировать мысли, находить нужные слова и выстраивать логику. Его энергия — подвижная, быстрая, внимательная к деталям.

Когда Меркурий активен, мы начинаем слышать собственные мысли отчётливее, словно кто‑то наводит резкость на внутренний экран. Он помогает отделить главное от второстепенного, собрать разрозненные впечатления в цельную картину, увидеть структуру там, где раньше был хаос.

В Козероге архетип Меркурия становится более собранным и точным. Здесь Посланник превращается в Стратега: он не просто передаёт информацию, а выстраивает её в систему, ищет практическую пользу, формулирует шаги. Его слова становятся короче, но весомее; его мысли — медленнее, но глубже. Это Меркурий, который ведёт в направлении цели.

Марс — это архетип Воина, силы, импульса, действия. Он отвечает за способность начинать, пробивать дорогу, защищать границы, проявлять волю. Его энергия — прямая, горячая, направленная.

Когда Марс находится в своей высшей силе (статус экзальтации в Козероге), его энергия ощущается как уверенный внутренний импульс, который поднимается собранно и точно. Это не хаотичное «пора», а состояние, в котором действие рождается из внутренней выверенности.

Под влиянием Марса в Козероге мы не бросаемся вперёд вслепую — мы двигаемся так, будто заранее понимаем, какое действие будет наиболее правильным в текущих обстоятельствах. Эта энергия делает решения более собранными. Даже если ситуация требует решительности, импульс проходит через внутренний фильтр расчёта и понимания ситуации. Поэтому большинство людей выбирают не первый попавшийся вариант, а тот, который действительно ведёт к результату.

В период новолуния в Козероге, влияние Марса в Козероге помогает сохранять ясность и выдержку именно там, где жизнь требует максимальной концентрации — в сложных обстоятельствах, в напряжённых ситуациях, в регионах, переживающих военные конфликты.

В эти дни люди склонны не торопиться с решением, а просчитывать последствия своих действий наперёд. Вместо того чтобы реагировать импульсивно, они оценивают обстановку, взвешивают варианты и выбирают тот ход, который в долгосрочной перспективе выглядит наиболее устойчивым и разумным.

В условиях войны — в Украине и в других местах, где люди живут под постоянным давлением опасности, — влияние Марса в Козероге усиливает способность сохранять ясность в ситуациях, где любая ошибка может стоить слишком дорого. Это энергия, которая помогает действовать осмысленно: опираться на расчёт, а не на всплески чувств, и выбирать решения, основанные на реальной обстановке, а не на мгновенном порыве.

Марс в Козероге помогает удерживать внутренний порядок там, где внешняя реальность нестабильна. Это Марс, который не толкает в хаос, а помогает сохранять внутренний стержень там, где обстоятельства требуют силы духа и ясности. Его импульс — про выживание, защиту, способность удерживать направление даже в условиях неопределённости.

В соединении с Меркурием эта энергия приобретает ещё большую осмысленность и точность: действие проходит через дисциплину и реальность, в которой нельзя позволить себе ошибку. Это союз действия и мысли. И он не про героизм, а про человеческую способность оставаться собранным, когда вокруг слишком много боли и угроз.

В Козероге архетип Марса становится особенно мощным. Здесь его сила не расплескивается, а собирается в один точный вектор. Это Марс, который не сжигает, а укрепляет. Его шаги становятся выносливыми, его решения — продуманными, его энергия — устойчивой. В этот период энергия не распыляется, а собирается в точку, способную сдвинуть застоявшуюся ситуацию с места.

Козерог — знак формы, структуры, опоры. Его архетип напоминает о том, что любое начало, которое символизирует новолуние, требует фундамента. Не красивой идеи, не вдохновения, не эмоции — а основы, на которой всё сможет держаться. Эта энергия поможет придерживаться выбранного курса и предпринимать шаги, которые имеют смысл в долгой перспективе.

Новолуние в Козероге 18 января напоминает, что сила — в последовательности, а движение вперёд — в умении держать форму. Посланник (Меркурий) приносит ясность. Воин (Марс) приносит силу. Архитектор (Новолуние в Козероге) приносит структуру.