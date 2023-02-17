Новолуние в Рыбах 20 февраля 2023 года: что нас ждет в это время

20 февраля - новолуние во втором градусе знака Зодиака Рыбы в 09:05 по киевскому времени. С этого дня начинается новый лунный месяц, который продлится до 21 марта.

Знак Рыбы является 12-м и закрывает круг Зодиака, поэтому новолуние в этом знаке будет настраивать нас на завершение старых процессов. Энергия Рыб способствуют очищению, освобождению и трансформации на тонком уровне. Следующее новолуние произойдет сразу же после весеннего равноденствия и откроет новый астрологический год, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Символ знака (от латинского pisces) - это две рыбы, плывущие в разные стороны, но связанные между собой. Он обозначает конфликт между душой и сознанием, с которым живут представители знака. Иногда его рисуют в виде перевернутых скобок. В греческой мифологии есть предание, что однажды богиня любви Афродита прогуливалась со своим сыном Эротом вдоль берега реки. Но тут появилось огнедышащее чудовище Тифон. Они были так напуганы его видом, что бросились в воду и обернулись в пару связанных рыб. Афродита превратилась в южную рыбу, а Эрот - северную. Это спасло их от притязаний чудовища. Образ рыб, который приняли посланники любви Афродита и Эрот, в честь счастливого избавления был помещен на небо.

Созвездие Рыб было выделено очень давно. Его изображения встречаются и на стенах пирамид, и на вавилонских глиняных табличках. В Древнем Египте считалось, что созвездия Козерога, Водолея и Рыб образуют небесное море. Пересекая его, Солнце-Гелиос посылает на землю дожди. Действительно, сезон дождей в Средиземноморье совпадал с месяцами, соответствовавшими этим знакам Зодиака.

Знак Рыбы относится к стихии Воды, представляет самый высокий ее уровень. Самый романтичный, таинственный и высокодуховный знак Зодиака. Здесь есть место некой жертвенности как измерению любви. Энергия этого знака помогает обрести веру и надежду, обновить свое мировоззрение и встать на путь возрождения. Также знак Рыбы учит нас любить, ничего не требуя взамен, сопереживать и сострадать людям, оказывать помощь и поддержку.

Новолуние в Рыбах поднимет все то, что лежало на дне, в глубинах подсознания, но долго не использовалось. Возможно, пришло время оставить в прошлом и убрать из жизни то, что является лишним, ненужным, что бесполезно обременяет. Это принесет облегчение сердцу и уму, поможет развязать психологические узлы, сформировавшиеся ранее.

Знак Рыбы содержит в себе самые яркие характеристики других знаков, размывает границы и все объединяет. Новолуние 20 февраля подтолкнет многих людей разобраться в себе, стать на путь духовного роста и найти свою истинную суть, проявить индивидуальность.

Лунный месяц, начавшийся в Рыбах, благоприятен для людей, занятых в культурной сфере, искусстве и творческой деятельности в самом широком смысле – от визажистов до создателей воодушевляющих проектов, актеров, писателей. Также для психологов и социальных работников. Это новолуние усилит интуицию, поможет раскрыть сверхспособности, решить глубоко личные вопросы. Однако именно представители знака Рыбы и других знаков воды (Раки и Скорпионы), обволакивая близких людей заботой, решая их проблемы, могут совершенно забыть о себе.

Нептун и Юпитер управляют знаком Рыбы, а значит, и новолунием 20 февраля 2023 года. Нептун – высшая планета, уже много лет перемещается по Рыбам (2011 – 2026), поэтому к ее влиянию мы уже привыкли. В периоды, когда другие планеты, Солнце и Луна входят в этот знак, Нептун показывает невероятную глубину любых процессов. Второй управитель – Юпитер, перемещается по активному огненному Овну и одаривает всеми благами жизни тех, кто готов двигаться вперед, бороться и побеждать. Также стоит отметить, что Овен связан с войнами, соперничеством, конкуренцией, поэтому в ближайший лунный месяц можно ожидать обострения на военном фронте, поскольку Юпитер все расширяет, масштабирует. Однако после этого ситуация изменится кардинально, и украинская армия медленно, но уверенно выдавит агрессора с оккупированных территорий.

После новолуния 20 февраля необходимо тщательно проработать застоявшиеся проекты и постепенно перевести дела из пассивного в активный режим, если не хотите выпасть из общего потока и потерять возможности для социального роста и профессионального развития. Начинается подходящий период для того, чтобы отлично приспособиться к людям и ситуациям, прийти к компромиссам и привнести гармонию в окружающее пространство. Уже следующий лунный месяц станет очень важным и ресурсным для того, чтобы работать и получать быстрые результаты, а времени на раскачку не будет.

Новолуние 20 февраля обладает достаточно сильной энергетикой. Оно несет в себе преобразующую силу любви и творчества, усиливает чувство восприятия прекрасного, высокого и духовного.

Разворачивает человека от повседневной суеты к более высоким состояниям. Усиливает силу абстрактного мышления, повышает интерес к философии и расширению мировоззрения. Способствует совершенствованию своих знаний, помогает повысить свой уровень экспертности. В голове могут возникать оригинальные идеи и необычные мысли, которые можно будет воплощать в реальность в следующем лунном месяце.

Важно то, что Венера в момент новолуния 20 февраля находится в последнем градусе знака Рыбы, где имеет статус экзальтации, а ее благостное влияние создает особый психологической фон этого новолуния. Этот день будет очень ярким, запоминающимся и непременно принесет вдохновение. Однако необходимо подготовиться к тому, что в личной жизни многое изменится в течение лунного месяца. В знак Овна Венера войдет в 09:56 по киевскому времени, почти через час после новолуния. Может появиться сильное желание увидеться с любимым человеком, но хорошо, если это будет страстная встреча, а не взаимные претензии друг к другу. Чтобы не испортить благоприятный потенциал этого дня, не путайте откровенность с прямолинейностью.

Наиболее чувствительными к энергиям этого Новолуния будут представители мутабельных (переменчивых) знаков Зодиака: Рыбы, Девы, Стрельцы и Близнецы, а также фиксированные Скорпионы и кардинальные Раки.

У Рыб, Раков и Скорпионов под влиянием новолуния 20 февраля и в ближайшие дни после него появляется склонность к мистицизму и пророчествам, одновременно проявляя желание помочь ближнему. Буря эмоций, которая накроет представителей этих знаков Зодиака, что может привести к созданию шедевра или открытию чего-то нового. Медитируйте, созерцайте, мечтайте! Гармоничные потоки, которые вы получаете от Солнца и Луны в день новолуния, помогут вам не только разобраться в собственных желаниях, но и придадут энергию для их осуществления.

Близнецы и Стрельцы должны уделить особое внимание сфере личных и деловых взаимоотношений, поскольку велик риск сказать что-то лишнее и оказаться в неприятной истории, вплоть до потери ценных партнерских связей. Новолуние в Рыбах делает вас рассеянными и забывчивыми, но одновременно усиливает болтливость и тягу к общению. Это день, когда молчание – золото, а одиночество – привилегия.

Девы под влиянием импульса могут проявить свои худшие черты характера, поэтому не планируйте на этот день важные дела и встречи, иначе все может обернуться вспышкой неконтролируемого гнева. Новолуние в оппозиционном знаке может заставить ввязаться в жаркий, никому не нужный спор. Весь возможный хаос в этот день вам лучше переждать дома.

На остальные знаки Зодиака новолуние оказывает умеренное влияние, но в целом способствует усилению энергии, фантазии, желанию переделать весь мир. Простые радости жизни – это то, что вам нужно в день новолуния в Рыбах, чтобы не потерять связь с реальностью. Берите курс на эффективность и ставьте перед собой новые цели!

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