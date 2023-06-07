Новолуние в Близнецах 18 июня 2023 года: что нас ждет в это время

Это новолуние помогает адаптироваться в новых условиях и приспособиться к обстоятельствам. Хорошее время для размышлений о своих чувствах, разговоров с близкими людьми о самых важных вещах, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Близнецы – первый знак стихии Воздуха, легкий, светлый и позитивный. В ближайшие дни до и после новолуния в Близнецах даже самые занудные, педантичные люди, становятся немного ветреными и бесшабашными. Так что можно позволить себе отдохнуть ментально, разбудить в себе ребенка и побыть веселым и очаровательным человеком. Чувство легкости и беззаботности будет витать в воздухе.

К новолунию 18 июня дня желательно подвести итоги предыдущего месяца, закончить вялотекущие дела и открыть свое сердце новой жизни. Однако не стоит размышлять о том, что будет через годы, потому что все может сто раз поменяться. Так что лучше насладиться моментом, жить "здесь и сейчас"! Новый лунный месяц пройдет в ритме общения, разговоров и коммуникаций. Открываются возможности для передвижений и поездок. Люди быстрее принимают решения, думают, осуществляют планы и так же шустро строят новые.

В день новолуния 18 июня Сатурн и Юпитер в гармоничном аспекте, который пробуждает энергию удачи только при ответственном подходе к делам, целеустремленном и упорном труде. Планетарные взаимодействия благоприятствуют социальным делам, общественной деятельности, установлению полезных контактов. Поэтому период растущей Луны (18 июня – 3 июля) лучше всего подходит для начала нового социального цикла, перехода на новую работу, открытия собственного бизнеса. Хорошее время для получения юридических консультаций, обращения в официальные инстанции, поиска защиты и покровительства. Социально-активные формы жизнедеятельности развиваются достаточно гармонично во второй половине июня.

Эмоций минимум в период новолуния в Близнецах, поэтому выводы и решения в основном правильные. Обмен знаниями, информацией, связями дают взаимную пользу. Можно установить добрососедские отношения, устранить недоразумения с родственниками, наконец-то решить проблемы с автомобилем. Хорошее время для встреч с друзьями, отдыха на даче и новых знакомств. Неловких пауз в диалоге не будет, т.к. каждый точно найдет что сказать, вовремя вспомнив интересную жизненную историю. Различные мероприятия способствуют общению, а новые контакты с людьми образовываются намного легче.

Управителем новолуния в Близнецах является Меркурий, он перемещается по Близнецам с 11 по 27 июня. Планета в этом знаке сильна, что оказывает положительное влияние на мышление людей. Главная проблема новолуния в Близнецах заключается в том, что многие люди стараются быть сверхэффективными и делать много задач одновременно, что в результате дает обратный результат.

Меркурий – самая близкая к Солнцу планета солнечной системы. Поскольку его орбита имеет небольшой диаметр, планета, при наблюдении ее с Земли, удаляется от Солнца не более 28 градусов левее или правее нашего дневного светила. Вблизи точек максимально удаления от Солнца, которые называются элонгациями, Меркурий бывает виден невооруженным глазом вскоре после захода или незадолго до восхода Солнца. В римской мифологии Меркурий, у греков – Гермес, бог торговли, интеллекта, ловкости, обмана, воровства и красноречия, дающий богатство и доход в торговле. Также бог гимнастики, покровитель юношей. Позднее ему стали приписывать функции посланника богов и проводника душ умерших в подземное царство Аида.

В конце IV в. до н.э. Меркурий становится также богом магии и астрологии. Считалось, что он изобрел буквы, цифры, единицы измерения и передал эти знания людям. Меркурий – сын Зевса и нимфы гор Майи. Он родился в гроте горы Киллены (Аркадия). Никто не мог превзойти его в ловкости, хитрости и умении воровать. Первое воровство Меркурий совершил, еще будучи в пеленках – похитил у Аполлона 15 коров, привязав к их ногам ветки, чтобы замести следы. Однажды в шутку он украл скипетр у Зевса, трезубец у Посейдона, золотые стрелы и лук у Аполлона и меч у Ареса.

Меркурий произвел на свет обширное потомство: Гермафродита (мать – Афродита), Пана (мать – Дриопа), Силена (мать – Кибела), Автолика (мать – Хиона), Дафниса (мать – одна из нимф) и Абдера. Атрибутами бога были широкополая шляпа, крылатые сандалии и кадуцей – традиционный крылатый жезл герольда (вестника), способный мирить врагов. Все эти вещи были подарены ему Зевсом за изобретение лиры (музыкальный инструмент), прототипом которой был черепаший панцирь с натянутыми на него бычьими жилами.

Новолуние в Близнецах вызывает тягу к переменам и спонтанности. Мыслить хладнокровно получается с лёгкостью, но старайтесь не допускать холод в сердце – это оттолкнёт окружающих. Необходимо найти баланс между разумом и чувствами. Люди ищут умственной поддержки, вырастает потребность в интеллектуальном партнере, хороших разговорах.

Под влиянием новолуния 18 июня находятся верхние конечности – плечи, предплечья, руки, кисти, пальцы рук. Органы речи, дыхательные пути, бронхи, легкие, капилляры. Нервная система, связанная с координацией, моторикой (например, перемещение в кишечнике). Эти части тела, органы и системы сейчас наиболее чувствительны и нуждаются во внимании.

Будьте внимательны к происходящему вокруг в дни новолуния, потому что при всех положительных качества знака Близнецы всегда есть и обратная сторона медали. Люди становятся слишком переменчивы и неустойчивы, настроение меняется так же быстро, как и мысли. Приятная беседа может молниеносно перерасти в раздражительность и конфликт. Порой может быть сложно докопаться до сути, ведь многие распыляют себя на всё и вся. Такая же история и в делах: быстрота и суета не способствует качественному выполнению работ. Часто для достижения поставленных целей в дни новолуния в Близнецах не хватает последовательности и настойчивости.

В период активных энергий знака Близнецы не просто удержать концентрацию внимания. Но важно все же не забывать подпитывать голову не только пустым общением, но и серьезными интеллектуальными разговорами. Постарайтесь заполнять свободное время не метаниями от одной идеи к другой (Близнецы – двойственность), а направить повышенную активность в правильное русло. Новолуние в Близнецах открывает месяц жажды знаний! Не отказывайтесь от новых курсов, изучайте иностранные языки – когда, если не сейчас, вплотную заняться обучением.

Наступает лучшее время для переговоров, выступлений и обмена идеями. Поступайте на курсы, защищайте проекты, публикуйте смелые журналистские материалы, проявляйте активность в социальных сетях. Новолуние в Близнецах для многих людей откроет новые двери в предпринимательской деятельности, расширит возможности для учебы и работы.

Романтические истории в ближайшее время чаще начинаются с интереса на ментальном уровне, а не на эмоциональном. Если вы в поиске партнера, старайтесь быть в движении, избегайте однообразия и тогда есть шанс попасть в поток везения, оказаться в нужном месте и в нужное время.

Особенно чувствительным и эмоциональным личностям не очень комфортно в период новолуния в Близнецах, т.к. в это время большинство людей становятся отстраненными, даже равнодушными по отношению к их потребностям. Хочется веселья, шумных компаний, участия в социальных мероприятиях, т.е. всего того, что не любят интроверты.

Новолуние в Близнецах 18 июня даст ценные подсказки наблюдательным людям, поэтому старайтесь замечать каждую деталь в окружающем пространстве, собирайте нужную информацию, ищите то, что вас интересует, устанавливайте связи с близкими по духу людьми.

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