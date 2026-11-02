Новолуние в Скорпионе 9 ноября 2026 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Скорпионе 9 ноября 2026 года / © Associated Press

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9 ноября, 09:02 gmt+2 новолуние в 17° Скорпиона открывает новый лунный цикл. Весь фон месяца тоже работает на тему возвращения. Меркурий ретроградный (до 13 ноября, прямое движение с 14-го), Венера ретроградна (до 16 ноября, с 17-го директна), а 4 ноября начинается новый цикл Меркурия в «королевском» 13° Скорпиона. Всё, что мы делали наспех, возвращается. Всё, что оставляли «на потом», стучится в дверь. Новолуние в этот момент не создаёт ничего нового, оно собирает то, что накопилось, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Скорпион — фиксированный знак стихии Воды, его управители — Плутон и Марс. Это глубина, которая стоит на месте и давит. Он связан с общими ресурсами, долгами, чужими деньгами, тайнами, телом, кризисами и перерождением.

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17° находится во второй половине Скорпиона, там, где уже приходит понимание, к чему все идет. Первая треть знака символизирует бой, середина — проверка, а к завершению — приходит мудрость. Поэтому тон этого новолуния тихо-решительный, а значит многие уже знают, что пора.

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В тот же период во Льве сходятся Марс, Юпитер и Нисходящий Лунный узел. Они образуют напряжённый аспект с Солнцем в Скорпионе, а значит, и с новолунием. Здесь нужно понимать, что такая концентрация формирует тяжелый энергетический климат.

Марс отвечает за импульс и конфликт, Юпитер увеличивает всё, к чему прикасается, а узел поднимает старые долги и обиды. Лев — это власть и громкие заявления, Скорпион — это деньги, ресурсы и силовые тайные игры. Вместе они создают очень взрывоопасный фон, т.е. небольшой инцидент способен вырасти в большую историю.

Скорпион знает о войне то, о чём не любят говорить вслух: о потере, о долге, о тех, кого нет рядом, и о том, что чувствует человек, когда привычная жизнь рушится за одну ночь. Не случайно Самайн, момент, когда граница между живыми и ушедшими становится тоньше, приходится на 7 ноября, за два дня до этого новолуния.

Но Скорпион — это не только боль, это ещё и знак перерождения, и именно ему подвластно то, что остаётся после того, как всё сгорело. Не растрачивайте себя на споры в сети и на тревожные заголовки, а направьте энергию на то, что вы действительно можете: поддержать близких, помочь тем, кому тяжелее, навести порядок в своём доме и в своей голове.

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Что лучше всего сделать в период с 8 по 10 ноября

Пространство. Шкафы, антресоли, балкон, ящики стола. Вещи, которые вы не носите, не используете и не любите, занимают место, в котором должно появиться новое. Скорпион не требует выбрасывать всё, он просит быть честным.

Цифровая жизнь. Почта, телефон, подписки, мессенджеры, папки с документами. Сколько «хвостов» висит в фоне? Каждая незакрытая вкладка забирает немного энергии. В этом новолуние особенно хорошо проводить генеральную уборку в цифре.

Деньги. Подписки, долги, кредиты, «дыры» в бюджете, платежи за то, чем вы не пользуетесь. Скорпион управляет и чужими деньгами, поэтому полезно навести порядок в общих финансах, в обязательствах перед другими людьми и в том, что вам должны.

Отношения. Связи, которые держатся на вине, страхе или привычке. Скорпион не говорит «рви», он говорит «увидь». Иногда ясность важнее разрыва.

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Тело. Баня, сауна, детокс, сон. Для Скорпиона тело это место, где копится всё непрожитое. Дайте ему возможность разгрузиться.

Чего избегать

Именно потому, что Меркурий и Венера ещё ретроградны, не стоит:

запускать крупные новые проекты (рекомендуется после 14 ноября, когда Меркурий пойдёт прямо);

подписывать важные документы «с ходу» и принимать окончательные решения по деньгам и отношениям;

менять имидж, цвет, стрижку и радикально пробовать новое в красоте (по лунному календарю новолуние день паузы и мягкого ухода);

затевать выяснение отношений в «горячем» состоянии.

Календарь вокруг новолуния

9 ноября день уборки, тишины и подведения итогов. Составьте список того, чему пора закончиться.

10 ноября Венера (ретроградная) в секстиле с Марсом. Это самый удобный день месяца для сложных разговоров с близким человеком. Говорите конкретно, без намёков.

12-17 ноября пик напряжения конфигурации во Льве. Венера разворачивается и становится ясно, что для вас по-настоящему ценно. Хорошее время составлять список желаний.

13 ноября Меркурий стационарный на 6° Скорпиона. День, когда внимание к деталям окупается вдвойне.

С 14 ноября Меркурий директный: можно отправлять, подписывать и запускать то, что неделями лежало в черновиках.

С 17 ноября Венера директна — для сферы взаимоотношений и финансов начинается благоприятный период.

Практика новолуния:

Вечером 9 ноября возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. Слева напишите: «Что я отпускаю». Справа: «Что освобождается на этом месте». Не торопитесь и будьте конкретными: не «плохие отношения», а «ожидание, что он изменится», не «деньги», а «страх остаться без запаса».

Затем перечитайте и подчеркните одну позицию, ту, что откликнулась в теле. Именно с ней вы будете работать ближайшие две недели. Бумагу можно в конце лунного месяца.

Сильное влияние новолуния 9 ноября на знаки Зодиака

Скорпион. Новолуние в вашем знаке: самое личное в году. Это точка перезагрузки, но не нажимайте «старт», пока Меркурий не пойдёт прямо.

Телец. Новолуние на оси вашего знака. Темы партнёрства и «чужих» ресурсов выходят на первый план.

Лев и Водолей. Вы находитесь под давлением конфигурации. Не вступайте в спор и не принимайте решений в гневе.

Рак и Рыбы. Новолуние даёт вам мягкую поддержку: проживайте и отпускайте, не форсируя события.

Новолуние в Скорпионе напоминает о том, что ничто не начинается без освобождения места. Прежде чем звать новое, спросите себя честно: чем оно будет питаться, если вы продолжите кормить старое?

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