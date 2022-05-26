Новолуние в Близнецах 30 мая 2022: что нас ждет в это время

Новолуние в Близнецах 30 мая 2022: что нас ждет в это время

Первое новолуние после коридора затмений произойдет 30 мая 2022 в 14:30, в знаке Зодиака Близнецы, принадлежащем к стихии Воздуха. В первой половине дня желательно подвести итоги предыдущего месяца, закончить вялотекущие дела и открыть свое сердце новой жизни.

Управителем новолуния в Близнецах является Меркурий - до 4 июня планета в ретроградном движении, в Тельце. Гармоничный аспект Меркурий – Плутон способствует конструктивным преобразованиям, трансформациям негатива в позитив. Это новолуние откроет возможности для глубоких обновлений, в результате взаимообмена ментальными, интеллектуальными и информационными составляющими нашей жизни, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Бог греческой мифологии Гермес (Меркурий у римлян) – покровитель дорог, путешественников и торговли, а также изворотливости, хитрости, обмана, воровства. Отвечал за различные науки и ремесла, учебу, письменность, ораторский дар, красноречие, способности что-либо делать руками. Ему приписывались изобретения музыкальных инструментов. Кроме того, Гермес – покровитель юношества, атлетов, бог гимнастики. Он перемещался в крылатых сандалиях со скоростью мысли, был посланником Богов.

Новолуние – это начало цикла, с этого момента необходимо действовать иначе, не так, как в предыдущий месяц. Стихия Воздуха связана с интеллектом, речью, общением – это основные ресурсы на ближайший месяц. Удача сопутствует тому, кто готов сделать первый шаг, не боится начать разговор, анализирует сложившиеся ситуации. В этом случае обстоятельства формируются наилучшим образом для того, чтобы любой процесс развивался правильно.

Поскольку управитель Новолуния все еще ретроградный, то многим людям не хватает веры в себя, поэтому очень непросто собраться силами, сконцентрировать свое внимание на главном. Часто поступает искаженная информация, требующая дополнительной проверки. Но уже после 3 июня общий фон станет гармоничнее, а мышление – яснее и свободнее.

В ближайший лунный месяц (30 мая – 28 июня 2022) выражены огненные энергии, дружественные стихии Воздуха – период активных контактов и волнующих перемен. Не упустите благоприятные возможности этого периода, начинайте новые проекты, проявляйте инициативу, завязывайте знакомства! Происходит активизация новых идей, предоставляются необходимые условия для повышения уровня профессионализма через новые знания.

Новолуние 30 мая обладает динамикой, ему присуща энергия и сила. Люди становятся подвижнее, стремятся к новым знаниям и расширению мировоззрения, что в результате даст прогресс в разных жизненных сферах. Активные энергии Огня и Воздуха способствуют творческим настроениям, наполняют энтузиазмом. Но также, есть люди, которые застряли в низких вибрациях - их действия и мысли разрушительны. Такая публика ярко себя проявит своим высокомерием и эгоизмом. Будьте внимательны к окружающим – "волков в овечьей шкуре" будет встречаться довольно много в ближайший месяц.

Новолуние в первом знаке стихии Воздуха символизирует безграничность, чистый потенциал, неограниченную свободу. Энергия новолуния 30 мая настолько велика, что она может послужить причиной многих событий в жизни тех, кто стремится к познанию истины.

"Слово - самое сильное оружие человека" (Аристотель), поэтому люди, обладающие ораторским талантом, смогут открыть все закрытые до этого двери. Успеха можно достичь в тех сферах, где нужно говорить, доносить информацию, формировать общественное мнение. Период рассвета для манипуляторов, количество пропагандисткой информации возрастет, но тот, кто способен мыслить критически, вряд ли попадет под негативное влияние.

Новолуние в Близнецах выражает принцип творческой коммуникации, символизируя ясную работу сознания на высоком уровне, являет идею воплощения в реальность, в соответствии с гармонией бытия. В этот период Вселенная показывает ориентиры на самостоятельные, личные инициативы, главное их распознать. Чистое сознание, способность анализировать и синтезировать знания, позволит выйти без ущерба и вреда даже из самых сложных ситуаций.

Июнь – один из самых благоприятных месяцев 2022 года, обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы приблизиться к своим целям вплотную, обрести уверенность в себе и своих силах, способностях, талантах, профессиональных и деловых качествах. Это период развития и расширения контактов, связей, коммуникаций, знакомств в образовательной, научной или деловой сфере.

Новолуние в Близнецах дает возможности и шансы получения новых знаний, образования, проясняет работу сознания. Улучшает мыслительные процессы, конкретизирует ход рассуждений, усиливает ораторский талант, способность выражать свои мысли письменно.

Наиболее продуктивный период начинается с 4 июня и до новолуния в Раке 29 июня. В этот период постарайтесь решить все вопросы, связанные с учебой, образованием, логистикой, организацией информационных потоков, обучающих мероприятий. Наилучшее время для интеллектуальной деятельности, т.к. энергия знака Близнецы усиливает и развивает мыслительные процессы. Меркурий войдет в этот знак 14 июня, что еще больше активизирует потенциал Новолуния в Близнецах 30 мая.

30 и 31 мая - дни творческих замыслов и планирования. Важно не перегружаться физически и эмоционально, поменьше общаться (успеете в июне). То, что спланируете в это время, впоследствии успешно реализуется. Все старые проекты, отложенные на неопределенный срок, удастся правильно перезапустить в конце мая – начало июня. Но начинать новые дела лучше все-таки после 3 июня.

Особенно сильно ощутят влияние новолуния в Близнецах представители этого знака Зодиака, а также Весы и Водолеи. Время вдохновения, получения необходимой подпитки, что позволит находиться в гармоничном состоянии в ближайший лунный месяц. Отличное время для поездок, сделок купли – продажи, решения спорных вопросов, работы с документами.

Стрельцы могут почувствовать себя не очень комфортно, т.к. новолуние 30 мая происходит в оппозиционном знаке. Период конфликтов, противоречий, сложного выбор. В новолуние и в ближайшие дни после него, старайтесь больше времени проводить на природе, для накопления сил на предстоящий лунный месяц.

Девы и Рыбы сталкиваются с препятствиями, особенно вначале лунного месяца. Скорее всего, обстоятельства сложатся так, что ваша уверенность в себе и сила воли подвергнутся испытаниям. Вы можете оказаться в ситуации, которая заставит вас усомниться в своей правоте или будущем успехе вашей нынешней работы. Успех зависит от вашей способности или желания противостоять чужим требованиям, противоречащим вашим убеждениям.

Овны и Львы способны достичь, и достигнут поставленных целей, если сумеют преодолеть раздражение и учесть пожелания и интересы окружающих. Начало лунного месяца – наилучшее время для внимательного анализа своего реального положения и обдумывания общей стратегии действий на ближайшие несколько месяцев.

Тельцы, Раки, Скорпионы, Козероги – возьмите паузу перед тем, как принять решение и предпринять какое-то действие. Какие-либо активные действия в дни новолуния могут привести в лучшем случае к нестабильности. Отдохните, посвятите время хобби, дому и семье, детям, родителям. Наиболее эффективный период для вас начнется после 3 июня.

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