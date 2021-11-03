Новолуние 4 ноября 2021: что нас ждет в это время

4 ноября в 23:14 по киевскому времени, на ночном небе появится новая Луна. Не менее сильным будет также и 5 ноября – первые лунные сутки, которые начинаются с момента новолуния.

Произойдет это астрологическое событие в энергетически мощном знаке Зодиака - в Скорпионе. Все люди почувствуют его влияние в ближайшие дни до и после новолуния, которое способствует осознаниям, прояснению ситуаций, но это может сопровождаться сильными эмоциями и душевными страданиями, рассказывает астролог Марина Скади.

Новолуние в Скорпионе 4 ноября происходит в 13-м градусе Скорпиона. Начавшийся лунный месяц - это период преодоления, трансформации, прорыва, обновлений и кардинальных перемен.

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Число 13 по нумерологии - очень сложное, динамичное, "ядерное число". Роль 13 - разрушить то, что изжило себя или устарело. Оно четко определяет, собрав информацию по сферам, скрытым и непроявленным, что необходимо изменить. Особенностью силы влияния 13 является его неделимость ("ядерность"), поэтому логичным становятся именно судьбоносные, резкие до основания, перемены и перевороты.

Новолуние в Скорпионе заставит многих людей иначе посмотреть на привычные жизненные обстоятельства, материальные дела и личные взаимоотношения. Вопросы, связанные с общим капиталом, совместными ресурсами, выходят на первый план в ближайший лунный месяц. Новая Луна в Скорпионе побуждает людей погрузиться глубоко во все чувства и переживания. Многим хочется глубоких и сильных эмоций, тянет к фундаментальным переменам, даже если это нелегко.

Это новолуние поменяет жизнь большинства людей. Оппозиция новолуния с ретроградным Ураном, планетой неожиданностей и революционных преобразований, предвещает большие перемены, поэтому не стоит сопротивляться его сильному обновляющему влиянию. Самое правильное решение - идти навстречу переменам и не держаться за то, что больше не способно развиваться.

Уран находится в знаке Тельца, который характеризует материальные вопросы, деньги, имущество. Оппозиция (Двойка - 2) символизирует два начала, две противоположности, различие и взаимодействие, как Ян и Инь. Проявлять себя соединение Солнца и Луны с Ураном в этом аспекте, будут аналогично - через противостояние, противоречия, препятствия к созданию целого. Двойка - активный источник колебаний, поэтому оппозиция связана с разрывами, разрушениями, как видом испытания, пройдя через которые, человек получает дополнение, компенсацию и гармонию. Оппозиция новолуния и Урана требует сделать выбор в ближайший лунный месяц, для многих он будет непростым.

Особенно насыщенными будут 4 и 5 ноября - это дни эмоционального экстрима, конфликтов между представителями разных поколений. Возникают критические, стрессовые ситуации, которые при этом, активизируют явные и скрытые ресурсы организма. Многие люди в эти дни сами склонны создавать ситуации, насыщенные переживаниями. Усиливается потребность проявить свою волю, инициативу, действовать скрытыми методами, доказывать свою правоту. Сбросить накопившееся напряжение помогут физические упражнения. Также это время идеально подходит для интенсивных отношений с романтическим партнером. Сильные эмоции, повышенная активность, сделают это время незабываемым.

Задействованные новолунием знаки Зодиака Телец и Скорпион (2-й и 8-й знак, женские) находятся напротив друг друга. Их называют "материальная ось", или ось обмена энергией, торговли, богатства, запасов, накопления, ресурсов. В этой паре Телец накапливает и сохраняет спокойствие, отвечает за материальные богатства и личное благополучие. Поскольку Уран находится в Тельце, его планетарные влияния приведут к резким поворотам в финансовой сфере, в вопросах материальных и духовных ценностей. Причем это будет происходить в глобальных масштабах - меняются экономические отношения между государствами, региональными группировками, финансовыми корпорациями, банками. Преобразовывается все, что касается международных валютно-финансовых, торговых и других отношений между организациями, городами, странами.

Скорпион - оппозиция Тельца, тратит или вкладывает деньги, приносит внутреннее беспокойство, отвечает за духовные и метафизические богатства, коллективные деньги в виде банковской системы. Это материальное и духовное, наличные и безналичные средства, банковский счет. новолуние в Скорпионе принесет много противоречий, но при этом, есть шанс найти то, что вас дополнит, если понять и принять энергетический потенциал новолуния 4 ноября.

До 22 ноября Солнце находится в знаке Скорпиона, с 6 по 24 ноября Меркурий в этом знаке, а общий фон создает транзит Марса по Скорпиону с 30 октября по 12 декабря. А это значит, что кроме новолуния знак Скорпиона включен тремя другими небесными телами, поэтому ноябрь для всех окажется эмоционально напряженным, ситуации разрушения и преображения, являются естественным и нормальным жизненным явлением в ближайшее время. У некоторых людей проявятся различные оккультные способности - в период активных энергий Скорпиона возрастает интерес к мистике и всему необычному, потустороннему.

Скорпион связан с темами жизни и смерти, возрождения в новом качестве, поэтому люди, находящиеся в критическом положении, могут почувствовать ухудшение. В ноябре происходит значительно больше событий, связанных с катастрофами, со смертью близких, душевной болью или разрывом отношений.

У многих присутствует ощущение, что окружающий мир нестабилен и легко подается разрушению. Но очень важно не переступить грань и не потерять себя в этот сложный лунный месяц. Ведь он также будет знаменован лунным затмением в Тельце 19 ноября. До этого дня необходимо определить ситуации, в которых вы сможете самостоятельно создавать прочную материальную базу, зарабатывать, ценить собственное имущество.

Жизненно важная задача для такого человека - обрести прочную почву под ногами. Но это невозможно без взаимообмена с другими людьми. Умение строить отношения - это умение жить. Если с этим проблема, то необходимо серьезно проработать вопрос до начала коридора затмений (19 ноября - 4 декабря). Создавая стабильные, полезные друг другу отношения с окружающими людьми, человек значительно реже попадает в критические ситуации, даже в сложные и опасные периоды, как например, ноябрь 2021 года.

Новолуние в Скорпионе создаст ситуации, в которых приходится учитывать коллективные потребности и делиться своими ценностями - как материальными, так и духовными. Многие учатся идти на риск, при этом обостряется критический взгляд на окружающую действительность. Конфликтные отношения и бесперспективные личные или деловые отношения, приходят к своему логическому завершению.

Новолуние в Скорпионе откроет новую главу в жизни каждого человека, даст подсказку, какая сфера жизни требует глубоких преобразований. Оппозиция с Ураном даст огромную потребность в свободе, свежесть восприятия окружающего мира и выход за пределы зависимости. Ближайшие дни после новолуния, сопровождаются повышением эмоционального фона из-за внутренних переживаний, подозрений, трансформаций.

Знак Скорпиона символизирует перерождение, а его символ - птица Феникс, напоминает, что любое возрождение так или иначе связано со смертью. Ведь чтобы начать что-то новое, надо отпустить то, что уже изжило себя и мешает движению вперед. Расчистка жизненного пространства от старых форм, прежних условий и уровней стабильности - важнейшее и необходимое условие на пути развития.

Кризисные события этого лунного месяца, заставляют осознать и трансформировать те самые глубинные причины, которые удерживают там, где не комфортно. Научившись планировать, грамотно распоряжаться совместными ресурсами, брать ответственность не только за себя, но и за коллектив, в результате каждый сможет открыть для себя новые перспективы и возможности - появится реальный шанс перейти на новый, более качественный уровень жизни.

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