Новолуние в Раке 10 июля 2021-го: время для гармонии и семьи

Это прекрасный день, чтобы решить все сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с родными.

Соединение Луны и Солнца – это и есть новолуние - Луна находится между Землей и Солнцем. Объединяясь, солнечный и лунный принципы заставляют всех нас задумываться о жизненном предназначении и духовной наполненности. Поскольку Луна символизирует Мать, а Солнце – Отца, то новолуние - прекрасный день, чтобы решить все сложные семейные вопросы и наладить взаимоотношения с родными, рассказывает астролог Марина Скади.

Новолуние в Раке 10 июля в 04:17 утра по киевскому времени возвращает к истокам, к своим корням, к собственному дому, семье, родителям, детям. Этим знаком Зодиака управляет Луна, в ближайшие две недели после новолуния в Раке – идеальное время для восстановления семейных связей. Это период эмоционального подъема, тонкого восприятия окружающего мира. Если вы зашли в тупик и не знаете, что делать дальше, Новолуние в Раке поможет запустить процесс обновления и положительных трансформаций, главное, не бояться, довериться Вселенной и начать жизнь с чистого листа.

Это новолуние откроет всем новые перспективы, принесет благоприятные шансы и возможности. Усиливается творческое воображение, благоприятный психологический фон окажет благотворное влияние на все жизненные сферы.

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Период Луны без курса – с 19:10 до 03:20 утра (по киевскому времени) следующего дня - в это время увеличивается вероятность совершить ошибку, за которую потом придется расплачиваться. Этот период лучше всего использовать для самоанализа, наблюдения за собой, чтобы выявить свои слабости. Впечатления от событий, произошедших вечером 10 июля, могут быть обманчивыми и противоречивыми.

В целом, 10 июля – гармоничный день – формируется соединение с Марса и Венеры, что ведет к гармонизации отношений между партнерами и обстановки в семье. Точный аспект – 13 июля. Марс и Венера являются двигателем всего происходящего на Земле, т.к. сама планета Земля на небе находится между ними. Ближайшие две недели - наилучшее время для романтики, любви, взаимоотношений, а также оформления официальных союзов.

Новолуние 10 июля произойдет в субботу – это день Сатурна, то большинство идей и планов окажутся долгосрочными, жизнеспособными и достаточно логичными. Суббота – самый благоприятный день для отдыха и духовных практик. Как утверждают индийские и тибетские мудрецы, отдых в субботу продлевает жизнь.

Новолуние 10 июля происходит в знаке Рак, напротив Козерога, которым управляет Сатурн, то у всех появится возможность начать многое с чистого листа, но для этого придется расставить приоритеты, выделить главное, отчего-то отказаться в пользу важного и долгосрочного.

Сатурн – планета Кармы, называют также эту планету Вершителем Судеб и Хранителем Времени. С 13 июля 2021 по 12 февраля 2022 – Белая Луна, светлая кармическая точка, движется по Козерогу, что дает нам всем возможность получить блага от Сатурна. Сильный, благостный Сатурн дарует благосостояние, удачу и долгую жизнь, если понимать и принимать условия этой планеты.

Июльское новолуние открывает нам путь к гармонии, душевному спокойствию, красоте и любви. Ведь знак Рака – плодовитый, интуитивный, эмоциональный, сохраняющий жизнь. Укрепляется физическое и психическое здоровье, усиливается иммунитет, инстинкт самосохранения. Луна в Раке в статусе управления, поэтому, ближайшие две недели – до полнолуния 24 июля, нужно использовать максимально эффективно - приложить максимум усилия для удовлетворения своих потребностей, гармонизации личных взаимоотношений и обретения душевного и физического комфорта.

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