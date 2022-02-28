Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года: что нас ждет в это время

Это революционные обновления, начало духовного единения государств, а также исключения стран-паразитов из мировых процессов.

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года в 19:35 по киевскому времени станет причиной важнейших событий года. Прежде всего у этого новолуния нет напряженных аспектов с другими планетами! А это важный указатель на то, что оно откроет новый цикл для всех стран мира. Все мы сейчас находимся под мощными трансформационными влияниями, но "самая темная ночь перед рассветом". Буквально сразу же после новолуния начнется этап возрождения всего мира, но уже в новом качестве. Большой кризис неизбежен, но его результат – это изменение мирового порядка, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Знак Рыбы – очень светлый, духовный, символизирует огромный опыт – ведь это 12 знак Зодиака, завершающий. После него – Овен, который открывает новый цикл каждый год весенним равноденствием. Но в 2022 году энергии Новолуния в Рыбах невероятно сильны и позитивны несмотря на то, что с 24 февраля внешний фон во всем мире очень напряженный.

Знаком Рыбы управляют две планеты – Юпитер и Нептун, которые находятся в этом же знаке (в статусе управления), что многократно усиливает положительные влияния новолуния 2 марта. Гармоничный аспект новолуния с Ураном способствует приятным неожиданным событиям, обновлениям, которые позволяют себя почувствовать свободным человеком. Кроме того, Уран – это высшая планета, характеризует человечество в целом, взаимную поддержку, дружбу. Солидарная и мощная реакция всего мира на происходящие события в Украине, поможет нашей стране выйти из замкнутого круга и занять достойный уровень в мире.

По принципу аналогии, новолунием управляет Плутон – планета необходимых трансформаций в глобальных масштабах. Вместе с главными управителями – Нептуном и Юпитером, планеты генерируют энергию невероятной силы, но она благоприятна абсолютно для всех. Все планеты между собой в гармоничной связи, поэтому не стоит бояться грядущих преобразований – выявляется основная причина всех проблем и после наступает облегчение, начинается другая жизнь.

Новолуние в Рыбах 2 марта 2022 года – это революционные обновления, начало духовного единения государств, а также исключения стран-паразитов из мировых процессов. Влияние этого новолуния пройдет в три этапа:

1) отправная точка – соединение Солнца и Луны в Рыбах, т.е. новолуние. Масштабное мирное, ненасильственное, гражданское сопротивление войне.

2) первые видимые результаты – начнутся с момента весеннего равноденствия, т.е. с 20 марта 17:34 по киевскому времени. Все политические и личностные разногласия уйдут, люди поймут, что корысть, жадность и трусость – это путь в никуда. Акций поддержки Украине во многих странах становится все больше. Известные личности говорят об этом, воздействуют словом.

3) положительный результат принесет соединение управителей новолуния 2 марта - Юпитера и Нептуна в Рыбах 12 апреля 2022 года. Влияние этого аспекта долгосрочно, с каждым месяцем коллективная энергия добра распространяется на массы людей – формируется новый мир. Конечно же, при таком влиянии агрессивно настроенные страны останутся на дне.

На фоне новолуния формируется сильное соединение Плутона, Марса и Венеры в Козероге (максимум энергии - 2 и 3 марта). Дает мощную вспышку энергии и силы воли – кульминация событий и завершение. Исход этого аспекта зависит от уровня осознанности человека, а в глобальных масштабах – от политики государства и адекватности ее лидера.

Плутон и Марс – воинствующие планеты, управляют Скорпионом и Овном. С одной стороны, произойдет обострение военного конфликта, но это будет последний вызов. С другой стороны - соединение Марса и Плутона смягчается энергиями Венеры – усиливается мужество, воля и вера в победу. В этот раз миру удастся избежать общенациональной катастрофы, но необходимо сделать правильные выводы. Социальные циклы, как и астрология, цикличны. И кто знает, перед какой опасностью встанет мир через несколько лет или десятилетий.

Такова история, что война всегда завершается поражением агрессора. Захватничество, варварство, оккупационная политика не приводит к достижению целей. На данный момент мир нуждается в новом мироустройстве, прежнего больше нет. И новолуние 2 марта 2022 года активизирует процесс обновления мира. Постепенно многие влиятельные и богатые люди пересмотрят свои ценности. Тех, кто останется при своих убеждениях о насилии, материальной выгоде через страдания народа, ждет неминуемый крах.

Простые люди могут повлиять на глобальные процессы, ускорить их, если отбросят свои политические и личные разногласия. Объединение во имя мира – вот главный лозунг на сегодня. Энергия целого народа очень сильна, и важно направить эту коллективную энергию в нужное русло. Люди просыпаются, страхи уходят – действиями движет желание свободы и демократии.

Особенно мощно прочувствуют энергии новолуния 2 марта представители знака Рыбы – вы способны вдохновить массы людей на действия, вернуть им оптимизм и желание жить. Ваше присутствие помогает создать гармоничную внутреннюю атмосферу. Многие представители этого знака смогут выполнить свое предназначение – принести в мир свет и добро.

Раки и Скорпионы также в благоприятном потоке, удивительным образом удается выкрутиться из самых сложных ситуаций. Новолуние в Рыбах откроет новое дыхание - возможно настал ваш звездный час. Ваши творческие замыслы воплощаются в реальность, сила влияния на массы людей значительно возрастает.

Тельцы и Козероги – вы движущая сила, инициаторы обновлений. Способны создать стратегии, которые побеждают. Работы, как физической, так и интеллектуальной, очень много. Ваш вклад в любой коллективный процесс очень важен - безэмоциональность и холодный расчет поможет создать эффективную базу ресурсов на будущее.

Девы могут оказаться в двойственной ситуации, приходится делать сложный выбор. Вам открывается доступ к тайной информации, которая позволяет уберечь многих людей от возможных неприятностей. Прежде всего сейчас необходимо руководствоваться интересами коллектива, а не своими собственными.

Стрельцам и Близнецам очень непросто, только выдержка, самообладание и возможность быть среди людей, поможет избежать ошибок и неприятностей.

Львы, Водолеи, Овны, Весы – вам новолуние 2 марта откроет новые двери, но возможно придется пройти непростой жизненный урок и получить ценный опыт.

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