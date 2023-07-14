Новолуние в Раке 17 июля 2023 года: что нас ждет в это время

17 июля новолуние в Раке в 21:31, самом семейном знаке Зодиака. А это значит, что ближайший лунный месяц в фокусе внимания будут темы, связанные с чувственной сферой, вопросы недвижимости и места жительства, рождения и воспитания детей, взаимоотношений с родителями.

В первый лунный день произойдет ингрессия кармических Лунных Узлов в знаки Овен – Весы. Это значимое астрологическое влияние определит мотивы и действия многих людей. Тема отношений на всех уровнях: личные, деловые, общественные, дипломатические, международные, выходит на первый план, на долгий период времени, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Новолуние 17 июля в оппозиции с ретроградным Плутоном и гармоничных аспектах с ретро Нептуном и Ураном. Все высшие планеты участвуют в конфигурациях с этим новолунии, принесут во все жизненные сферы новые сценарии и новые правила игры. Учитывая тот факт, что Лунные Узлы меняют знаки, в комплексе все это может принести неконтролируемые перемены, дать странные повороты судьбы, усилить необычные способности людей и проявить особые таланты, в том числе, к астрологии, парапсихологии, ясновидению, всем видам эзотерических наук и нетрадиционным методам духовного развития.

Луна в Раке имеет сильный статус – управление. Символически, новолуние в этом знаке Зодиака приносит обновление в личную жизнь, в дом и семью. Конечно, многое зависит от личного гороскопа, но общий энергетический фон новолуния в Раке, все же, больше в положительную сторону. Основная рекомендация – не сопротивляться тому новому, что входит в вашу жизнь. Эмоции бьют через край, ими трудно управлять, а это вредно для организма.

Спектр деструктивных эмоций велик: гнев, обида, ревность, страх ответственности, ранимость или позиция вечного ребенка, неуверенность в себе, боязнь перемен, чувство жалости чувство вины и стыда, зависть и др. Все эти эмоции способны разрушать тело, и душу. Но, никогда не поздно начать работу над собой, чтобы улучшить свои способности к самоконтролю. Новолуние в Раке 17 июля, которое начинает новый лунный месяц, идеально для этого подходит. Аспекты с высшими планетами помогут достичь хорошего результата, если хорошо постараться.

Знак Рака связан с Родиной, корнями, предками. Изменения, происходящие в обществе, заставляют каждого из нас по-новому взглянуть на происходящие события в стране и в мире, пересмотреть свои принципы и убеждения. Новолуние в Раке усиливает чувства национального самосознания, объединяет общее наследие, традиции, историю, стремление отстаивать интересы своей Родины. Люди, находящиеся далеко от места рождения, от родного дома, испытывают острую потребность вернуться хотя бы на некоторое время.

Энергии новолуния в Раке способствуют примирению, гармонизации семейных отношений, романтическим связям. Главное подобрать правильные слова и не бояться показывать настоящие чувства, проявлять заботу о родных и близких людях. Также, ближайший лунный месяц идеален для того, чтобы завести домашнего питомца, желательно найти его в приюте. Вы обязательно найдете того, кто вам психологически подходит, и кому подходите вы. Ваши усилия будут вознаграждены и вы будете удовлетворены.

Первые несколько дней после новолуния подходят для краткосрочного планирования, запуска новых проектов, тем более, если они касаются семейного бизнеса и других дел, в которых заинтересованы и принимают участие родственники или супруги. В этот период усиливается интуиция, поэтому может прийти важная и нужная информация, появятся ответы на ваши вопросы.

С 23 июля начинается период ретроградной Венеры , на фоне растущей Луны этот транзит благоприятен для нового витка в существующих взаимоотношениях, возобновления контактов с бывшими партнерами, связей со старыми друзьями. Ваши начинания будет поддерживать сама Вселенная. Не откладывайте на потом, если ваши волнения касаются людей из прошлого, если не в этот лунный месяц (17 июля – 16 августа 2023), то эта тема, надолго уйдет в тень, привнести что-то важное в нее станет сложнее.

Новолуние в Раке поможет определиться, что же вам действительно нужно для комфортной жизни, поднимет первоочередные темы, связанные с вашей личностью, самореализацией и внутренней жизнью. Все люди, с которыми вы, так или иначе, взаимодействуете, обостряют ваши чувства и эмоции. Самое время подумать о себе, о своих планах и их реализации, а также о том, как установить баланс между семейной жизнью и социальной.

Новая Луна в Раке способствует вдохновению, у многих людей искусства происходит творческий подъем, усиливаются нежные чувства, способность воспринимать тончайшие влияния и импульсы, а это подталкивает к созданию прекрасных произведений – музыки, картин, сценариев, стихов и т.д., способные потрясти публику до глубины души.

Нумерология числа 17 очень интересная, энергии этого числа связаны с новым видением, воодушевлением, осознанием того, что в окружающем мире, да и в нас самих есть красота, гармония, более высшего порядка, чем материальная, физическая упорядоченность. Дает возможность обратить внимание и рассмотреть ближе, изучить подробнее то, что окружает, передает информацию.

17 – это внутренняя активность. Личные, родственные, дружеские отношения укрепляются и становятся надежнее, если они основаны на общих идеях и стремлениях. 17 – «ядерное число», которое объединяет людей, их стремления в одно целое (ядро) и тем самым 17 только усиливается и укрепляется. Это дает такой стимул к движению и прогрессу вперед, что позволяет обрести новую мечту и надежду в общем движении, в совместном прогрессе найти себя, свое призвание. Ключевые слова для новолуния в Раке 17 июля – корни, объединяющие идеи и традиции, родственные связи, озарение, творчество, чувство прекрасного, нежность.

Наиболее чувствительны к новолунию в Раке представители кардинальных знаков: Овен, Рак, Весы, Козерог. Время ярких и судьбоносных событий разного характера, которые запомнятся на долгие годы. Прежде всего, положительные влияния ощущают Раки, жизнь меняется в лучшую сторону, происходит необходимая перезагрузка по всем жизненным сферам.

Овны, Весы и Козероги принимают напряженные энергии от новолуния 17 июля. Нервозность, плохое настроение, снижение самочувствия, потеря бдительности и поддержки со стороны близких людей – с этим придется столкнуться в дни новолуния в Раке. Если есть хронические болезни, желательно пройти поддерживающую терапию во избежание обострения заболеваний. Не стоит ставить для себя труднодостижимые цели и тогда многие неприятности обойдут стороной.

Под каким бы знаком Зодиака вы не родились, постарайтесь провести новолуние 17 июля в кругу близких людей, у воды. По возможности, отложите на день профессиональные дела и займитесь личной жизнью, решением семейных вопросов, домом или отправьтесь на дачу. Это поможет зарядиться положительной энергией на весь лунный месяц.

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