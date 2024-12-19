Новолуние в Козероге 31 декабря 2024 года: что нас ждет в это время

31 декабря – последнее новолуние 2024 года. Это не просто начало нового лунного месяца, но и символ переломного момента в глобальном историческом периоде, определяющим общую архитектуру мира. Под управлением строгого Сатурна, энергия этого новолуния требует дисциплины, ответственности и вдумчивого подхода к своим мечтам.

Луна обновляется в 10-м градусе Козерога в 00:26 (gmt+2), открывая дверь в новый календарный цикл, прямо на пороге уходящего года. Это не просто смена фаз Луны – это символичная встреча двух времён: прощание с прошлым и осознанный шаг в будущее, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Вселенная как будто даёт нам возможность провести ритуал обновления, когда вместе с Луной мы можем отпустить старые ограничения, заложить новые семена намерений и шагнуть в новый год с ясностью и твёрдой решимостью. Под трезвым и амбициозным взглядом Козерога, это идеальное время для того, чтобы очертить цели, которые будут расти и крепнуть в предстоящем году.

Новолуние в последнюю ночь декабря – словно приглашение к балансу между завершением и началом, между подведением итогов и построением будущего. Это астрологическое событие предлагает нам подвести итоги, осознать достигнутое и построить фундамент для нового этапа жизни.

Это время, чтобы чётко обозначить свои намерения и шаг за шагом двигаться к их реализации. Новолуние 31 декабря станет для нас моментом осознанного старта – когда новые планы не просто зарождаются, а начинают прорастать, опираясь на твёрдый и надёжный фундамент.

Козерог – знак структуры, дисциплины и достижений, управляемый серьёзным и прагматичным Сатурном. Эта планета покровительствует амбициозным людям, благоприятствует структурированию целей и стремлениям к долгосрочным результатам. Новолуние в знаке управления Сатурна помогает укрепить намерения и наметить сдвиг для построения продуктивного будущего.

Несмотря на новогоднее настроение, новолуние в Козероге предлагает нам обдумать свои амбиции и планы на ближайшие месяцы, основываясь на трезвом подходе, реализме и готовности к труду. Это новолуние символизирует "начало пути к вершинам".

Знак Козерога связан с древними мифами, полными символики, мудрости и глубоких уроков. Этот знак, принадлежащий стихии Земли, представляет дисциплину, выносливость и целеустремлённость. Но за его суровыми чертами скрывается богатая мифологическая история, которая объясняет его силу и связь с высшими ценностями.

Один из самых известных мифов, связанных с Козерогом, – это история бога Пана. Пан был весёлым, игривым божеством с козлиными ногами и рогами, покровителем пастухов, лесов и природы. Однако в этом мифе он предстает не просто как бог веселья, но и как символ мудрости и умения адаптироваться к сложным ситуациям.

Когда чудовище Тифон (олицетворение хаоса и разрушения) напало на богов Олимпа, все божества были вынуждены бежать. Пан, чтобы спастись, решил превратиться в рыбу, нырнув в реку Нил. Но в спешке он не успел полностью изменить свою форму – его нижняя часть превратилась в рыбий хвост, а верхняя осталась козлиной. Так появилась фигура, напоминающая козла с рыбьим хвостом – символ знака Козерога.

Эта трансформация символизирует умение адаптироваться к любым обстоятельствам и находить выход даже в самых трудных ситуациях. Именно поэтому Козерог ассоциируется с упорством, гибкостью и способностью преодолевать преграды.

Символом Козерога также является козерог – горный козёл, который карабкается по крутым скалам, не боясь трудностей и высоты. Это олицетворение амбициозности, выдержки и целеустремлённости. Легенды говорят, что козерог – единственное существо, способное достичь вершины горы, символизирующей высшую цель или мудрость.

Такой путь – это метафора духовного и личного роста: чтобы достичь вершины, нужно преодолеть трудности, страхи и внутренние ограничения.

Козерогом управляет планета Сатурн, которая в римской мифологии была связана с богом Кроносом (в греческой традиции). Кронос олицетворяет время, судьбу и строгость, что подчёркивает такие качества Козерога, как дисциплина, ответственность и терпение. Сатурн учит, что награды приходят через труд и выдержку, а истинные ценности проявляются со временем.

Энергия знака Козерог не терпит пустых обещаний и учит нас:

смело смотреть в лицо трудностям и преодолевать их с мудростью.

адаптироваться к обстоятельствам, не теряя свою цель.

помнить, что путь к вершине требует терпения, но награда того стоит.

Таким образом, Козерог воплощает не только строгость и дисциплину, но также умение превращать испытания в возможности и подниматься к своим самым высоким целям.

Новолуние в Козероге заставляет нас смотреть на жизнь без иллюзий, планировать будущее шаг за шагом, опираясь на свои ресурсы и внутренние ресурсы. В отличие от спонтанных и романтических энергий других знаков, Козерог говорит о дисциплине, постепенности и терпении.

Это время для того, чтобы:

определить свои жизненные приоритеты

поставить конкретные, достижимые цели

создать план действий с соответствующими этапами

укрепить границу и сказать "нет" тому, что мешает подняться.

Если вы решили что-то начать или изменить, будьте готовы к ответственным шагам. Заложите основу для проектов, которые принесут плоды в будущем. В этот период главное — выдержка и настойчивость.

Символизм и метафора новолуния представляет собой темную ночь души, когда свет Луны скрылся от нас. Но именно в этом недостатке мы можем увидеть искры новых возможностей. Козерог, связанный с горными вершинами, напоминает нам, что вершина покоряется лишь тому, кто готов к долгому и упорному восхождению. 31 декабря мы стоим на пороге новых высот. Старые страхи, пожелания и ограничения уйдут вместе со старым годом. Пришло время отпустить их и сделать первый шаг к вершине.

Читайте также: