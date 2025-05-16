Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 года / © Associated Press

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Близнецы — знак быстрого ума, общения и множества возможностей. Олицетворяют архетип Посланника, Переменчивого Мудреца, и Вечного Искателя. Они переносят знания из мира идей в мир реальности, связывая скрытое с явным. В период его активных энергий Вселенная словно шепчет: «Задавай вопросы, ищи истину, пробуждай свое любопытство», рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

27 мая 2025 года, когда Луна и Солнце соединяются в Близнецах, начинается новый лунный цикл под покровительством стихии Воздуха, и бога-вестника, Гермеса-Меркурия. Это новолуние, благодаря соединению с его управителем — Меркурием, а также в тригоне с ретроградным Плутоном в Водолее. Гармоничные аспекты делают новолуние не просто легким и воздушным, а интеллектуально трансформирующим. Сейчас можно заложить новую парадигму мышления, которая будет работать в долгосрочной перспективе.

Соединение с Меркурием — мощный импульс для осознания, общения, обучения, написания, размышления и анализа. Интеллектуальный ток высок, идеи летят быстро. Но это не поверхностные разговоры — это попытка ухватить суть, дойти до корня мысли.

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Меркурий — планета ума, общения, информации и знаний — усиливает энергию новолуния, давая нам возможность:

Четко осознавать направления развития — идеи приходят быстро и легко.

Говорить, писать, выражать мысли — отличное время для новых начинаний, учебы, переговоров.

Находить скрытые ответы — интуиция и анализ работают в синергии.

В этот период важно быть внимательным к словам, так как они формируют реальность. Любое произнесенное намерение способно запустить новый цикл!

Тригон с ретро Плутоном в Водолее — ключ к глубинной трансформации через слово. Старые паттерны мышления могут быть разобраны по косточкам. Это аспект ментального очищения, перезапуска логических структур и обретения новой силы через переосмысление. Плутон в ретрофазе дает шанс увидеть, где нас ограничивали шаблоны и навязанные идеи.

Плутон — планета глубинных трансформаций, а его ретроградное движение сейчас фокусирует нас на внутреннем перерождении. Тригон с новолунием дает мощную поддержку для:

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Глубоких осознаний — можно увидеть истинные причины происходящего.

Изменений убеждений — старые схемы мышления уходят, новые идеи приходят.

Закрытия прошлого — отличное время для анализа внутренних конфликтов и освобождения от них.

В греческой мифологии с этим знаком связаны Кастор и Поллукс — небесные близнецы, символизирующие две стороны человеческого восприятия: земное и духовное, разумное и интуитивное. Близнецы — это мост между логикой и магией, между словами и смыслом.

Один из братьев был смертен, а другой — бессмертен. Их история — это аллегория о дуальности: света и тьмы, тела и духа, знания и незнания, внутреннего и внешнего мира. Это знак перехода, передачи и послания. Близнецы — мост между реальностями, а Меркурий — их проводник.

В более древних традициях они ассоциировались с богом Гермесом — покровителем торговли, путешествий и знания. Он — вестник богов, тот, кто несет послания, открывает новые пути и обучает искусству слова, ведет вас дорогами знаний — вглубь себя и в мир.

В конце мая мы становимся учениками Гермеса. Он шепчет нам идеи на границе сна и бодрствования, дарит встречи и слова, которые способны изменить судьбу. Это шанс услышать голос души, зафиксировать внутренний инсайт и передать его другим.

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Новолуние — это семя возможностей. В Близнецах оно приносит обновление в сферы:

Учебы, информации, общения

Творческих идей и новых проектов

Легкости и адаптивности к переменам

В день новолуния 27 мая важно слушать знаки, следовать потоку, не бояться сменить курс. Это период, когда мысль рождает реальность быстрее, чем обычно. Используйте этот день, чтобы переписать свою реальность — через мысли, намерения, осознания. Пишите планы, говорите о мечтах, анализируйте себя и свою связь с миром.

Новолуние в Близнецах 27 мая — врата для новой ментальной программы. Оно просит:

Говорить честно, но бережно

Учиться и передавать знания

Писать, делиться, дышать полной грудью

Расставаться с идеями, которые мешают видеть истину

Найти контакт со своим подсознанием

Ближайшие 2 недели после новолуния — прекрасное время для запуска новых проектов в сфере информации, образования, коммуникации, технологий и общественной активности. Подходящее время для новых знакомств, обучение, курс, вебинар — все, что расширяет ментальные горизонты.

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Под этим новолунием можно подписать ментальный контракт с собой — что вы хотите думать, чувствовать, говорить и передавать этому миру. Ведь мысль — это первый шаг к магии. А Близнецы знают, что слово может исцелить и разрушить, вдохновить и направить.

Задайте вопросы миру, пишите, размышляйте, находите новые пути. Если в вашей жизни было что-то застойное, новолуние в Близнецах принесет свежий ветер, помогая сделать первый шаг к переменам. Будьте гибкими, наблюдайте за тем, какие идеи приходят. Мир шепчет в период этого новолуния — слушайте его, и он покажет дорогу к вашему новому будущему.

Ритуал для новолуния в Близнецах: возьмите бумагу и напишите три ключевых вопроса, на которые хотите получить ответ. Позвольте миру дать вам знаки, и следуйте за потоком синхронностей.

Ведение дневника или написание письма себе в будущее, медитация на голос, дыхание, вдохновение, чтение и анализ книг, текстов, фраз, которые «цепляют» — наилучшие практики в день новолуния.

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