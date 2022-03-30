Новолуние в Овне 1 апреля 2022 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Овне 1 апреля 2022 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Овне 1 апреля в 09:24 по киевскому времени – первого числа, первого знака Зодиака. Единица – это точка, начало всех начал. Символизирует мужскую активную энергию, это образ самого человека, который родился, пришел в этот мир, чтобы его узнать и стать его частью. Новолуние в Овне – это поток активной энергии, проявленной, в действии.

Аспект новолуния - это соединение Солнца и Луны, астрономически это момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними. Энергии Новолуния задают тон событий на весь лунный месяц, но наиболее сильны - в период от новолуния до полнолуния.

Овен - знак стихии Огня, новолуние в этом знаке открывает благоприятные возможности начать жизнь с чистого листа, с новыми жизненными целями. Солнце в Овне имеет статус экзальтации, т.е. наделяет жизненной энергией, усиливает в людях воинственность, волевые качества. Луна в Овне не может полностью проявить свои качества, основные из которых - нежность, забота, стремление создать комфортную атмосферу для родных и близких людей. В лунный месяц, начавшийся 1 апреля, люди становятся импульсивнее, сосредоточены на своих потребностях, действия направлены на социальную сферу, возникает огромное желание показать себя, проявить лидерские качества.

Овном управляют Марс и Плутон, поэтому новолуние в этом знаке включает мощные энергии, открывает новые возможности. Кроме того, независимо от того, в каком знаке новолуние, этому астрологическому событию всегда соответствуют качества Плутона - планеты кризисов, глубоких трансформаций и возрождения в новом качестве. Функции Плутона ориентированы на внешнее, активное проявление. Любой кризис - это новые возможности для многих жизненных областей, и прежде всего активизирует внутренние ресурсы человека, запускает процесс регенерации.

Новолуние 1 апреля 2022 года произойдет в пятницу - день Венеры. До 6 апреля планета движется по Водолею, знак связан с революционными преобразованиями, масштабными обновлениями. Вечером 5 апреля Венера переходит в знак Рыбы, где имеет статус экзальтации. Это новолуние несет в себе положительный потенциал, возможности для сглаживания острых конфликтов, устранения военной агрессии, объединения.

Лунный месяц предшествует коридору затмений (30 апреля - 16 мая), заканчивается 30 апреля, после чего в этот же день - солнечное затмение в Тельце в 23:41 по киевскому времени. Апрель, пожалуй, наиболее насыщен астрологическими событиями, важнейший месяц 2022 года. Новолуние происходит в соединении с Меркурием - планетой интеллекта и коммуникаций. Это хороший знак - открываются дороги, легче устанавливать контакты, получать различные документы, а также договариваться на различных уровнях о прекращении конфликтов.

12 апреля произойдет эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах, планеты соединяются раз в 12 лет, но именно в Рыбах соединение было 166 лет назад - в марте 1856 года. Рыбы - двенадцатый знак, он собрал в себе весь опыт Зодиака. Лунный месяц, который удивительным образом совпадает с календарным месяцем, с одной стороны завершает глобальный мировой цикл, но с другой - является началом глобальных изменений решительно в лучшую сторону.

Период с 26 марта по 3 апреля, на который приходится новолуние в Овне 1 апреля, уникален по своему потенциалу тем, что все планеты расположены в пределах 100 градусов из 360 возможных. Конфигурация планет называется "Пучок", т.е. это сгущение планетарных энергий. Такое особенное движение планет по небесной сфере дает узкую направленность интересов масс людей. Присутствует избирательность во многих областях, четко очерченная сфера интересов, но также здесь наблюдается ограниченность проявления. Фигура планет "Пучок" активизирует энергии Сатурна, с одной стороны, это жесткость внешних условий, но с другой - обстоятельства складываются наилучшим образом для того, чтобы достичь конструктивности и прочности в любой сфере.

Новолуние в Овне 1 апреля 2022 года заставит многих людей выкладываться полностью, это касается как отстаивания своих интересов, развития бизнеса, так и активных боевых действий. Победа на стороне честный людей, агрессор понесет сокрушительный удар уже в ближайшее время. Это актуально для всех стран мира, а в первую очередь, для Украины - победа за нами!

Воспользовавшись потенциалом новолуния, каждый осознанный человек, борец по своей сути, может достичь очень высоких результатов, произвести прорыв, качественный скачек в том деле, которым будет заниматься. При этом возрастает важность и роль окружения человека, его внешних контактов. Наиболее сильно под влияние новолуния в Овне попадают представители знаков: Овен, Рыбы, Водолей, Телец, Козерог.

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ОВЕН

Новолуние в вашем знаке и начавшийся лунный месяц принесет обнуление и обновления, кардинальные жизненные перемены. То, что долгое время не получалось реализовать, вдруг становится возможным - для вас открываются все двери. Нет времени на раскачку - надо работать, надо делать.

РЫБЫ

Не пытайтесь найти логическое объяснение тому, что происходит, т.к. ее здесь нет. Просто доверьтесь Вселенной, смело начинайте то, что задумано - у вас все получится, вам удастся выйти из замкнутого круга проблем и начать новую счастливую жизнь.

ТЕЛЕЦ

Начинается расчистка пространства для новой жизни. У вас все ресурсы и возможности для того, чтобы создать прочный фундамент на многие годы вперед. Месяц не из легких, но он очень важный - не теряйте ни одного дня, будьте уверены - вы начнете процесс, а окружающая реальность удивительным образом будет способствовать реализации ваших желаний.

БЛИЗНЕЦЫ

Легко адаптируются к новой реальности. Новолуние 1 апреля станет отправной точкой в счастливую жизнь, но только если вы забудете про лень.

РАКИ

Раки могут пережить эмоциональное потрясение, внешние напряженные события заставляют принимать кардинальные решения, к которым вы, по внутренним ощущениям, еще не готовы. Но, очевидно, у Вселенной на вас другие планы.

ЛЬВЫ и СТРЕЛЬЦЫ

В потоке позитива, в целом, лунный месяц, начавшийся 1 апреля, принесет в основном счастливые события. По крайней мере первые две недели после новолуния станут явной возможностью изменить жизнь к лучшему.

ВОДОЛЕЙ

Может присутствовать ощущение того, что вы находитесь в состоянии сжатой пружины, что уже готовы сделать рывок вперед - 1 и 2 апреля, отличные дни для этого, как и весь период от новолуния до полнолуния 16 апреля. Эффективные результаты от приложенных усилий будут уже в скором времени, главное, не упустите этот благоприятный период.

КОЗЕРОГ

Все сложности, с которыми вам придется столкнуться в первые две недели после новолуния, станут катализатором конструктивных преобразований. Мобилизация всех внутренних ресурсов, позволит совершить качественный переход в своем эволюционном развитии. Выражение "нет худа без добра, а добра без худа" как никогда актуально для вас в ближайший лунный месяц.

ВЕСЫ

Представители знака Весы могут оказаться в ситуации как "между двух огней", наверняка, потребуется сделать сложный выбор.

ДЕВЫ и СКОРПИОНЫ

В новолуние 1 апреля и ближайшие дни после него поглощены поиском смысла во всем, что происходит. Время исследований и удивительных открытий.

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