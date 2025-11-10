Новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Скорпионе 20 ноября 2025 года / © Associated Press

20 ноября Луна соединяется с Солнцем в Скорпионе в 08:47 по киевскому времени, и мы оказываемся в точке обнуления, где прежние формы и привычные схемы теряют силу, а на их месте рождается возможность для нового начала, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Скорпион не терпит поверхностности, он требует честности и готовности встретиться лицом к лицу с тем, что мы обычно прячем — страхами, сомнениями, внутренними противоречиями. Именно поэтому новолуние в этом знаке становится моментом очищения и перерождения, когда мы можем отпустить то, что больше не имеет ценности, и заложить семена будущих перемен.

В этот же день, 20 ноября начинается новый цикл Меркурия. Это момент, когда можно заложить семена новых идей для внутренней настройки. Мы словно сбрасываем старые схемы восприятия и учимся выражать правду яснее, глубже, мудрее. Энергия Скорпиона связана с глубинной трансформацией, и в новолуние она проявляется особенно ярко.

Это время, когда стоит задуматься о том, какие внутренние установки мешают нам двигаться вперед, какие эмоции мы подавляем и какие сценарии повторяем из прошлого. Новолуние и новый цикл Меркурия словно приглашают нас к честному разговору с самим собой: что я готов оставить позади, чтобы освободить пространство для нового? В этот день важно не бояться заглянуть в собственную тень, ведь именно через ее осознание приходит сила.

Новолуние в Скорпионе также связано с темой власти и контроля. Оно может проявиться как желание удерживать ситуацию или наоборот — как осознание, что пора отпустить и довериться процессу. Здесь рождается понимание, что истинная сила не в жестком контроле, а в способности трансформироваться и адаптироваться. Это момент, когда мы можем почувствовать, что перемены неизбежны, и вместо сопротивления выбрать путь внутреннего роста.

Оно словно усиливает процесс переосмысления, возвращает нас к старым мыслям и идеям, но уже на новом уровне. Мы можем обнаружить, что прежние схемы мышления больше не работают, и именно сейчас появляется шанс заложить основу для более зрелого и мудрого восприятия. Внутренний диалог становится ключом: чем честнее мы с собой, тем яснее будут наши новые намерения.

Таким образом, новолуние в Скорпионе 20 ноября — точка глубокой внутренней настройки. Оно открывает возможность для трансформации, очищения и перерождения, помогает сбросить старые маски и выйти к более искреннему выражению себя. Это время, когда стоит довериться процессу, позволить переменам случиться и заложить семена будущего, которые прорастут в более ясной, сильной и мудрой версии нас самих.

Архетип Скорпиона всегда связан с глубиной, трансформацией и силой, которая рождается из кризиса. Это знак, где скрытое становится явным, где тайное выходит наружу, а человек сталкивается с собственной тенью, чтобы обрести новую форму. Скорпион — архетип алхимика, шамана, мага, того, кто умеет проходить через смерть старого и возрождение нового. Его энергия не терпит поверхностности: она требует глубины, готовности к внутреннему очищению и смелости встретиться с тем, что обычно прячется в подсознании.

Новолуние в Скорпионе — это момент обнуления, когда мы словно сбрасываем старую кожу и готовимся к перерождению. Луна и Солнце соединяются в этом знаке, открывая портал для глубинных перемен. Это время, когда можно заложить семена новых намерений, связанных с внутренней силой, освобождением от страхов и выходом из ограничивающих сценариев. «Скорпионье» новолуние всегда требует честности: оно не про легкие желания, а про судьбоносные решения, которые меняют саму основу нашей жизни. Здесь мы учимся отпускать то, что больше не имеет ценности, и доверять процессу трансформации, даже если он кажется болезненным.

Особое значение этому новолунию придает Меркурий, который в этот день начинает новый цикл в Скорпионе. В мифологическом архетипе Меркурий — это Гермес, посредник между мирами, бог вестей и проводник душ. Его ретроградное соединение с Солнцем в Скорпионе открывает новый виток ментального развития: мы начинаем мыслить глубже, яснее, мудрее. Гермес в Скорпионе — это архетип проводника между мирами, того, кто ведет нас через тьму к свету, кто помогает осознать скрытые смыслы и перевести язык бессознательного в слова. В этот момент рождаются новые идеи, которые не поверхностны, а коренятся в глубинном понимании.

Таким образом, соединение Солнца и Луны в Скорпионе вместе с началом нового цикла Меркурия создает мощную конфигурацию: архетип алхимика (Скорпион) встречается с архетипом проводника (Гермес). Это союз трансформации и слова, глубины и понимания. Мы получаем шанс не просто обновиться, но и научиться выражать свою правду так, чтобы она была ясной, сильной и преобразующей. Это время, когда внутренние инсайты могут стать основой для новых решений, а честность с самим собой — ключом к будущему росту.

Новолуние в Скорпионе особенно мощно проявляется для представителей водной стихии — Раков, Скорпионов и Рыб. Эти знаки изначально обладают глубокой чувствительностью, интуицией и способностью к внутренним трансформациям, а энергия новолуния словно усиливает их природные качества.

Новолуние в Скорпионе и новый цикл Меркурия 20 ноября словно открывает портал для водных знаков Зодиака (Рак, Скорпион, Рыбы): оно помогает преобразить жизнь, выйти из мрачных состояний, отпустить прошлое и заложить семена будущего, наполненного большей ясностью и силой. Вода всегда связана с очищением, и именно сейчас ее энергия становится ключом к обновлению.

Рак

Для Раков это новолуние открывает возможность освободиться от старых эмоциональных сценариев и привычных ролей, которые больше не питают душу. Оно помогает глубже почувствовать свои истинные потребности и заложить новые основы внутренней безопасности. Рак может обрести ясность в том, что действительно важно для него и его близких, и начать строить более зрелые отношения с миром.

Скорпион

Скорпионы почувствуют, что их сила обновления и способность к перерождению выходит на первый план, позволяя сбросить то, что давно мешало двигаться вперед. Оно усиливает врожденную способность этого знака к трансформации и дает шанс сбросить то, что давно мешало двигаться вперед. Скорпион может почувствовать прилив энергии, желание обновить свою жизнь и выйти на новый уровень самовыражения. Это время, когда внутренние страхи превращаются в силу, а честность с самим собой становится ключом к росту.

Рыбы

Рыбы же смогут яснее услышать свой внутренний голос и превратить мечты в реальные действия, ведь новолуние в Скорпионе приносит ясность и помогает соединить интуицию с конкретными шагами. Рыбы часто живут в мире образов и чувств, но сейчас они могут превратить свои мечты в реальные намерения. Это момент, когда внутренний голос звучит особенно четко, и если довериться ему, можно заложить основу для будущих перемен, которые будут не только вдохновляющими, но и практичными.

Таким образом, для всех трех знаков воды это новолуние становится точкой глубокой внутренней настройки. Оно помогает преобразить жизнь, выйти из старых ограничений и заложить семена будущего, наполненного большей ясностью, силой и мудростью.