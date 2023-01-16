Новолуние 21 января 2023 года: что нас ждет в это время

В это время появляется чувство внутренней свободы, вдохновение, желание творить даже у прагматичных и расчетливых людей. В ближайшие две недели после этого новолуния проще решиться на рискованный шаг, что в результате приведет к счастливым переменам. Легче найти людей, которые поддержат вас и окажут положительное влияние на будущее, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Интересное нумерологическое значение числа 21 – абсолютность, идеальность, внешняя пассивность. Здесь женская, темная, пассивная составляющая (2), вторая позиция в двухзначном числе развилась полностью в объем единицы 1 – янского начала. А мужская, светлая, активная часть (1) первая позиция в двухзначном числе, приняла качества двойки 2 – иньского начала. Это завершение существования и развития системы. На стадии 21 достигнут максимально возможный уровень развития, при котором система представляет из себя одно целое. Дальнейшие стадии уже приводят к возникновению новых противоречий, ведущих за собой новое взаимодействие и новый виток становления системы в очередном витке эволюции. На стадии 21 уже невозможно вернуть систему в такое противоречивое (начальное) состояние, это возможно лишь на новом уровне, но в данной системе цикл уже завершен. Теперь уже все смешалось, слилось в одной единой массе, пришло снова к нулю 0, к той точке, в которой все начинается сначала. Это слияние мужского и женского, в результате которого появляется новое начало.

Противоречивое новолуние, но оно, в целом, принесет благоприятные обновления. Больше никаких запретов и рамок – пришло время для смелых идей и грандиозных планов. Водолей – знак истины, человечества, дружбы, коллективного объединения. Новолуние в этом знаке в интересах будущего!

Ставьте высокие цели, применяйте новые и современные технологии. Большое значение имеет вера в то, что вы делаете и в свои цели, поскольку без веры нет энергии, а без энергии нет свершений.

В период активных энергий Водолея можно и нужно установить здоровые границы между вами и окружающими, уважая при этом личное пространство других людей. Новолуние 21 января усиливает свободолюбие, поможет Украине приблизиться к победе над ru-агрессором, поскольку за нами правда, за нами весь мир. Самые смелые начинания обречены на успех, но только в том случае, если верить в себя и не бояться действовать. Украина – это независимое государство, четко понимает свои границы, свою историю, разбираясь внутри своего пространства со всеми вопросами.

Управитель новолуния в Водолее – Уран, планета перемещается по Тельцу, символизирующему Украину. Влияния небесных тел в ближайший лунный месяц благоприятны для нашей страны, тем более президент Владимир Зеленский родился под знаком Водолея. В ближайшее время западные партнеры и дружественные государства с большей интенсивностью будут помогать Украине, увеличат поставки необходимой военной помощи, что позволит достичь успехов на военном фронте в 2023 году и освободить оккупированные территории. Благодаря воинам Украины весь мир увидел истинное лицо путинской России, разбился вдребезги имперский миф о Третьем Риме.

Новолуние в Водолее помогает найти единомышленников, способствует интересным знакомствам и романтическому общению, но, скорее всего, отношения вряд ли перерастут в серьезные и долгосрочные, однако, оставят в памяти приятные воспоминания. Даже в долгих и стабильных отношениях в этот период появляется пикантность и непредсказуемость. Не забывайте о соблюдении небольшой дистанции: вторгаться в чужое личное пространство и устанавливать там свои правила точно не стоит.

В новолуние 21 января и ближайшие дни после него нельзя поддаваться своим порывам и менять место работы, если это не было запланировано ранее. Желательно отложить все текущие дела и уделить время тому, что вам действительно интересно. Хорошо создавать новые проекты, искать близких по духу людей, работать в новом направлении. Вероятность счастливых случайностей, неординарных ситуаций и неожиданных поворотов в этот лунный месяц значительно увеличивается, главное, не забывать, что чудеса случаются с теми, кто в них верит. Самое время перевести бизнес на новый уровень и получать пассивный доход. Большинство вопросов и рабочих проблем решаются быстрее и легче, благодаря нестандартному подходу к делам, умению совместно находить решение.

21 января 2023-го – первое новолуние после нескольких месяцев ретроградного Марса и Меркурия. Теперь можно выдохнуть, период наконец закончился, поэтому самое время вспомнить все отброшенные из-за собственного скептицизма идеи и перестать бояться поломок бытовой техники, автомобиля, рабочего оборудования. Оптимизм вернется даже к самым скептически настроенным натурам.

Оппозиция новолуния с Лилит (Черной Луной) во Льве может принести отрицательные эмоции и странные обстоятельства. Также аспект поднимает кармические темы, заставляет повторно проходить одну и ту же ситуацию, которую не поняли в прошлый раз и не сделали выводы. Поэтому так важно замечать детали, чтобы вовремя предотвратить негативное развитие событий. Но не расстраивайтесь, если вдруг произойдут неприятности в день новолуния, друзья и близкие люди помогут восстановить душевное равновесие. Лучше не планировать на этот день публичные выступления, важные встречи, выяснение отношений. Избегайте завышенных ожиданий и потакания своим слабостям, иначе потом будет сложно выйти из подобных состояний.

Управитель новолуния в Водолее – Уран, в первую неделю растущей Луны стационарный – меняет фазу движения, т.е. из ретроградного переходит в директное, что является благоприятным показателем. Энергии планеты сильны, разумный риск приветствуется в эти дни, возможно внезапное осознанное нахождение решения какой-либо задачи, для которой долго не находилось решение. В информационном пространстве появляется больше правдивой информации, люди быстрее находят общий язык. Положительные эмоции усиливаются, физическое состояние на подъёме, но стоит избегать стрессов и негативных эмоций. Полезно больше гулять, закаляться, заниматься спортом.

Новолуние в Водолее принесет счастливые события Водолеям, Близнецам и Весам. Важнейшие для вас дела, долгосрочные проекты выходят на финишную прямую и в публичную плоскость. Творчество, хобби и искусство вдохновляет и вызывает удовольствие. Можно придумать что-то совершенно новое и необычное, удивив не только окружающих, но и самого себя. Обучение в группах, совместные работы проходят очень эффективно. Хорошо планировать будущее, ставить цели, но нужно быть готовым к тому, что уже в следующем лунном месяце вы захотите большего, чем сейчас.

Сложнее всего в дни новолуния в Водолее, представителям знаков Тельца, Льва, Скорпиона. В это время соперники активизируются, возникают непредвиденные препятствия, приходится вести активную борьбу за продвижение своих интересов, повышение в профессиональной сфере. Может казаться, что время ускоряется: столько всего нужно успеть, но не хватает ни сил ни на что. Через несколько дней все станет на свои места, поэтому не стоит зря расходовать свои ресурсы.

Новолуние в Водолее благоприятно практически для всех знаков Зодиака, можно начинать своё дело, придумывать и воплощать самые смелые планы, работать над рискованными и сложными делами. При этом нет смысла слишком планировать и контролировать развитие бизнеса или отношений, поскольку в течение всего лунного месяца будут происходить внеплановые события. Будьте готовы к неожиданностям, внезапным поворотам в делах и старайтесь быстро на все реагировать, а также более качественно выполнять свои обязанности.

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