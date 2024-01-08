Новолуние в Козероге 11 января 2024 года: что нас ждет в это время

11 января в 13:57 по киевскому времени произойдет первое новолуние 2024 года, которое символизирует цель, проявляющуюся в агрессивности и амбициозности. Это новолуние помогает структурировать свою жизнь и реализовать свои честолюбивые замыслы. Число 11 – код сверхсилы.

Луна – ближайший небесный к нам объект и очень сильно влияет на нашу жизнь, что проявляется в повседневных, практических делах. Перемещаясь по небосводу, Луна активизирует планеты и их влияние, дает возможность изменить ситуацию. Наиболее мощные энергии ночного светила в дни новолуния и в полнолуния, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Истории Луны интересны не только сами по себе, но и как часть общей проблемы происхождения Земли и других планет Солнечной системы. Гравитационное притяжение между Землей и Луной является причиной земных приливов и отливов. Солнечно-лунные ритмы лежат в основе процессов жизни и смерти на Земле.

Козерог – знак государственности, порядка, политики, профессиональных достижений, а его управитель Сатурн – планета закона и порядка, формирует качества, необходимые для достижения высокой цели. В знаке Козерога Луна имеет слабый статус – изгнание, поэтому при ее перемещении по этому знаку Зодиака, людям сложно давать выход своим чувствам, присутствует потребность прятать эмоции от окружающих, что очень неблагоприятно для здоровья.

По нумерологии, число 11 представляет собой энергетический сгусток и роль этого числа состоит в мощном и неустанном проявлении силы и энергии. Благодаря раскрытию именно потенциальной, единицы, это то, что до 11 -ти еще ни одно число не могло проявить. Ключевые слова – второе дыхание, выносливость, энергия, мощь, активность и физическая сила.

11 не делится ровно ни на одно другое число, только на себя! Такие числа принято называть "ядерным числом", так как раздробить, разделить на равные составляющие его нельзя. 11 – первое число, в котором пассивная, внутренняя составляющая (вторая единица) проявляется наравне с активной (первая единица). Это как поднятие из глубин накопленных залежей энергии, пробуждение скрытого ранее потенциала. И это проявление того, что прежде не использовалось, приводит к потрясающе сильному сочетанию – способности использовать самостоятельно, осознанно управлять (1) своей судьбой (10).

Новолуние в Козероге 11 января 2024 года – последнее новолуние, когда высшая планета – Плутон, также находится в этом знаке. Планета власти, больших денег, глубоких жизненных ситуаций, вопросов жизни и смерти, расчищает плацдарм для нового и жизнеспособного. Это можно трактовать как последний шанс что-то кардинально изменить и начать жизнь с чистого листа. Также в Козероге находится огненный Марс, символизирующий начало, старт, в самом широком смысле этих слов. Растет мотивация развиваться в профессиональной среде, строить карьеру. Выступают на первый план лидерские качества. Причем новый лунный месяц предоставляет достаточно возможностей, чтобы воплотить задуманное в реальность.

Конфигурация "тау-квадрат", в которой новолуние 11 января на ее вершине в напряжении с кармическими Лунными Узлами показывает, что это новолуние играет огромную роль в формировании новой реальности для всего мира. Сейчас происходят самые масштабные перемены за последние несколько сотен лет. Формируется новая система взаимодействия между странами, которая даст мощный эффект в политической, экономической, технологической и социокультурной глобализации.

Новолуние в Козероге благоприятствует всем, кто проявляет упорство в достижении поставленных целей и ведет свою деятельность, следуя нормам закона. Все, что будет спланировано в период растущей Луны, станет реальным и обретет формы осенью 2024. К этому времени будут видны результаты планомерной работы, начатой вначале года – после новолуния 11 января. Чтобы итог удовлетворял полностью, уже сейчас стоит подумать о том, на какие самоограничения вы готовы ради фундаментальных преобразований в окружающем вас пространстве и обретения почвы под ногами. Не упустите наилучшие дни для долгосрочного планирования! Хватит "бегать за ветром", пришло время предпринимать конкретные шаги и брать на себя полную ответственность за свою жизнь.

Как известно, парности явлений существуют во всем. Так и у новолуния в Козероге 11 января есть две стороны. Первая – под его влиянием многие люди становятся целеустремленными и дисциплинированными, имеют серьезные намерения. А вторая характеризуется стремлением к власти, усилением агрессивности, причиной которой часто бывает трудоголизм и озадаченность труднодостижимыми целями.

Чтобы не осложнять жизнь себе и окружающим, не стоит ставить завышенную планку. Важно избавиться от синдрома гиперответственности, ведь это нарушает границы других людей. С положительной стороны, новая Луна в Козероге не дает эмоциям выходить за рамки дозволенного. Это знак холода, системности, рационального подхода к жизни. Легче контролировать себя, но сложно выражать свои чувства, поскольку не хватает теплых слов, поэтому многие люди заменяют их действиями и заботой.

Новолуние в Козероге предоставляет множество возможностей родившимся под знаками стихии Земли: Тельцам, Девам и Козерогам. Имея ответственное и серьезное отношение к жизни, благодаря настойчивости и терпению, представители этих знаков Зодиака могут превзойти всех остальных в наиболее важной для каждого той или иной жизненной сфере. Отличное время, чтобы сделать окончательный выбор и решительный шаг вперед: уйти с нелюбимой работы, переехать в другой город или страну, вступить в официальный супружеский союз или же наконец-то оставить в прошлом бесперспективные отношения и развестись. После этого обязательно последует новое начало и жизнь обретет новые смыслы.

Для Овнов, Раков и Весов новолуние в Козероге достаточно сложное. Ощущение тяжести, на фоне нестабильной ситуации в стране и в мире, еще больше усиливается. Может наступить разочарование из-за несбывшихся надежд. Это новолуние приносит препятствия, торможения и задержки. Возможны финансовые трудности, как следствие непродуманных покупок и расходов на что-либо сверх необходимого. Могут быть потери социально общественного порядка, увольнения, проблемы со здоровьем. Важно не держаться за старое и принять от судьбы любые удары. Пройдя определенные испытания в лунный месяц, начавшийся 11 января, представители знаков Овна, Рака и Весы, обретут жизненный опыт, который в интересах будущего.

Чувственным и эмоциональным людям непросто в период новолуния в Козероге, снижается творческий потенциал, но зато появляется возможность структурировать свои мысли и навести порядок в своей жизни, правильно расставив приоритеты. Пришло время снять "розовыми очки".

Практичный Козерог придает вещам куда более реалистичный окрас. В результате все мы на время становимся чуть более осторожными, серьезными и вдумчивыми, что позволяет определить для себя новые цели и достигать высот.

Читайте также: