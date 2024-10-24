Новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года: что нас ждет в это время

Это время, когда мощная энергия обновления погружает нас в мир внутренних преображений, магии и скрытых эмоций.

Новолуние 1 ноября в 15:47 (gmt+3) начинает новый лунный месяц и находится под управлением Плутона, который меняет знак Зодиака в этом же лунном месяце и ставит жирные точки во многих мировых процессах. Второй управитель – Марс, сейчас находится в петле ретроградности. Такие особенности Плутона и Марса создают в ноябре особые энергии, непредсказуемые и мощные, кардинально меняющие нашу жизнь, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Энергия Скорпиона: что она несет?

Скорпион – знак, связанный с тайнами, скрытыми процессами и трансформацией. Его энергия напоминает о циклах рождения и смерти, символизируя способность возрождаться, как птица Феникс из пепла. Влияние Скорпиона глубоко эмоционально, порой даже драматично, но оно также несет огромный потенциал для личностного роста и преодоления трудностей.

В новолуние Скорпион пробуждает в нас желание исследовать свои страхи и скрытые стороны личности. Это время, когда мы можем смело смотреть в глаза своим внутренним демонам, прорабатывать старые травмы и освобождаться от того, что больше не служит нам. Влияние Скорпиона помогает принять тьму внутри себя и преобразовать её в источник силы и уверенности.

Темы новолуния в Скорпионе:

1. Освобождение и отпускание старого

Новолуние всегда связано с началом нового цикла, но, чтобы что-то новое вошло в нашу жизнь, необходимо сначала освободить место, отпустив прошлое. В новолуние в Скорпионе это может быть связано с прощанием с отношениями, которые изжили себя, или привычками, которые больше не поддерживают наш рост. Возможно, это будет связано с прощением обид и исцелением внутренних ран. Это прекрасное время для завершения старых циклов и открытия дверей для трансформаций.

2. Глубокая эмоциональная работа и самопознание

Скорпион взывает к нашим внутренним ресурсам и скрытым чувствам. В это новолуние мы можем ощущать более сильную потребность в самопознании и самоанализе. Можно задаться вопросами: что мы на самом деле чувствуем? Какие эмоции мы прячем от себя и других? Это идеальное время для того, чтобы заглянуть внутрь, проработать свои страхи и освободиться от того, что ограничивает нас на глубинном уровне.

3. Перерождение и личная трансформация

Новолуние в Скорпионе – это момент перерождения, когда мы можем символически умереть, чтобы снова возродиться. Это хорошее время для того, чтобы поставить перед собой новые цели, особенно те, которые связаны с внутренним развитием, самоисцелением и обретением силы. Этот период помогает избавиться от иллюзий и освободиться от чужих ожиданий в отношении вас, чтобы увидеть свою истинную суть.

4. Интенсивность в отношениях и раскрытие тайн

Скорпион управляет вопросами глубинных связей, интимности и доверия. В период этого новолуния могут обостряться темы близких отношений, раскрывая скрытые страхи или желания. Это подходящее время для того, чтобы разобраться в своей мотивации в любви, проявить честность по отношению к партнеру и к себе. Не исключено, что кто-то решится на откровенный разговор, который долго откладывал.

Знаки Телец и Скорпион образуют ось денег и взаимообмена энергией. А новолуние в Скорпионе открывает лунный месяц, когда нужно определить свои материальные и финансовые цели. Используйте этот период, чтобы пересмотреть свои планы и поставить перед собой четкие задачи на ближайшие месяцы и годы.

Сосредоточьтесь на развитии навыков и карьерного роста: новолуние в Скорпионе поддерживает усилия по саморазвитию, поэтому любые инвестиции в профессиональное развитие могут окупиться.

Избегайте импульсивных решений: старайтесь обдумывать каждое финансовое решение и избегайте необдуманных трат, даже если вас захватит желание сделать себе подарок.

Откладывайте на будущее: постарайтесь увеличить свои сбережения или вложить средства в что-то долговечное и надежное.

Новолуние в Скорпионе учит нас, что материальная устойчивость и умение грамотно управлять своими финансами – это важная часть жизни. Помогает структурировать свою материальную сферу, строить прочный фундамент для будущего и не бояться брать на себя ответственность за собственное благополучие. Это новолуние показывает дорогу к финансовой стабильности и уверенности в стабильном будущем!

Практики и советы на Новолуние в Скорпионе:

Медитация на отпускание: представьте, как вы освобождаетесь от всего, что больше не нужно, и с благодарностью прощаетесь с прошлыми переживаниями. Это поможет вам освободить пространство для новых возможностей.

Работа с теневыми аспектами: напишите в дневнике о тех страхах, которые вас тревожат, о желаниях, которые вы боитесь признать. Это может стать первым шагом к исцелению и трансформации.

Ритуал очищения: используйте воду, как символ очищения – например, примите ванну с солью, визуализируя, как вода смывает с вас всё ненужное. Это поможет избавиться от эмоционального и энергетического груза.

Постановка намерений: новолуние – это время закладывать семена для будущего. Запишите свои намерения, связанные с внутренним развитием, отношениями и личной силой, и позвольте себе почувствовать их реальность.

Новолуние в Скорпионе 1 ноября 2024 года станет мощным моментом для начала глубинных изменений и внутреннему перерождению. Это время, когда мы можем отпустить всё старое, встретиться лицом к лицу со своими страхами и обрести новую силу. Энергия Скорпиона напоминает нам, что трансформация – это не только разрушение, но и возрождение. Это шанс для того, чтобы выйти за пределы привычного, заглянуть в свою душу и принять её многогранность.

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