Новолуние 24 ноября 2022-го: что нас ждет в это время

24 ноября 2022-го в 00:57 по киевскому времени произойдет новолуние во втором градусе Стрельца. Девятый знак Зодиака, отвечает за сферу духовности, традиций и обычаев. Также к его характеристикам относится юриспруденция, высшее образование, зарубежье.

Стрелец относится к стихии Огня, образ этого мужского, активного знака – огонь в степи, где нет границ, и ничего не сдерживает языки пламени. Имеет мутабельные (переменчивые качества), представляет собой изображение стрелы и натянутого лука. В астрологической символике дуга обозначает духовность, а стрелка – силу. Таким образом, знак Стрельца расшифровывается не только, как устремление к цели, но и как "духовная сила", рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Юпитер – планета-благодетель, управляет знаком Стрельца, а вот Меркурий – планета логики, мышления, коммуникаций, здесь имеет слабый статус – изгнание. Это значит, что информация уже не разрозненная, а в целостном объеме, мелкие детали воспринимаются с трудом, дробление, уточнение происходит не полностью.

У Стрельца тонкое ощущение окружающего мира, особое мышление, построенное на духовности, вере, традициях. Большое значение имеет прошлый опыт, на практике применяется только проверенное и приемлемое. В ближайшее время люди склонны мыслить масштабно, глобальными категориями, предпочитают обобщенные ментальные конструкции и часто невнимательны к деталям и мелким фрагментам.

Символ Юпитера ♃ представляет изображение полукруга (слева), как воспринимающую составляющую, которая использует уже накопленный опыт в прошлом (слева на право) для его реализации в материальном мире в будущем (крест расположен справа).

Знак Стрельца характеризует объемы уже существующих знаний, его энергетический потенциал помогает эти объемы и перспективы сделать реальными и доступными не только в энтузиазме, но и перевести их на физический план. В Стрельце раскрываются основные черты и свойства будущего, опираясь на знание характеристик прошлого и настоящего.

Новолуние в Стрельце усиливает оптимизм, наполняет людей внутренним светом, энергией, которая позволит решиться на что-то новое. Управитель Новолуния – Юпитер, перемещается по знаку Рыбы, где также имеет сильный статус. К концу ноября гармоничный внешний фон даст ощущение благоприятных перспектив, проявление возможностей, расширение направлений, появятся новые идеи, выход на новые уровни.

Новолуние всегда происходит тогда, когда Солнце и Луна находятся в одном знаке. 24 ноября в Стрельце, кроме дневного и ночного светила, находятся также Меркурий и Венера, что максимально активизирует энергии этого знака Зодиака. Вселенная награждает за высокие моральные принципы и рыцарское благородство, доброту и справедливость по отношению к другим людям.

Ближайший лунный месяц (24 ноября – 22 декабря 2022-го) – это время социальной справедливости, удача и везение на стороне тех, кто защищается, кто борется за свою свободу и национальные интересы. В этот период мы будем наблюдать, как рушатся планы ru-агрессора и других захватчиков по всему миру. Карма – универсальный закон справедливости, и РФ получит по заслугам за развязанную в Украине войну.

24 ноября 2022-го – светлое новолуние, способствует мoщнoму вдoxнoвeнию. Однако не стоит идеализировать происходящее, т.к. чрезмерное воодушевление и повышенная эмоциональность мешает увидеть детали, из-за чего можно пропустить что-то очень важное и тогда разочарование неизбежно. Тем не менее это новолуние ускорит возврат аннексированных украинских аннексированные территории под контроль Украины. А незаконные действия будут строго наказаны, причем это касается абсолютно всех и должно рассматриваться в самом широком смысле. Неадекватный сосед по площадке, завистливый коллега или нечестный конкурент, преступления одного государства на территории другого, активное или пассивное участие в уничтожении национальной идентичности, самосознания народа – все получат по заслугам.

Новолуние в Стрельце благоприятствует дальним поездкам, взаимоотношениям с иностранцами, решению юридических вопросов. Особенно эффективен с этой точки зрения период растущей Луны и полнолуния (24 ноября – 8 декабря 2022-го). Это время культурно-просветительской деятельности и популяризации науки, расширения мировоззрения, удачных рекламных кампаний. Формируются подходящие условия для развития бизнеса, повышения продаж, благодаря своевременной рекламе и продвижению в интернете.

Активные энергии Стрельца способствуют установлению международных связей, улучшению дипломатических отношений, развитию дружественных связей между государствами, поддержанию мира и безопасности. Весь лунный месяц будет нести в себе потенциал самого удачливого знака Зодиака, поэтому нужно использовать этот период по максимуму. Полезно в этот период читать познавательную литературу, посещать лекции по интересующим направлениям – это поможет выработать собственное мировоззрение, философский взгляд на мир.

Людей больше интересует социология, обществоведение, политика, изучение иностранных языков, религия, культура и философия, внешняя торговля, география и туризм, поэтому представители данных профессий смогут сделать значительный рывок вперед. Благоприятные планетарные влияния помогают самоутвердиться, чувствовать себя более важными и авторитетными в глазах окружающих.

Новолуние в Стрельце усиливается транзитом Меркурия и Венеры по этому знаку, что дает высокую степень осознанности в отношениях между людьми. Перестраиваются законы социальных связей, желания и стремления не только отдельных личностей, но и целых народов. Происходит пробуждение и освобождение, появляется возможность творить, создавать свою картину мира и становиться хозяином собственной жизни.

Представителям стихии Огня – Овнам, Львам, Стрельцам, новолуние 24 ноября принесет благоприятные перспективы. Многие получат то, чего желали, смогут выстроить комфортную для себя реальность. Любовь, счастье, радость, будут вам сопутствовать, но не забывайте благодарить других людей и Вселенную, будьте щедры - и вы приумножите всевозможные блага, значительно улучшите качество своей жизни.

Водолеи и Весы должны быть внимательны к происходящему вокруг, чтобы не упустить счастливый шанс. Планеты благоприятствуют вам в ближайший лунный месяц, но требуют от вас высокой ответственности, дисциплины ума и эмоций. Постарайтесь правильно выбрать цели и найти союзников в вашем деле. В этом случае вы сможете получить все, чтобы чувствовать себя счастливым человеком.

Близнецам непросто в ближайшее время, т.к. много внешних обстоятельств, которые эмоционально разбалансируют, мешают объективно воспринимать происходящие процессы. Много раздражителей, что не дает привести мысли и чувства в согласие.

Девы и Рыбы могут испытывать давление со стороны более сильных и влиятельных людей. Вы проходите определенные жизненные уроки, через которые формируется ваше будущее. Придется принять черное и белое, понять то, что мир дуален – "не бывает худа без добра, а добра без худа".

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги находятся в нейтральных условиях. Новолуние в Стрельце откроет вам множество возможностей, но важно во всем этом многообразии сделать правильный выбор. Обратите внимание на людей, которые рядом с вами, и место, в котором вы находитесь – здесь наилучшее стечение обстоятельств.

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