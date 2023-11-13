Новолуние в Скорпионе 13 ноября 2023 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Скорпионе обладает очень сильной энергией преображения и трансформаций. Это время освобождения от прошлого и лишнего, отсекания изживших себя связей.

13 ноября в 11:27 по киевскому времени рождается Новая Луна в Скорпионе. Это знак неразрывной связи жизни и смерти, искушений, испытаний, а также триумфа и победы. Соединение новолуния с воинственным Марсом и оппозиция с планетой неожиданностей и революций – Ураном, создает тяжелый энергетический фон. Сложно найти жизненный баланс и правильно распределять ресурсы, как материальные, так и личные (физические, психические), рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Скорпион – самый опасный и экстремальный знак Зодиака, находится под управлением Плутона и Марса. В период новолуния в Скорпионе особенно важен самоконтроль и дисциплина. Лучше не рисковать в ближайшие дни до и после, как минимум, с 12 по 14 ноября.

Новолуние в Скорпионе усилится соединением Марса и Солнца в этом же знаке 18 ноября, что откроет новый двухлетний цикл активности. Это мощный день, поэтому мыслите в направлении масштабных целей. Подходящее время для того, чтобы закладывать фундамент успеха, результаты которого обязательно проявятся через некоторое время.

Принадлежность к тому или иному знаку Зодиака определяется по положению Солнца. Но это лишь один из элементов личного гороскопа. И границы знаков Зодиака меняются, в зависимости от приближенности к високосному году. Поэтому всем, кто родился на стыке знаков, необходимо знать свое время и географические координаты рождения, чтобы точно определить, под каким знаком Зодиака родились.

Кроме Солнца важнейшим элементом гороскопа является Луна, а также личные планеты: Меркурий, Венера, Марс. Астрологические дома, характеризующие сферы жизни, социальные (Юпитер и Сатурн) и высшие планеты (Уран, Нептун, Плутон), находящиеся в натальной карте в определенных знаках и градусах, определяют сценарий жизни человека, плюсы и минусы его характера, потенциал по разным сферам жизнедеятельности.

В астрологии принято рассматривать символическую систему домов (сфер жизни), если астролог составляет прогноз для знаков Зодиака в общем. Новолуние 13 ноября 2023 важное абсолютно для всех представителей знаков Зодиака, и в данной статье я привожу общие рекомендации, которые помогут вам правильно преобразовать свою жизнь.

В основе определения домов гороскопа лежит суть вращения Земли вокруг своей оси. Так как за одни сутки, 24 часа, Земля совершает 1 оборот, а, следовательно – 1 цикл.

Вращение Солнца за 1 цикл отражено в астрологии в виде круга Зодиака – 12-ти знаков Зодиака, 12 секторов в космограмме, отражающих различные, но последовательные стадии развития и роста самого понятия жизни и энергии в нашем мире. Так и вращение Земли за сутки отражает последовательные стадии развития и роста, но в более «приземленном» рассмотрении, в нашей человеческой ежедневной жизни.

1 цикл Солнца – это 12 знаков Зодиака

1 цикл Земли – это 12 домов гороскопа.

Обе эти системы, наложенные друг на друга, дают полную астрологическую картину каждого определенного момента времени, которую называем личным гороскопом или натальной картой.

Ниже обозначены общие влияния новолуния в Скорпионе для всех знаков Зодиака на определенные жизненные сферы.

ОВЕН

Новолуние в Скорпионе включает символический 8 дом Овна. Этот астрологический дом, связанный с поддержкой других людей, показывает, как человек сам себя реализует. Деньги партнера, ресурсы других людей, кредиты, налоги – все это выходит на первый план в ближайший лунный месяц. В восьмом доме мы освобождаемся от материи – даем деньги, физиологически избавляемся от еды, которую мы съели. Это также обмен энергиями в момент интимной близости. Глубокие, эзотерические исследования, магическая сторона жизни, а также завещания, наследство, капиталовложения, хирургия, страхи, вопросы жизни и смерти, экстремальные, аварийные и неожиданные события, все это относится к сфере 8 дома.

ТЕЛЕЦ

Новолуние в Скорпионе включает символический 7 дом Тельца – партнерство, социальные взаимоотношения. Это все то, что нам противоположно, идет ли речь о брачном партнере или о партнере по работе. Общественная роль возрастает. Взаимоотношения с брачным партнером и с партнером по делу выходят на первый план в ближайший лунный месяц. Также к характеристикам 7 дома относятся открытые неприятели или враги. То, чего на не хватает, не достает, клиенты, конкуренция. Суд, и все связанное с судебными разбирательствами.

БЛИЗНЕЦЫ

Новолуние в Скорпионе включает символический 6 дом Близнецов. Физическое служение, в любом смысле этого слова, предоставление услуг другим людям, служба в области медицины, служба в армии, милиции, относятся к этой области жизнедеятельности. А также работа в аптеке и все сферы деятельности, где необходимо носить униформу. Повседневная работа, подчиненное положение, здоровье и болезни домашних животных или близких людей, а также диеты, диетологи и все, кто заботится о здоровье других людей, все это будет актуально в ближайший лунный месяц.

РАК

Новолуние в Скорпионе включает символический 5 дом представителей знака Рак. Это все то, что мы любим, наш творческий дух, который изначально описывает наших детей, все наше творчество. Пятый дом – это те роли и маски, которые мы «носим» и получаем от этого удовольствие. К сфере пятого астрологического дома относится творчество, любовь и все, что мы любим. Дети, развлечения, хобби, спорт, лотерея, отдых, места развлечений. Именно эти темы активизирует новолуние 13 ноября.

ЛЕВ

Новолуние в Скорпионе включает символический 4 дом Львов. Начало и конец жизни, память о человеке после его смерти, семейное окружение, атмосфера в родительском доме, а также глубокие, бессознательные впечатления до 4-х лет, все это относится к сфере четвертого дома. Четвертый дом – это наша личная, чувственная область жизни. Надежность, психологический фундамент, подсознание. Дом, семья, жилье, квартира, родители. Происхождение (генетика, наши предки). Роль мамы и возможность зачатия в гороскопе женщины, также относится к темам четвертого дома.

ДЕВА

Новолуние в Скорпионе включает символический 3 дом Дев. Рациональный и практичный ум, педантизм и то, как человек думает и говорит, его манера рассуждать, размышлять; способность обучаться, контактировать, общаться с внешним миром – это возможности для реализации задуманного в ближайший период. Все, что образно находится «на расстоянии протянутой руки», братья и сестры, родственники, соседи, а также все формы коммуникации (интернет, почта, телефон...). Начальная школа, курсы, транспортные средства и логистика – это дела 3 астрологического дома.

ВЕСЫ

Новолуние в Скорпионе включает символический 2 дом представителей знака Весы. Материальное благосостояние, способность самостоятельно зарабатывать деньги и все, что для человека является ценным в жизни, личная самооценка. К этой жизненной сфере относится движимое имущество, сбережения, ценности и внутренние ресурсы (потенциал человека). Пища и то, как человек питается, ведь мы – это то, что мы едим. Подобными делами придется заниматься, как минимум, до полнолуния 27 ноября.

СКОРПИОН

Новолуние в Скорпионе включает символический 1 дом представителей знака Скорпион. Это дом индивидуальности, личности. Также описывает внешность (рост, черты лица, цвет волос, кожи, мышцы), черты характера. От него зависит впечатление, которое человек произведёт на окружающих, его внешний вид и черты характера, поведение. Новолуние 13 ноября может изменить то, как Скорпионов воспринимают другие люди. Возможно, пришло время поменять способ самовыражения в обществе, образ действий, взгляды на жизнь.

СТРЕЛЕЦ

Новолуние в Скорпионе включает символический 12 дом представителей знака Стрельца. Все неисследованное и неизвестное – далекие места, нецивилизованные области, скрытые, уединенные. Режимные предприятия и учреждения, больницы, секретные службы, тайные враги, также относятся к темам 12 дома. Новолуние 13 ноября активизирует бессознательное. Его проявление возможно через сны, внутренние страхи, потребности, которые боитесь показать, место внутренней боли, которую человек скрывает. 12 дом характеризует самые далекие государства и острова. Самая высокая духовность, личная вера, секреты, тайны, психологическое здоровье, творческие вдохновения и озарения, паранормальные способности – это все становится в ближайшее время очень важным для Стрельцов.

КОЗЕРОГ

Новолуние в Скорпионе включает символический 11 дом представителей знака Козерог. Этот астрологический дом характеризует то, как человек воспринимает неожиданности, перемены, обновления в своей жизни. С позитивной точки зрения новолуние 13 ноября может дать какое-то «чудо», необычное и оригинальное проявление, с негативной – привести к неожиданным неприятным событиям. Друзья, организации, объединения, клубы, союзы, дети партнера, потребуют внимания в ближайшие две недели. Свободная воля, все не эмоциональные, общественные взаимоотношения выходят на первый план.

ВОДОЛЕЙ

Новолуние в Скорпионе включает символический 10 дом представителей знака Водолей. Это вопросы статуса, карьерный рост, репутация, амбиции, положение в обществе. Видимо пришло время пересмотреть свои главные жизненные цели, поставить перед собой новые. Новолуние 13 ноября подталкивает к реальным действиям, направленным на реализацию, как личности в социуме, во внешнем мире. Усиливается способность брать на себя ответственность, быть лидером, руководителем, организатором.

РЫБЫ

Новолуние в Скорпионе включает символический 9 дом представителей знака Рыбы. К характеристикам 9 дома относится сфера зарубежья, высшее образование, расширение горизонтов, перспективы. А также мировоззрение, вероисповедание, религия, идеология. Этот астрологический дом является очень важным, поскольку от личных убеждений и моральных ценностей (9-ый дом) будут зависеть достижения. Новолуние в 9 доме активизирует отношения с внуками, учителями, покровителями. Вы можете стать для кого-то благодетелем, защитником, гуру. Дальние путешествия, расширение кругозора, зарубежье, иностранцы, экспорт/импорт, оптовые партии, издательский бизнес и реклама, церковь, духовенство – что-то из этих направлений станет главным после новолуния 13 ноября.

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