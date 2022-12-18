Новолуние в Козероге 23 декабря: что нас ждет в это время

Новолуние в Козероге 23 декабря в 12:16 по киевскому времени – возможность начать новую успешную жизнь, реализовать себя в профессиональной сфере и добиться высот.

С этого момента внимание людей сосредоточено на карьере, реализации целей, материальной стороне жизни. Последнее новолуние 2022 года, для многих окажется судьбоносным, т.к. происходит сразу же после важнейшего астрологического события – Зимнего Солнцестояния 21 декабря в 23:48, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Энергии новолуния усиливают Меркурий, Венера и Плутон, также находящиеся в основательном, целеустремленном и прагматичном Козероге. По своей природе этот знак Зодиака очень консервативный, отвергающий все нестандартное и непривычное. Управитель Козерога, а значит и новолуния в этом знаке – Сатурн, перемещающийся по свободолюбивому и независимому Водолею. Пришло время проявить индивидуальность и не бояться своей уникальности – именно это поможет выйти из любой жесткой, травмирующей ситуации. Приветствуются смелость и обдуманный риск, а особенно – желание и готовность впустить новое в свою жизнь.

Забудьте фразу: "Я всегда так делал, и так буду делать", иначе – это дорога в никуда. Будущee пoдвлacтнo cмeлым и чecтoлюбивым людям, поэтому отстаивайте свою точку зрения, старайтесь жить в ногу со временем, изучайте все новое и современное. Если не предпринимать решительных действий, не получится изменить жизнь к лучшему. При этом, необходимо воспитывать в себе ответственность и дисциплинированность, а легче всего это сделать в период активных энергий Козерога.

Первые две недели после новолуния в Козероге – благоприятный период для трудоголиков, начальников, руководителей предприятий, т.к. терпения и выносливости в эти дни в избытке. В целом, большинство людей в это время реалистично смотрят на вещи, логически размышляют, методично выстраивают планы на будущее. Эмоции уходят на второй план, учитывается каждая деталь, поэтому правильно делаются выводы за прошедший год (новолуние в Козероге бывает только в период движения Солнца по этому знаку, т.е. с 21 – 22 декабря до 20 – 21 января). Это время смелых решений, подведения итогов, получения результатов, наведения порядка в делах.

Основная проблема в период новолуния в Козероге – непонимание своих границ, а также того, где начинается ответственность другого человека и его границы. Склонность переоценивать свои способности и достижения часто приводит к конфликтам. В это время необходимо развить в себе эмпатию к людям, т.е. наработать качества противоположного знака Зодиака, которым является Рак. Душевное общение с близкими, родными людьми поможет избавиться от переживаний и привести в порядок свои мысли.

Новолуние в Козероге дает возможность максимально проявить свои личные качества, сделать рывок в карьере, завоевать авторитет в кругу коллег. Но этот знак очень жесткий, земной (в декабре – январе земля холодная, сухая), поэтому энергия знака стихии Воды – Рака, способствует формированию более благоприятных обстоятельств. Необходимо проявлять гибкость, чтобы своевременно реагировать на происходящее вокруг. Ведь удача улыбнется тем, кто не только хорошо работает, но и умеет подстроиться под обстоятельства, поддерживать здоровый психологический климат в коллективе. Категоричность, слишком серьезное отношение к себе и завышенные ожидания – причины возможных неудач в ближайшее время.

Последняя декада декабря не очень благоприятное время для общительных людей, склонных к бурному проявлению эмоций, способных создавать праздничную атмосферу. К концу месяца напряженность немного снижается, хотя разговоры в основном о работе, деньгах, бытовых проблемах. С 29 декабря начинается период ретроградного Меркурия в Козероге, который продлится до 19 января. В это время люди более чувствительны, решения в основном принимаются интуитивно, интенсивность жизни снижается, появляется возможность расслабиться, немного отдохнуть. Продолжается период ретроградного Марса в Близнецах, что естественным образом способствует снижению активности.

Новолуние в Козероге открывает новый цикл, но в эти дни важно беречь свои ресурсы – физические, психические и материальные, т.к. впереди много событий. Часто в новолуние нет сил и энергии на что-то масштабное, но уже через несколько дней начинается очень продуктивный период. Находясь в состоянии внутреннего покоя и уравновешенности, проще определиться с дальнейшими планами с учетом прежних ошибок.

В семейной жизни, в сфере личных взаимоотношений наступает определенность – пары решают либо перейти на следующий уровень и официально оформить взаимоотношения, либо закончить их, если эти отношения не приносят пользы партнерам. В период растущей Луны (от новолуния 23 декабря до полнолуния 7 января) люди смогут по-новому взглянуть на свой союз и что-то поменять во взаимоотношениях в лучшую сторону (иногда это может быть освобождение друг от друга).

Козерог – знак экзальтации Марса, в любом случае, этот знак физически сильный. Чтобы конструктивно использовать возможности новолуния в Козероге, нужно неустанно двигаться вперед, пусть маленькими шагами, но важно не допустить застоя энергии. Необходимо найти то, что даст ощущение новизны, т.к. Сатурн в Водолее потребует этого, если хотите сделать что-то долгосрочное и полезное.

Лунные энергии в заточении в период новолуния в Козероге (статус изгнания), поэтому важно наработать качества знака Зодиака Рак – противоположного Козерогу. Обратите внимание на потребности близких людей, на то, чего раньше не замечали, окружите родных заботой, попытайтесь открыть в них лучшие качества. Отношения могут преобразоваться в лучшую сторону, но для этого необходимо терпение. Но важно понимать то, что работать над отношениями бесполезно, пока каждый не решит свои психологические проблемы.

Новолуние в Козероге может принести счастливую встречу с человеком, с которым большая разница в возрасте. Полезно общение с коллегами, в том числе с бывшими партнерами. Если предоставляется шанс поучаствовать в каком-либо корпоративе, в деловом мероприятии, не отказывайтесь. Это время служебных романов, которые могут перерасти в полноценные отношения. Отличная возможность найти партнера с похожим мировоззрением. При новолунии в Козероге многие люди нуждаются в поддержке и одобрении, ищут общения со старшими по возрасту.

Новолуние в Козероге принесет кардинальные перемены представителям этого же знака Зодиака, в основном, конечно же, счастливые. Складываются подходящие обстоятельства для того, чтобы улучшить качество жизни. Это возможность расширить круг единомышленников за счет новых деловых контактов. Если есть желание сменить работу, шансы на это высоки – пообщайтесь с бывшими коллегами, старайтесь быть среди людей и удача вам улыбнется.

Благоприятные дни для Тельцов и Дев – хорошие перспективы в социальной сфере, что поможет улучшить финансовое положение. Высоки шансы открыть свой бизнес или выбрать более перспективную сферу деятельности.

Представители других знаков Зодиака находятся примерно в равных условиях в новолуние 23 декабря. Возможно, немного сложнее Овнам, Ракам и Весам, т.к. приходится много работать и при этом наблюдать, как другие отдыхают. Некоторые внешние ограничения и неожиданные препятствия могут испортить предновогоднее настроение.

Пройдет несколько дней после новолуния и психологическая атмосфера станет намного гармоничнее, что очень важно накануне новогодних праздников. Ведь Новый год всегда связан с надеждами на лучшее, не смотря ни на что!

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