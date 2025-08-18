Новолуние 23 августа 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние 23 августа 2025 года / © Associated Press

Новолуние в 1° Девы придает новому лунному месяцу особую окраску: он становится периодом, когда земная скромность встречается с небесным величием и судьбой, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Знак Девы — это архетип служения, мастерства и дисциплины. В мифологии он ассоциируется с богиней Астреей, дочерью Зевса и Фемиды, которая покинула землю, когда человечество утратило справедливость, и стала созвездием Девы. Это образ небесной девы, чистой и непорочной, которая стремится к порядку, гармонии и восстановлению баланса. Энергия знака Девы связана со стремлением быть полезным, заботиться о других, наводить порядок в хаосе и искать истину в деталях.

Дева — знак анализа и практичного склада ума. Он учит нас видеть священное в повседневном, ценить ритуалы, заботиться о теле как о храме души, и служить миру через свои таланты. Тенью этого знака является перфекционизм, самокритика и страх быть недостаточно хорошим. Но в своей светлой стороне — это энергия, способная исцелять, обучать и создавать структуры, в которых развивается жизнь. И вот, в момент новолуния, потенциал знака Девы соединяется с Регулом — звездой власти, славы и высокого предназначения.

Звезда Регул символизирует лидерство, благородство и испытания, связанные с властью. В древности ее называли Сердцем Льва, и веками считали звездой царей. Ее влияние даёт амбиции, стремление к признанию, чувство миссии и внутреннюю силу, но также требует чистоты намерений и способности не поддаться гордыне.

Когда новолуние происходит в соединении с Регулом, мы можем установить намерения, связанные с нашей высшей миссией. Это приглашение соединить скромность и служение Девы с достоинством и лидерством Регула. А также шанс начать путь, в котором мы ведем за собой не через принуждение, а через пример, не через контроль, а через заботу.

Энергия новолуния 23 августа особенно подходит для тех, кто работает в сферах целительства, образования, предоставления услуг, психологии, медицины, а также для всех, кто стремится внести порядок в свою жизнь и жизнь других. Это время, когда внутреннее мастерство может стать видимым миру, когда скромная работа может получить признание, а намерения, заложенные с чистым сердцем, могут привести к судьбоносным результатам.

Однако стоит помнить, что новолуние происходит при напряжённом аспекте к Урану — планете неожиданностей и прорывов. Это может проявиться как внезапное озарение, смена курса, освобождение от старых структур. То, что казалось стабильным, может измениться, а то, что было скрыто, может всплыть и кардинально поменять планы. Это добавляет элемент трансформации и нестабильности, но также открывает двери к новым возможностям.

В день новолуния особенно важно создать пространство тишины и порядка. Можно провести ритуал очищения — телесного, эмоционального, ментального. Зажечь свечу, записать намерения, связанные с заботой о себе и других, с обучением, с исцелением. Использовать символику Девы — травы, книги, натуральные ткани, инструменты — все, что помогает навести порядок и почувствовать связь с землей.

Новолуние в Деве в соединении с Регулом — это момент, когда небеса открывают путь к великому через малое. Когда служение становится миссией, а скромность — силой. Это приглашение вспомнить, что истинное лидерство начинается с внутреннего порядка, и что каждый из нас может стать Стражем света, благодаря самоорганизации, последовательным действиям и стремлению быть полезным миру.

Хотя соединение с Регулом благоприятно, Солнце и Луна находятся в квадрате к Урану, что может внести элемент неожиданности и необходимость перестройки привычных систем. Поэтому следует быть готовым ко всему и заранее рассмотреть различные варианты развития событий в течение всего лунного месяца.

Энергия звезды Регул активируется лишь в особые моменты, когда небесные события резонируют с ее положением. Новолуние в 1° Девы, совпавшее с ее координатами, стало мощным триггером, включающим влияние Регул на коллективном и личном уровнях.

Регул — как спящий дракон: редко пробуждается, но, когда это происходит, мир ощущает ее дыхание. Новолуние в Деве 23 августа тем самым моментом пробуждения — мощным включением звезды царей в новую эпоху. Оно открывает новый формат лидерства — через служение миру.

Латинское имя Regulus означает «маленький король», но в древности ее называли куда более величественно — Cor Leonis, «Сердце Льва». Это не просто поэтическое название: Регул действительно расположен в самом сердце созвездия Льва и веками считался звездой царей, символом власти, славы и небесного покровительства.

В мифологических традициях Регул входит в число четырех королевских звезд, наряду с Альдебараном, Антаресом и Фомальгаутом. Каждая из них охраняет один из направлений мира: восток, юг, запад и север.

Регул — Страж Севера, и его энергия ассоциируется с лидерством, честью, благородством и испытаниями, которые идут рука об руку с властью. В древнеперсидской астрологии он считался звездой, дающей высокое положение, но предупреждающей: если лидер теряет нравственный ориентир, падение будет столь же стремительным, как и взлет.

Неподвижные звезды все же перемещаются, но очень медленно — за 72 года перемещается всего лишь на один градус. До ноября 2011 года Регул находился в последнем градусе знака Льва, что соответствовало его символическому статусу «сердца царя». Это положение усиливало архетип Льва: гордость, лидерство, драматизм, стремление к признанию. Люди, у которых Регул был активен в гороскопе, часто обладали харизмой, способностью вести за собой, но также сталкивались с вызовами, связанными с эго и властью.

Однако в ноябре 2011 года Регул перешел в знак Девы и это событие имеет глубокий символический смысл. Звезда царей вошла в знак служения. Это, как если бы король снял корону и надел рабочую одежду, чтобы служить народу. Энергия Регула теперь проявляется не через демонстративное лидерство, а через скромность, мастерство, заботу и системность. Символизирует переход от внешнего блеска к внутреннему порядку, от власти над другими — к ответственности перед собой и миром.

Такой переход меняет и характер тех, кто рождается с Регулом в Деве. Это лидеры нового типа — целители, наставники, организаторы, которые ведут не через силу, а через пример. Их миссия — не править, а служить, не блистать, а создавать структуры, в которых другие могут расцвести.

Именно поэтому новолуние 23 августа 2025 года, происходящее в 1° Девы в соединении с Регулом, становится особенно значимым. Это инициация новой эпохи лидерства, основанной на чистоте, честности и мастерстве.