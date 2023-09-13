Новолуние в Деве 15 сентября 2023 года: что нас ждет в это время

15 сентября в 04:39 по киевскому времени произойдет новолуние в Деве, которое поможет увидеть и понять все происходящее в нашей повседневной деятельности более ясно, раскрыть основные смыслы жизни.

Это новолуние символизирует покой и тепло, глубокий опыт, развитие, происходящее в темноте, но ведущее к Свету, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние – критическая точка, когда снижается уровень энергии, чувствительность, память. Не следует предпринимать активные действия и принимать ответственные решения, лучше отложить самые важные дела на завтра. В день новолуния Меркурий выходит из фазы ретроградного движения . Эта планета управляет знаком Девы, а значит и новолунием 15 сентября. В этот день происходит закладка ментальных установок, убеждений, оказывающих ключевое влияние на будущее.

Душа – это опыт, который Дух набирает от жизни к жизни. Она вечна и невозмутима, это наше истинное Я (или высшее Я). В день новолуния в Деве можно настроиться на свою Душу, почувствовать ее, послушать, что она нам говорит и воссоединиться со своим высшим Я. Прекрасный шанс привести в гармонию Душу и тело.

Дева отражает Материнский принцип, относится к стихии Земли, поэтому этому знаку свойственно терпение, кропотливый труд, сосредоточенность, понятие циклов созревания. Дева символизирует чрево времени, в котором долго и терпеливо, во тьме вынашивается младенец.

Это знак физического служения, а противоположный ему знак Рыбы – духовного служения. Дева символизирует вынашивание и созревание Души внутри формы, управляет процессом постепенного и медленного развития этого внутреннего смысла или Души. Но важно не торопить события, а любой вопрос изучать очень тщательно и глубоко.

Новолуние в деловом и практичном знаке открывает плодотворный период растущей Луны (до полнолуния в Овне 29 сентября). Земная энергия знака Девы позволяет добиваться результатов в долгих, сложных и кропотливых делах. Хорошее время для проведения медицинских процедур и диагностики состояния здоровья, посещения косметолога, упорных тренировок и любых действий, направленных на улучшение внешнего вида.

Уже с 16 сентября хорошо планировать дела, заниматься профессиональным развитием, поиском работы и дополнительных источников дохода. Новолуние в Деве создает фон на ближайшие две недели и способствует наведению порядка в повседневной жизни, решению бытовых вопросов. В это время многие люди положительно будут смотреть на жизнь, независимо от событий и обстоятельств.

Гармоничный аспект от ретро-Урана к новолунию 15 сентября позволяет совмещать современные методики с монотонной деятельностью, однообразными циклами и добиваться качественных результатов в сжатое время. В новолуние и ближайшие дни до и после этого астрологического события, удача может улыбнуться тогда, когда меньше всего это возможно с точки зрения логики и последовательности. Странное стечение обстоятельств и приятные неожиданности позволяют разрешить ранее не решаемые задачи.

В дни с 13 по 20 сентября практически невозможно контролировать общую тенденцию или корректировать ситуацию в своих интересах, поэтому нужно просто довериться Вселенной. Основное внимание в период новолуния 15 сентября стоит уделить развитию собственной индивидуальности, социальной реализации, процессу принятия и внедрения нового в свою жизнь.

Добросовестное выполнение своих обязанностей, осознанное и ответственное отношение к совместным ресурсам, благоприятствует повышению по службе, достижению целей, связанным с карьерой, этот период очень подходит для движения в указанном направлении. Начальство, вышестоящие должностные лица, инвесторы, потенциальные партнеры, обязательно заметят ваши старания, всячески будут помогать вашему продвижению.

Новолуние 15 сентября самым благоприятным образом повлияет на жизнь Тельцов, Дев и Козерогов. Хотя бы одно, но счастливое и вдохновляющее событие, обязательно произойдет во второй половине сентября. Хорошая возможность выйти из ограничительных ситуаций, которые до этого мешали вам проявить свою индивидуальность. Представителям этих знаков Зодиака будет легче изменить ситуацию, чтобы повысить свою независимость и личную свободу. Пробуждается творческое начало, появляется более прогрессивный взгляд на будущее, что повышает конкурентоспособность Тельцов, Дев и Козерогов. Важно не упустить этот эффективный период и сделать как можно больше для улучшения своего социального и материального положения. Разумный риск приветствуется во второй половине сентября.

Больше всего повезет Девам – итоги вашей работы превзойдут все ваши ожидания! Укрепление положения в обществе, финансовый и социальный рост – все это возможно, если «не сидеть сложа руки» и предпринимать конкретные действия. В ваших силах повлиять на ход событий, занять лидерские позиции, показать окружающим людям пример и мотивировать их строить свою жизнь иначе, используя совершенно новые формы самовыражения.

Скорпионам и Ракам нужно сконцентрироваться на главной цели и уверенно двигаться в направлении ее реализации. Каждое действие будет поддерживаться планетарными энергиями, сделав первый шаг, вы попадете в нужный поток. Но придется постараться, не стоит надеяться на то, что все произойдет просто так, без приложения усилий. Новолуние в Деве помогает открыть новые горизонты в своих бизнес-проектах и шансы на успех значительно увеличиваются, если проявить оригинальность в их реализации. Даже если другие люди могут не полностью понимать ваше видение будущего, ваш энтузиазм и смелость их вдохновят.

Рыбам сложно в период новолуния в Деве, ситуации противостояния могут привести к грандиозному скандалу. Вы в более слабой позиции в ближайшие дни, поэтому если не удастся найти компромисс, то лучше отступить и занять выжидательную позицию. Не реагируйте на провокации и тогда вы ничего не потеряете. Вам может показаться, что вы бьетесь головой о стену, потому что другие люди просто вас не слышат в процессе решении общих задач. Ваша главная задача во второй половине сентября – не создавать конфликтных ситуаций и тогда не будет ссор и расставаний.

Близнецы и Стрельцы столкнутся с неожиданными препятствиями, если будут слишком активно доказывать свою правоту и продвигать свои интересы. Могут возникать конфликты из-за попыток манипулирования и давления на партнеров, особенно в супружеских и романтических взаимоотношениях. Если вы стремитесь к сотрудничеству, ищете партнеров, будьте готовы к тому, что сильные и энергичные люди появятся в вашем окружении, но именно они будут создавать тон, а вам под них придется подстраиваться.

Овны, Львы, Весы и Водолеи смогут открыть для себя что-то новое и интересное. Общий фон периода новолуния благоприятен для представителей этих знаков Зодиака. Высвобождаются огромные внутренние силы, которые позволят улучшить жизненную ситуацию. Появляется возможность закрепиться на достигнутом результате и даже немного продвинуться вверх по карьерной лестнице.

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