Новолуние в Рыбах 10 марта 2024 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Рыбах 10 марта покажет нашу истинную сущность, наше внутреннее Я, проиграет ситуации прошлого. Время исцеления, пробуждения и исполнения желаний, эмоциональное и, в тоже время, волшебное. Физическое и материальное на несколько дней уходит на второй план.

Рыбы – последний знак Зодиакального круга, представляет собой пред основу нового цикла. Третий знак стихии Воды, символически связан с бескрайними просторами мирового океана. Знак творчества, сентиментальности, мечтаний, интуиции, эмоциональной глубины. Новолуние в этом знаке задевает тонкие струны человеческой души и погружает в воспоминания, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В новолуние Солнце и Луна образуют аспект соединения – много Солнца, но мало Луны, поэтому интуиции в день новолуния лучше не доверять, т.к. она может вас подвести. Новолуние 10 марта в 11:00 по киевскому времени покажет ориентиры, то, на что необходимо обратить внимание, чтобы все начинания оказались успешны. В момент новолуния загадайте желание, как можно детальнее визуализируя его.

В новолуние всегда мало сил, одолевают сомнения, присутствует чувство уязвимости. Но период с 10 по 12 марта можно использовать для поиска духовной поддержки. Важно проявлять искренность, чтобы глубже заглянуть в себя и найти ответы на самые сложные вопросы. Тонкая и невидимая энергия знака Рыбы помогает настроить связь со своим ангелом-хранителем. Также в этот период может особенно проявляться сочувствие и милосердие.

В новолуние легче начать жизнь с чистого листа. День подходит для планирования новых дел, спокойной и размеренной работы. Накануне рождения молодой Луны желательно сделать уборку в доме, разобрать вещи и выбросить ненужное. Новолуние в Рыбах не терпит спешки, суеты и лишних движений. Гоните прочь мрачные мысли, никому не желайте зла, иначе будете плохо чувствовать себя весь месяц.

Новолуние 10 марта в гармоничном аспекте с Ураном – планетой прогресса, неожиданностей и обновлений. Оно принесет новые преобразования и возможности. Может появиться интерес к запретному и чему-то тайному, но влияющему на формирование событий будущего. В позитиве потянет на изучение компьютерных наук, погружение в те темы, которые раньше были непонятны. Это новолуние поспособствует самопознанию, изучению себя через психологию, получение ответов на свои вопросы через эзотерику и духовные практики.

Поскольку Рыбы – знак, завершающий Зодиак, многим людям придется подвести черту, закрыть некоторые главы жизни, прежде чем перейти на новый этап. Пришло время оставить позади собственные страхи, найти силы и мужество для нового начала. Это хорошее время, чтобы простить тех, кто обидел нас, попросить прощения или простить себя за прошлые ошибки.

Зодиакальный знак Рыбы сам по себе является кармическим, поскольку означает богатый жизненный опыт, через который человек прошел в предыдущих воплощениях. Поэтому вторая декада марта идеально подходит для очищения собственной кармы. Тишина и уединение поможет установить связь с Космосом, прибавит сил, так как именно тишина создаст жизненную энергию.

Кармическая задача каждого человека – быть счастливым, жить в солнечной энергии, т.е. жить тем, что нравится и вдохновляет на свершения. Когда человек постоянно пребывает в состоянии счастья, абсолютно спонтанно появляется миссия и смысл жизни. Только в тишине можно установить внутренний контакт с самим собой, понять свои истинные потребности и желания, превратить радость – в любовь и достичь просветления.

Управителем новолуния 10 марта является Нептун и Юпитер, обе планеты находятся в комфортных стихиях и гармоничных аспектах. Это благоприятный показатель, говорит о некоторой плавности жизни, которой нам всем так не хватает. В период растущей Луны – от новолуния до полнолуния в Весах 25 марта, которое также является и лунным затмением, стоит заняться самыми важными вопросами, закрыть долги, помириться с близкими, чтобы без потрясений пройти весенний коридор затмений.

Новолуние 10 марта благоприятно для экспериментов в новых областях. Общество в целом проявляет высокую творческую активность, проявляют искренние реакции на происходящее вокруг. Прекрасная возможность обрести независимость, найти для себя высокие духовные источники, которые позже позволят обрести материальный ресурс. Большие перемены в жизни могут произойти через зарубежные контакты, поэтому если давно стремились выехать за рубеж, найти там работу или новое сотрудничество, стоит использовать по максимуму возможности второй декады марта.

Знаки мутабельного креста – Рыбы, Близнецы, Дева и Стрелец, больше других подвержены влиянию новолуния 10 марта. Причем, представителям знака Рыбы, это новолуние откроет путь к счастью. Остальные знаки мутабельного креста, с большей долей вероятности, переживут внутренний конфликт, пройдут через кризисные ситуации. Новолуние 10 марта означает начало нового процесса для представителей этих знаков Зодиака, связанного с внутренним и духовным ростом, подарит возможность исследовать новые горизонты.

Раки и Скорпионы – знаки тригона Воды вместе с Рыбами, попадают в поток удачи и везения в период с 10 по 12 марта. Это прямой контакт и канал для духовных сил. Прекрасная возможность решить затянувшийся конфликт, выйти из сдерживающих границ и найти правильный путь в жизни. Может возникнуть желание работать над собой и заниматься духовной деятельностью. Принимайте знание и советы от мудрых людей старшего поколения!

Всем представителям знаков Зодиака необходимо создать вокруг себя гармоничную атмосферу, в которой сможет зародиться счастье. В этом и есть практическая ценность духовности. Духовность является самой практичной вещью в жизни, это не абстрактное понятие, это внутренний мир человека, его внутренняя ценность.

Знак Рыбы схож с характеристиками двенадцатого астрологического дома гороскопа, который есть у каждого человека. Подробную консультацию по натальной карте можно получить на консультации астролога. Двенадцатый дом – это абсолют, это Тихий океан, в который все вливается. Для нормальной жизни необходимо жить в согласии со своими глубокими, внутренними потребностями. И человеку необходимо знать, как жить в согласии со своей настоящей космической природой.

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