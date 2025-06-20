Новолуние в Раке 25 июня 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Раке 25 июня 2025 года / © Associated Press

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Новая Луна в аспекте соединения с великим благодетелем — Юпитером, рождает энергию, которая ведет к душевному исцелению. Символизирует начало, в котором посеяны любовь, тепло и благословение, а также рост изнутри, питаемый нежностью и принятием, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

В момент новолуния Луна как будто бы исчезает с неба — ее практически не видно, но именно в этой темноте начинается таинство рождения нового. Свет уходит за горизонт, оставляя нас в сумерках чувств.

Новолуние — это всегда аспект соединения Луны и Солнца. В этот раз оно открывает двери для новых чудес. Луна прячется в объятиях Юпитера, великого учителя, и черпает от него силу, чтобы пробудить в нас смысл, веру, потенциал к расширению.

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Новолуние в Раке продолжает ключевой поворот лета — летнее солнцестояние 21 июня, как будто бы сейчас дверь в сакральное открылась нараспашку. Солнце еще дышит древним жаром огня жизни, но после новолуния постепенно уступает пространство стихии Воды.

Архетип Рака говорит про эмоциональное тело, про эмпатию, про тайные воды, которые питают все живое. Это зов к своим истокам — биографическим, душевным, кармическим. Юпитер здесь усиливает и освещает глубины, делает личные чувства частью великого нарратива. Это новолуние — как ритуал принятия своего внутреннего дома. Здесь не про амбиции, а про принадлежность. Не про цели, а про укоренение.

Новолуние в Раке всегда пробуждает нечто древнее, личное и вечное. Это возвращение к истокам, к корням, к голосу рода, звучащему сквозь кровь, слезы, тепло и заботу. Более того, знак Рака управляется Луной.

В мифологическом контексте Рак связан с Гестией, богиней домашнего очага и невидимого огня, который горит в каждом доме, в каждом сердце. Гестия — та, что остается, когда все внешнее рушится. Она — внутреннее пламя, тишина у камина, незыблемая точка покоя, в которой рождается устойчивость.

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В иных традициях — это Деметра, Великая Мать, плодородная богиня, которая уходит в темноту, в подземное царство скорби и памяти, чтобы воскресить жизнь. Ее путь — это путь боли и расцвета, глубинной трансформации и возвращения весны.

Рак (Краб) в мифологии — скромное, но важное существо. Его послала богиня Гера, чтобы отвлечь Геракла в момент смертельной битвы с Лернейской гидрой. Рак погиб, но Гера увековечила его подвиг, вознеся на небо как знак зодиака. Он стал символом преданности, жертвы и защиты, маленьким героем большой истории.

И с тех пор Рак — не только зодиакальный знак, но и Хранитель Памяти, Защитник Рода и Страж Души. Это знак Эмоционального Дома, Материнства, Чувства Принадлежности.

Соединении новой Луны с Юпитером — планетой удачи, а также архетипом учителя, мудреца, расширяющего горизонты сознания и духа, дает благословение сферах дома и семьи, материнства, плодородия и мира. В третьей декаде июня у каждого из нас есть шанс выйти за пределы личного и стать частью чего-то большего.

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Новолуние в Раке можно представить как голос ребенка внутри нас, зовущий домой, к себе, в пространство, где можно быть уязвимым — и принятым. Оно действует особенно щедро, глубоко, одухотворенно. Его соединение с Юпитером дает счастливые шансы, усиливает интуицию, заботу, создает наилучшие условия для духовного роста и благополучия в окружающем вас пространстве.

Это момент, когда:

желания, загаданные с сердцем, могут быть услышаны;

новые начала связаны с домом, родом, материнством, принятием;

рост происходит мягко, но глубоко, через эмоции, чувства, заботу.

Ключевые темы новолуния в Раке:

Обновление семейных отношений

Переезд, возвращение домой или обустройство уюта

Исцеление отношений с родителями, особенно с матерью

Переосмысление понятия «мой дом», «моя безопасность»-

Зачатие — как буквальное, так и духовное, чувственное

Старт проектов, связанных с заботой, домом, женской энергией

Глубокое интуитивное прозрение через сны, воспоминания, символы

Что можно сделать в день новолуния 25 июня:

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Зажечь свечу дома, поблагодарить предков

Создать защитное пространство уюта и тишины

Написать письмо своему внутреннему ребенку

Сформулировать желания, связанные с домом, семьёй, душевной гармонией

Вспомнить, где вам было хорошо и вернуться туда

В день новолуния 25 июня благоприятно записать родовую историю, начиная с бабушек и дедушек. Для кого это актуально, можно сделать эмоциональную разрядку — подарить себе разрешение: поплакать, вспомнить, простить.

Полезно создать домашний алтарь и провести медитацию или ритуал у воды. Задайте себе вопрос: что я несу из прошлого, что уже готова отпустить?

Образ для медитации:

Представьте себя на берегу теплого моря. Вечер. Солнце еще касается горизонта. Тихая вода касается ног. А в небе зарождается Луна. Вы ощущаете, как течет в вас жизнь: древняя, мягкая, принимающая. Это зов энергии знака Рака и Луны — вернуться туда, где вы настоящие, где можете быть собой.

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