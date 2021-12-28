Новолуние 2 января 2022 года: что нас ждет в это время

Новолуние 2 января 2022 года: что нас ждет в это время

Первое новолуние 2022 года происходит на фоне ретроградной Венеры в Козероге, управитель новолуния - Сатурн в Водолее.

2 января новолуние в Козероге в 20:33 по киевскому времени. C 07:58 - 29 й лунный день, который закончится новолунием в Козероге. Символ 29-го лунного дня - гидра, спрут. Это день Гекаты, темной лунной богини. Поэтому необходима ответственность, способность противостоять соблазнам и искушениям. Постарайтесь проявить волю, чтобы избавиться от токсичных связей, назойливых людей и мрачных мыслей, рассказывает астролог Марина Скади.

Желательно не употреблять алкоголь и средства, меняющие сознание. Нельзя делать ничего нового и даже планировать, кроме самых необходимых бытовых и житейских дел. Лучше всего заниматься домом и хозяйством, проводить очистку организма, подводить итоги месяца.

29-й лунный день - это день перед новолунием, Луна слаба в это время, снижен инстинкт самосохранения, но зато уровень сознания достаточно высок. Повышенное внимание к своим действиям и анализ поступков, поможет избежать неприятностей и войти в новый год правильно.

Это день пересмотра мотивов, духовного преображения, очищения внутреннего мира от негативных чувств и эмоций. В течение дня необходимо рассчитаться не только с предыдущим лунным циклом, но и расстаться с ошибками 2021 года, сделать соответствующие выводы.

Новолуние в Козероге в 20:33 - с этого момента начинается первый лунный день. Поэтому можно запланировать на вечер энергетические практики, ритуалы, медитации, связанные с активизацией самых желанных тем. Новолуние в кардинальном знаке стихии Земли - Козерог, стимулирует к активным практическим действиям и решимости в достижении целей, настраивает на упорную работу.

Первое новолуние 2022 года происходит на фоне ретроградной Венеры в Козероге, управитель новолуния - Сатурн в Водолее. Планетарные влияния благоприятны для возобновления личных и деловых взаимоотношений в течение всего лунного месяца. Подходящее время для пересмотра договоров и условий сотрудничества, поиска совместных решений, исправления ошибок прошлого. Будут эффективны коллективные формы сотрудничества, деятельность групп людей, объединенных общей целью. Проверенные партнеры из прошлого, давние знакомые и даже бывшие любимые, а также опыт и мудрость представителей старшего поколения помогут преодолеть трудности.

В начале января можно заложить базу будущих успехов, надежный фундамент для перспективных и долгосрочных проектов. Хорошее время для того, чтобы пересмотреть свои старые установки и убеждения, которые мешают добиваться целей. Очень важно к новолунию избавиться от мрачных мыслей, ощутить внутреннее спокойствие и войти в новый лунный цикл с уверенностью, что вас ожидает что-то новое и лучшее.

Соединение Плутона и ретроградной Венеры в Козероге в период новолуния в этом же знаке проявится как обновление чувственной сферы на внутреннем уровне. Во внешней среде в глобальных масштабах уже в первый месяц 2022 года нас ждут изменения в финансовых и материальных областях жизни. Начнут трансформироваться политические и экономические структуры власти. В лунный месяц, начавшийся 2 января, кармические элементы - лунные узлы, меняют знаки Зодиака и входят в ось ресурсов на 1,5 года - начинается новый экономический цикл.

После новолуния в Козероге большинство людей станут более ответственными и дисциплинированными, а это поможет успешно справиться с делами, которые не успели сделать в декабре 2021. В январе люди меньше склонны к эмоциональным решениям и поступкам, поэтому период от новолуния 2 января до полнолуния 18 января лучше всего подходит для решения рабочих вопросов и конструктивного общения.

Энергии Козерога активизируют в людях стремление найти свое место в обществе, сделать карьеру, укрепить свое социальное положение, возобновить старые деловые контакты. Главное - не забывать о том, что родные и близкие также ждут внимания и душевного тепла. В дни новолуния в Козероге необходимо найти баланс между внешним и внутренним, точку равновесия. Это поможет избежать кризиса в личных взаимоотношениях в полнолуние в 18 января, которое произойдет в самом семейном знаке Зодиака - в Раке.

В погоне за карьерой и социальным успехом, деньгами и прочим важно не забывать о простом человеческом счастье. Однако новолуние в Козероге подталкивает многих людей поставить фундаментальные ценности на второй план. В первую половину января сокращается душевное общение с родными и близкими, а деловые встречи, командировки, работа допоздна становятся первоочередными темами. Чтобы сохранить жизненный баланс и не потерять дорогие вам взаимоотношения, уже с первых дней января старайтесь находить время для всех - детей, родителей, любимых людей.

Новолуние в Козероге даст возможность четко увидеть перспективы своего карьерного роста. Если их нет, то легче принять решение сменить сферу деятельности на более интересную и полезную для вас. Усиливается стремление к идеалу, к большей конструктивности в любом деле. Интеллект и логика может подавить эмоционально-чувственную сферу, но зато можно приблизиться вплотную к реализации поставленных целей. В партнерских отношениях люди сдержаны, стремятся к стабильности и надежности. Для устоявшихся взаимоотношений это хорошее время, прежние чувства могут спокойно напомнить о себе.

Управитель новолуния - Сатурн, имеет сильный статус в Водолее, поэтому происходящее в январе обязательно окажется полезным в будущем. Но нужно учесть, что за большим заработком стоит много трудностей - придется тяжело работать и преодолевать множество препятствий. Проявив креативный подход к делам и изобретательность, можно облегчить себе задачи, расширить границы возможностей и достичь целей.

Новолуние в Козероге станет трамплином для представителей знаков стихии Земли: Тельцов, Дев, Козерогов. Проявляя выдержку и настойчивость в сочетании с силой воли и энергией, можно многое сделать в ближайший лунный месяц. Чудесным образом формируются нужные вам обстоятельства, для того чтобы сделать рывок в карьере, выйти в центр и проявить себя с наиболее выгодной стороны. Появится возможность реализовать многие творческие инициативы и проекты, давно намеченные планы. Легко решаются финансовые проблемы, вам возвращают задолженности или вы получаете средства, чтобы погасить долги.

Раки могут оказать в затруднительном положении из-за необходимости делать сложный выбор. Возможны различные нарушения здоровья, проявление хронических заболеваний. Сведите к минимуму возможность личных конфликтов, не время для серьезных разговоров с начальством и властями, официальными организациями. Однако полнолуние 18 января принесет в вашу жить все, что вам необходимо, и то, что вы ждете уже давно.

Скорпионы и Рыбы почувствуют приток жизненной силы и трудоспособности, повысится уверенность в себе. Собственные идеи будут приняты окружающими, получат поддержку. Можно с выгодой и пользой для себя инициировать пересмотр договорных отношений и обсуждение важных деловых вопросов. Складываются благоприятные обстоятельства для творческого самовыражения, легче занять лидерские позиции среди своих друзей или коллег.

Овны и Весы вынуждены вести борьбу за сохранение своего положения в обществе, преодолевать внешние препятствия, обусловленные новыми законами и правилами. Сложно произвести обновления в жизни, выйти из замкнутого круга обстоятельств и повторяющихся проблемных ситуаций. Вселенная испытывает вас на прочность, но если вы сможете выдержать испытания, то к концу января получите награду за свои старания и терпение.

Близнецам, Львам, Стрельцам и Водолеям следует сразу же отбрасывать прочь возникающие сомнения в себе и выбранных целях, в чувствах партнера, в целесообразности своих действий. В противном случае есть риск зависнуть в рутинных делах и испортить себе настроение. Постарайтесь расставить приоритеты, сконцентрироваться на главном, серьезно отнеситесь к своим обязанностям - на вас смотрят, вы на виду, даже если этого не хотите. Проявляйте больше активности, собирайте вокруг себя людей - это поможет вам совершить прорыв в делах и улучшить качество своей жизни.

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