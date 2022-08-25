Новолуние в Деве 27 августа 2022 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Деве 27 августа 2022-го включит мутабельный (подвижный) крест Зодиака - крест разума, связи, приспособления, распределения. Его главное качество - трансформация идеи. Ближайший лунный месяц - это время, когда нужно здесь и сейчас, т.е. в настоящем. Энергии мутабельного креста дают подвижность, гибкость, приспособляемость, покладистость, двойственность.

Новолуние всегда происходит при нахождении Солнца и Луны в одном и том же градусе знака Зодиака. В этот раз это астрологическое событие произойдет 27 августа в 11:17 по киевскому времени в знаке Девы, который связан с женским началом Инь, поэтому является пассивным, воспринимающим, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Дева - шестой знак Зодиака, символически представляет собой середину пути. В период новолуния в Деве доминируют события, связанные с сохранением накопленного потенциала, наведением порядка, после чего в повседневной жизни будет достигнута гармония.

Энергии новолуния в Деве будут особенно сильны 27, 28 и в первой половине дня 29 августа - т.е. до выхода из знака Девы ночного светила - Луны. После этого постепенно будет снижаться потенциал этого знака Зодиака на внешнем фоне. До 23 сентября продолжается транзит Солнца в Деве, изучив особенности которого, можно найти ресурсы для того, чтобы довести до логического завершения все процессы лунного месяца, начавшегося 27 августа.

Конец августа - не самое подходящее время для того, чтобы вносить новые элементы в жизнь, лучше использовать этот период для очищения и обретения стабильности. Все события, начавшиеся в дни новолуния в Деве, будут разворачиваться медленно, но последовательно. С 27 по 29 августа - особенно хорошее время для решения различных жизненных задач и программ - эмоций минимум в новолуние, тем более, оно происходит в самом интеллектуальном и логичном знаке Зодиака - в Деве.

Ближайший лунный месяц (27 августа - 25 сентября) заставит многих работать над собой, преображаться, что является первым шагом к качественных жизненным изменениям. Люди трезвого рассудка и расчетливости, очень практичные и деловые, смогут сделать рывок вперед, по крайней мере, обстоятельства для этого сложатся наилучшим образом.

Вселенная не даст расслабиться и успокоиться именно потому, что это лучшее время для того, чтобы трансформировать низшее в высшее как в самом себе, так и в окружающем мире. Все, что не способно к утончению, совершенствованию, должно быть отброшено. Успех и эффективность лунного месяца, начавшегося в Деве, во многом будет зависеть от выбора самого человека, от того, как он проявит себя в формирующихся обстоятельствах и как к ним отнесется.

Новолуние в Деве кроме мутабельного зодиакального креста активизирует тригон стизии Земли (материалистический тригон), который объединяет принципы холода и сухости. Знак Дева, как и другие земные знаки Зодиака, символизирует материю, т.е. реальный, проявленный мир, действительность, окружающую нас.

Новолуние 27 августа 2022-го поможет создать формы, обрести устойчивость, структурировать себя и принять существующее положение вещей. Проанализировав удачный опыт, каждый обретет подсказки для того, чтобы создать фундамент будущих успехов.

Период от новолуния в Деве (27 августа) до новолуния в Весах (26 сентября) - идеальное время для заключения "фиктивных" браков или браков "по расчету", по социальным или материальным соображениям. Любые партнерские связи, начавшиеся в этот период, будут иметь весьма высокую надежность и стабильность.

В целом, новолуние в Деве несет в себе благоприятные перспективы, но ввиду того, что мутабельность тригона Земли не позволяет быстро переключаться на новый вид деятельности или отношений, проблемы, возникшие в первые две недели после новолуния, могут иметь затяжной характер. Велик риск утратить перспективу, если отбрасывать иные варианты развития событий и упорно гнуть свою линию. Важно развивать свое воображение, принимать тот факт, что не все можно объяснить логически - это поможет улучшить свое физическое существование на земле.

Новолуние в Деве 27 августа в напряжении с Марсом в Близнецах способствует обострению военного конфликта в конце августа, но также и быстрому сбросу агрессивных энергий. Мутабельный знак Девы обладает дипломатическими способностями, усиливает гибкость мышления и тонкую интуицию. Воинственность и желание борьбы, значительно снижаются после новолуния 27 августа. Есть вероятность того, что российская армия и их генералы в дни новолуния в Деве здраво оценят ситуацию, адекватно посмотрят на происходящее и сделают правильные выводы.

Управителем знака Девы является Меркурий, накануне новолуния он входит в знак Весы - самый миролюбивый знак Зодиака, что характеризует социальные взаимоотношения. Планетарные влияния такого транзита помогают включить сознание, принимать взвешенные решения и создавать гармонию вокруг. Новолуние в Деве при транзите своего управителя по весам способствует замедлению хода военных действий, активизирует творческий потенциал и умственные способности, усиливает желание общаться, способность думать, анализировать и приходить к логическим умозаключениям.

После 27 августа изменится тактика ведения всех видов боевых действий. Вероятно, агрессор примет тот факт, что РФ проигрывает в полномасштабной войне, которую они начали 24 февраля 2022. Поскольку знак Весы, в котором находится управитель новолуния в Деве, несет в себе оппозиционные энергии, то, скорее всего, в той или иной степени массы людей все же достигнут жизненного баланса.

Успех и благополучие в ближайший лунный месяц зависят от готовности менять свое поведение, как по форме, так и по сути. Действия должны быть направлены на поиск информации, обучение и овладение необходимыми навыками. Но невозможно достичь максимума, если нет стремления к духовному росту. Духовность - это преодоление себя в своем сознании, следование личному и общественному идеалу, общечеловеческим ценностям.

Для достижения своей цели придется пойти окружным путем, обдумывая каждый шаг, обдумывая каждый шаг, обходя все видимые острые углы, минуя все подводные камни. Важно иметь выдержку, терпение и готовность отступить на шаг, чтобы чуть позже двинуться вперед семимильными шагами.

Новолуние в подвижном (мутабельном, переменчивом) зодиакальном кресте генерирует неожиданные, неповторимые энергии, заставляет переключаться с внешних интенсивных процессов на глубокую внутреннюю работу, причем эти смены могут происходить нерегулярно и продолжительность их может быть различной.

Многих людей новолуние 27 августа 2022 года, что называется, "заземлит" и поможет освободиться от множества иллюзорных, ненужных вещей, чтобы организовать свою жизнь наиболее эффективно.

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