Новолуние в Рыбах 28 февраля 2025 года: что нас ждет в это время

28 февраля мы погрузимся в глубокие воды новолуния в Рыбах – самого мистического и интуитивного новолуния года. Это момент, когда тонкая грань между мирами стирается, сознание соединяется с подсознанием, а будущее прорастает сквозь туман грез.

В конце зимы, когда мир замирает на границе сезонов, новолуние в Рыбах приносит момент глубокого перерождения, очищения и мистического озарения. Это последний лунный цикл перед астрологическим новым годом, когда старое растворяется в океане вечности, а будущее рождается из чистого намерения, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Рыбы – последний знак зодиакального круга, где подводятся итоги, растворяются старые границы, рождаются вдохновение и новые мечты. Это знак душевных прозрений, интуиции, веры и глубокого внутреннего принятия. Новолуние в Рыбах всегда несёт ощущение завершения одного цикла и подготовки к новому началу, но не через действие, а через осознание.

Знак Рыбы ассоциируются с глубокими эмоциональными переживаниями и способностью проникать в суть вещей. А Луна, перемещаясь по этому знаку, усиливает желание и способности раскрывать скрытые истины и разбираться в подспудных мотивах. Рыбы также склонны к эмпатии, что может привести к более чуткому отношению к другим и стремлению к пониманию их истинных намерений.

Новолуние в Рыбах, которое произойдет 28 февраля 2025 года в 02:44 (gmt+2) способствует раскрытию творческого потенциала и духовному росту. Это период, когда стоит прислушаться к своему сердцу, довериться интуиции и позволить мечтам стать реальностью. Хорошее время для создания вдохновляющих идей и работы над своим эмоциональным состоянием. Прекрасная возможность очистить сознание и переписать сценарий своей жизни, чтобы перейти на новый уровень.

28 февраля Марс выходит из ретроградного движения, а в поскольку это день новолуния, его энергии благоприятны для планирования и подготовки базы новых проектов, осмысления пройденного пути и извлечения полезного опыта. Лучше уединиться и работать самостоятельно, поскольку при новолунии в Рыбах многие люди могут чувствовать себя эмоционально нестабильными и тревожными.

Символика и мифология знака Рыб

Две Рыбы: цикл вечности и связь с божественным. В символе – две рыбы, плывущие в разные стороны, связанные невидимой нитью. Это знак дуализма, баланса между духовным и материальным, прошлого и будущего, сна и реальности. Со знаком Рыбы связаны древние мифы о спасении, интуиции и мистических откровениях:

Происхождение знака Рыбы в греческой мифологии связывают с Афродитой и её сыном Эросом. Когда чудовище Тифон угрожало богам, они, чтобы спастись, превратились в рыб и нырнули в воды реки. С тех пор рыбы символизируют связь с тайнами глубин, интуицию и способность уходить от опасности через погружение в себя.

В ведической традиции знак Рыб ассоциируется с водами мироздания, из которых рождается жизнь. Это знак финала и подготовки к новому рождению, символ изменения форм, очищения, растворения эго и перехода в новые состояния сознания. Знак Рыбы связан с милосердием, состраданием, поэтому важно делать добрые поступки без ожидания награды.

Знак Рыбы связан с христианским символом рыбы («ихтис»), который представляет собой аббревиатуру гречеcкой же фразы «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». Он означает восприятие высшей истины, следование духовному пути, веру и жертвенность.

Новолуние 28 февраля может значительно повлиять на скрытые аспекты жизни, такие как теневые переговоры, тайны и закулисные игры. Оно открывает двери для внутренних трансформаций и выхода за рамки привычного. Заглянув внутрь себя, можно определить свои истинные желания и определить путь к их воплощению. Энергия нового лунного цикла способствует обновлению, осознанию своих желаний и движению к новым целям.

При новолунии в Рыбах внутренние силы и интуиция особенно сильны. Многие чувствуют себя более открытыми к новым идеям и творчеству, но также люди становятся более уязвимыми к манипуляциям и обману. Это новолуние подтолкнет к раскрытию тайн, даст стремление к честности и искренности, усилит способность замечать то, что находится под поверхностью.

В лунный месяц, начавшийся с новолуния в Рыбах, активизируются теневые переговоры и закулисные игры. Но также возрастает вероятность раскрытия этих интриг и тайн. Это хорошее время для тех, кто хочет разобраться в сложных ситуациях и найти истину. Однако прогнозы на весну 2025 года касательно боевых действий и перемирия в Украине остаются неопределенными. Это связано с тем, что Нептун и Сатурн также находятся в Рыбах, максимально усиливая энергию этого знака Зодиака – «переливание воды из пустого в порожнее».

При новолунии в Рыбах разрешаются давние кармические вопросы – то, что долго не давало покоя, может внезапно обрести ясность. Происходит очищение эмоций и разума – уходят старые обиды, страхи, сомнения, оставляя место для вдохновения. Открываются тайны и скрытые знания – можно неожиданно понять что-то важное или получить знаковое сообщение от Вселенной. Интуиция на пике – предчувствия, вещие сны, пророческие знаки будут особенно яркими.

Но также при активных энергиях знака Рыбы, возникает много иллюзий и искушений. Этот знак может унести нас в водоворот фантазий, мечтаний и заблуждений. Поэтому важно различать истинные прозрения от самообмана, видеть реальность сквозь туман эмоций.

Новолуние в Рыбах, словно тонкий мостик между мирами – если отпустить страхи и сомнения, оно может привести к настоящему чуду. Соединение с Сатурном в Рыбах придаёт новолунию серьёзность, реализм, структуру. Аспект заставляет нас смотреть на мечты реалистично. Это не просто грёзы, а возможность заложить прочный фундамент для их воплощения.

А влияние Нептуна в последних градусах Рыб в соединении с Восходящим Лунным Узлом создаёт сказочную, мистическую атмосферу, усиливает творческий поток, даёт веру в лучшее, но требует мудрости и осознанности в выборе направлений. Это шанс увидеть более широкую картину жизни и осознать своё истинное предназначение. Новолуние в Рыбах – одно из лучших для художников, музыкантов, писателей и всех, кто работает с воображением.

Главные темы новолуния 28 февраля:

Очищение и отпускание прошлого – время простить, забыть, оставить ненужное.

Повышенная интуиция – сны, знаки, предчувствия обострены.

Желание уединения и внутренней работы – душа требует тишины и покоя.

Проработка страхов и иллюзий – всё скрытое выходит на поверхность.

Магнетизм вдохновения – отличное время для творчества, духовных практик, осознания истинных желаний.

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