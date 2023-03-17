Новолуние в Овне 21 марта 2023 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Овне 21 марта в 19:23 по киевскому времени означает начало действия, новый цикл активности и личного развития. Сливаясь с весенним равноденствием 20 марта в 23:24, символизирует возрождение света, новый год в природе, жизнь в целом.

Это новолуние несет в себе особые энергии, усиливает значимость нового транзита – Плутона по Водолею с 23 марта. Такая взаимосвязь формирует условия для очередного витка в геополитике по переделу мира и сфер влияния. Третья декада месяца задает тон на ближайшие несколько месяцев, перемещает внимание с одних тем на другие. Например, с военных событий на сферу денежных отношений, международную финансовую систему, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Овен (лат. Aries, баран) – первый знак Зодиака, считая от точки весеннего равноденствия. Соответствует сектору эклиптики (путь движения Солнца) от 0° до 30°, относится к стихии Огня, имеет кардинальные качества. Как первый знак цикла символизирует начало эволюции. Связанный со знаком мифа о Ясоне и Золотом руне. В теле человека управляет головой, мозгом, а также селезенкой и надпочечниками.

Весеннее равноденствие и новая Луна в марте концентрируют энергии Овна, в третьей декаде она максимальна, и можно с ней работать наиболее эффективно. В этот период происходит активизация высшего ума, истинного творчества. Многие люди смогут осознать истинные цели своей жизни, свое предназначение, которые должны быть согласованы с целями семьи, разных групп населения, страны и всего человечества. Самое время отказаться от порывов, опрокидывающих все на свое пути, а также для поиска пространства для компромисса.

Овновские энергии усиливают жизненный потенциал, стимулируют стремление к конкурентной борьбе за свои права, лидерство и независимость. Однако, предпочитая прямые пути, самые высокие вершины очень сложно достичь, так как эти дороги оказываются слишком крутыми. Поэтому важно обращать внимание на потребности окружающих людей и действовать сообща, поддерживая друг друга. Мир и добрососедские отношения – основа успеха. Только в этом случае можно преодолеть любые препятствия и создать условия для гармоничного личного продвижения.

Овен связан с ментальным телом человека, творческим началом, а также с миром божественных идей. Этот знак управляет процессом зарождения идей, которые потом обретают форму. Управитель новолуния в Овне – Марс, планета перемещается по Близнецам до 25 марта. Огненный Марс в знаке стихии Воздуха чувствует себя комфортно, поэтому новолуние в Овне самым положительным образом отразится на интеллектуальной сфере: все вокруг становится яснее и светлее, в голове рождаются блестящие идеи, люди начинают мыслить по-новому.

Стоит отметить, что Марс и знак Овна характеризует военную сферу жизни общества, в личном гороскопе отражает силу воли, поведение в трудных ситуациях, способность к выживанию в различных условиях. Новолуние в Овне, а также ингрессия Марса из Близнецов в знак Рака 25 марта повлияет на течение военных конфликтов во всем мире с тенденцией к уменьшению интенсивности боевых действий.

Самые яркие дни весны 2023 года – с 20 по 26 марта, в это время произойдут важнейшие события, которые повлияют на мироустройство в целом. Наступит определенность по многим вопросам, будет положено начало длительным процессам. В этот период преобладают активность и решительность, но необходимо избегать поспешности и раздражительности, чтобы не испортить вначале то, что при правильном поведении может дать хороший результат.

Новолуние в Овне меняет ритм жизни, проявляются скрытые личностные качества и таланты, появляется желание жить и бороться за свое место под Солнцем. Активизируется работа всех органов и систем организма, люди быстрее восстанавливаются после болезней и хирургических вмешательств. В ближайшие дни после новолуния рекомендуется пить больше воды, есть белковую пищу, заниматься физическими упражнениями, но меньше употреблять шоколада, кофе, сахара.

Новолуние 21 марта благоприятно отразится на профессиональной сфере, бизнесе, карьере. Активность, оригинальность и решительность в период растущей Луны (22 марта – 5 апреля) приведут к успеху и видимым результатам в короткие сроки. Но важно помнить о такте и дипломатичности, избегать поспешности, импульсивности и нетерпимости. В деловых отношениях полезно проявлять уверенность в себе, продвигать личные интересы, но также необходимо с уважением отнестись и к пожеланиям партнеров. Хорошее время для того, чтобы заняться планированием, обдумыванием новых проектов, вырабатывать стратегию и тактику действий в бизнесе, что позволит четко увидеть пути решения тех или иных вопросов на предстоящий лунный месяц.

В ближайшее время благоприятны короткие поездки и коммерческие проекты, основанные на какой-либо идее и не требующие большого финансирования для развития. Не стоит начинать долгосрочные дела. Финансы быстро распыляются, что называются "сгорают", поэтому не берите много наличности при походе в магазины, есть риск сразу все потратить.

Знак Овна, обладая огненной природой, а новолуние в этом знаке дает импульс началу новых проектов или тех дел, которые все время откладывались на потом. Весеннее равноденствие и новая Луна в Овне принесут очень активные знакомства, яркие и быстрые. Повышает интерес к противоположному полу. Мужчины, как никогда, готовы доказывать свою мужественность. А женщины становятся настоящими "амазонками". Любовные романы, начатые в третьей декаде марта, будут бурными, но, скорее всего, короткими.

Новолуние в Овне характеризует огонь, который может перерасти в огромное пламя. Это огонь свечи, искра, импульс. Символ первого лунного дня – светильник, горный хрусталь. В день новолуния можно провести обряд со стихией Огня, чтобы очистить пространство от негатива. Помогут в этом ароматические палочки или небольшие свечи.

Овны, Львы и Стрельцы прочувствуют положительные энергии новолуния в Овне, усиленные весенним равноденствием. Произойдут кардинальные перемены в наиболее волнующих жизненных сферах. Постарайтесь не упустить этот эффективный период – смело идите навстречу тому новому, что входит в вашу жизнь. Хорошее время для обдумывания общей стратегии действий на месяц и внимательного анализа своего реального положения. Вам откроются новые пути для реализации идей.

Для всех остальных знаков Зодиака новолуние в Овне открывает возможности, помогает настроить себя на то, чтобы в ближайший лунный месяц осуществились самые смелые мечты и желания, но они должны быть созидательными, иначе вы себе навредите. Новолуние в первый день нового астрономического года (с момента весеннего равноденствия) обладает мощным потенциалом. В 1-й лунный день активна область между бровями, так называемый "третий глаз".

Обращайте внимание на сновидения, подсказки Вселенной, а также проявляйте социальную активность. Прекрасное время для того, чтобы сдвинуть с мертвой точки застоявшиеся дела, вернуть интерес к работе, а также начать заниматься физическими упражнениями для похудения и оздоровления. Будьте осторожнее в помыслах: если вы ненароком в этот день пожелаете кому-нибудь зла, это зло может обернуться против вас.

Новолуние в Овне 21 марта поможет избавиться от страхов и наваждений – они сгорают без следа. По возможности посидите у огня или сконцентрируйтесь на пламени свечи минут 10-15, сосредоточив внимание на кончике языка пламени. После мягко закройте глаза и 5 минут просто посидите. Затем приступайте к составлению плана на предстоящий лунный месяц.

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