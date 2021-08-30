Новолуние в Деве 7 сентября: что нас ждет в это время

Новолуние в Деве 7 сентября: что нас ждет в это время

Новолуние состоится в 03:52 по киевскому времени.

Нумерологически, семерка – это число в ряду простых чисел, которое в себе объединяет 3 и 4, что придает энергетике семерки способность стремиться, познавать что-то новое, обменивать информацией и энергией (тройка), но не отрываясь от того, что уже достигнуто и считается традиционным и приемлемым (четверка). По методу аналогии, семерку можно сопоставить с понятием "Наука", как стремление развить то, что уже наработано. Но базе прошлых достижений и установленной стабильности (четверка) есть перспектива нового развития (тройка), рассказывает астролог Марина Скади.

Семиконечная звезда – фигура, созданная в объеме путем соединения семи точек, очень сложна для восприятия, но имеет отношение к семи видимым планетам Солнечной системы (септенер). Так же, как и 7 нот, 7 дней недели и 7 основных цветовых оттенков. Ключевые слова – изобретения, перемещение на большие расстояния, заграница.

Главное благоприятное значение числа 7 – умение думать. По-настоящему. То есть, ставить перед собой некий вопрос, а затем, используя логику, эрудицию и проницательность, находить ответ. Знак Зодиака Дева имеет схожие качества – это знак интеллекта, логики, практических знаний. Число семь – это вибрация "Мастера", который все умеет, и достигает всего именно так, как задумал.

Новолуние 7 сентября произойдет во вторник, это день Марса – планета оказывает влияние на уровне инстинктов и эмоций. До 15 сентября Марс находится в знаке Девы, что усиливает амбициозность, активность, прилив энергии и жизненных сил. Именно Марс дает нам заряд энергии и импульс к достижению целей.

Управителем знака Девы является Меркурий, движется по знаку Весы, который характеризует социальные взаимоотношения. В ближайшие 2 недели после новолуния, на первый план высту­пают юридические вопросы, споры, перего­воры по контрактам, партнерство, официальные союзы и со­вместные проекты. Любые самостоятельные действия в это время потребуют помощи других людей. Партнерство и совмест­ные предприятия окажутся успешными и взаимовыгодными.

Новолуние 7 сентября в Деве побуждает продолжать двигаться, несмотря на трудности. Оставьте негатив, старое и бесперспективное в стороне и активно начинайте работать над своими проектами. Возможно, вы уже прошли определенный этап в продвижении своих интересов, но результаты оказались не очень хорошие. Попробуйте новый подход к решению задачи. Может быть, вам нужно кое-что усовершенствовать в работе. Закон Вселенной - вы получаете то, что даете. Меркурий, управитель новолуния – в Весах, призывает к взаимовыгодному сотрудничеству, взаимной пользе.

Дева – мутабельный знак Зодиака стихии Земли. Это материя, реальные действия, помогающие сберечь полученное наиболее оптимальным и практичным способом. Важность знаний и навыков, системности, мелочей и деталей, умений и профессиональных способностей, описывает мутабельное качество Девы, которая подготавливает новый этап.

Новолуние – это соединение Солнца и Луны, объединяясь, солнечный и лунный принципы заставляют всех нас задумываться о жизненном предназначении – Солнце и духовной наполненности – характеризует Луна. Новолуние символизирует начало цикла, является благоприятным для любого старта. Если вы давно откладывали какие-либо начинания, пришло время это сделать. Новолуние в стихии Земли – очень хороший показатель, более того, Марс в этом знаке, а Меркурий в комфортном положении – в знаке Весы. В ближайшие 2 недели нужно сделать лишь первый шаг в направлении своей цели, и Вселенная направит то окружение, которое поможет достигнуть желаемого результата.

Если в личной жизни зависли отношения и тянут вниз, а может быть, партнеры постоянно подводят своей необязательностью, значит, пришло время избавиться от токсичных людей, очистить свое пространство. Новолуние в Деве даст хорошую возможность уйти без сожаления и само расставание пройдет легко. Для тех, кто находится в ссоре, появится шанс наладить отношения. В ближайшие дни после новолуния возможно примирение.

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Особенно благоприятно новолуния 7 сентября для представителей земных знаков – Дева, Козерог, Телец – в вашей жизни произойдут конструктивные перемены, сможете начать многое с чистого листа. Некоторые ваши желания будут реализованы в ближайшее время, вы вплотную приблизитесь к воплощению вашей мечты. Произойдет осознание по многим жизненным вопросам, вы почувствуете, что качество вашей жизни значительно улучшилось.

Период от новолуния 7 сентября до полнолуния 21 сентября удачный для Раков и Скорпионов – порядок в делах, во взаимоотношениях, способствует гармоничному внутреннему состоянию, активизируется ваш интеллектуальный и творческий потенциал. В профессиональней сфере для вас откроются новые перспективы. Если вы давно ожидаете повышения в должности или прибавки к зарплате, то, скорее всего, это произойдет в сентябре 2021 года.

Представители знака Рыбы встанут перед выбором – оппозиция новолуния к вашему Солнцу призывает вас к компромиссу, принятию точки зрения партнера, порой, приходится подстраиваться, жертвовать своими интересами. Но только благодаря окружающим людям, вы сможете удержаться на плаву, подготовить плацдарм для дальнейших успехов. Очень скоро наступит праздник в вашей жизни – Юпитер, планета большого счастья в астрологии, почти весь 2022 год будет двигаться по вашему знаку. А значит, везение и удача, очень скоро вам улыбнется.

Напряжение испытывают Близнецы и Стрельцы. Стычки с начальством могут испортить карьеру, рабочий процесс сопровождается ссорами и недовольством, различными затруднениями и препятствиями. Неблагоприятный период для решения проблем партнерских или семейных отношений, а также взаимоотношений с детьми. Тем не менее, если вам удастся усмирить свои эмоции и контролировать высказывания, то сможете добиться достойных результатов в ближайшие 2 недели.

Нейтральный период для Львов, Весов, Водолеев и Овнов - прислушайтесь к общим рекомендациям и улучшайте качество своей жизни. Возможны некоторые промедления, колебания ситуации в ту или иную сторону, но в целом фон событий до полнолуния 21 сентября спокойный. Учитывайте рекомендации о транзитах Венеры по Весам и Скорпиону, а также астрологическую погоду на сентябрь – это поможет увидеть более четкую картину и спланировать свои действия.

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