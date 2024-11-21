Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Стрельце 1 декабря 2024 года произойдет на "оси катастроф" – в соединении со звездой Антарес. Эта звезда несёт в себе мощную энергию трансформации, воинственности и страсти. Влияние Антарес очень интенсивное, определяет тематику драмы, борьбы за правду, амбиций.

Новолуние – это всегда момент начала, когда Луна и Солнце образуют аспект соединения, создавая возможность для "посева" намерений. В Стрельце эта энергия направлена на долгосрочные цели, связанные с познанием, расширением горизонтов и личным развитием, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Антарес (около 10° Стрельца) и Альдебаран (около 10° Близнецов) располагаются в оппозиции и символизируют две стороны одной медали. Новолуние в Стрельце произойдет в 10° огненного Стрельца, в знаке учительства, моральных принципов и традиций. В ближайший лунный месяц человечество будет проходить некий экзамен, сдать который можно только при нахождении точки баланса между конфликтом и гармонией в мировом сообществе.

Знак Стрельца обладает символикой творчества, маскарада и глубокой мудрости. Символически связан с поиском баланса между правдой и иллюзией. Этот момент приглашает нас быть дипломатичными и осторожными, но в то же время проявлять и силу характера. Новолуние в Стрельце несет в себе потенциал для обретения внутренней свободы и понимания себя через взаимодействие с миром. Учитывайте также и то, что за внешней легкостью или комедиантским подходом могут скрывать серьезные намерения или глубокая внутренняя трансформация.

С одной стороны, в период новолуния в Стрельце мечты обретают крылья! Это событие открывает уникальные возможности, связанные с областями жизни, которые находятся под влиянием Стрельца (сфера зарубежья, высшее образование, юриспруденция, религия и философия). Оно связано со стремлением к новым горизонтам и акцентом на образовательные, духовные и философские темы. Но с другой, активная "ось катастроф", противоставляющая друг другу неподвижные звезды Антарес и Альдебаран, создает напряжённую динамику и может принести трагические ситуации – разрушения, удары и тяжелые обновления.

Новолуние 1 декабря символизирует размышления, готовность к переменам и способность находить баланс между личными стремлениями и внешними реалиями. В это время многие люди следуют призывам, требующим полного переосмысления имеющихся ценностей и стратегий.

Также акцентируется внимание на поиске смысла жизни и личностном развитии. Новая идея может стать отправной точкой для невероятных перемен и масштабных замыслов.

Однако на фоне ретроградного Меркурия, это новолуние соблюдает особый смысл. Новолуние в Стрельце не только зовет к новому, но и просит пересмотреть старое, переосмыслить прошлое: развитие незаконченных дел, обдумать прошлые ошибки и подготовить почву для грядущих начинаний. Это время, когда наша внутренняя энергия связана с вдохновением искать смысл жизни и раскрывать горизонты, которые раньше казались недосягаемыми.

Антарес или "сердце Скорпиона", – яркая красная звезда, одна из четырёх Королевских звёзд Персии. В древности ее почитали как "стража Запада". Астрологи связывают эту звезду с периодами глобальных перемен, катастроф или масштабных революций. Тогда как Альдебаран, олицетворяет честность, упорство и стремление к справедливости.

Антарес и Альдебаран олицетворяют борьбу и гармонию, кризис и восстановление. Это называется "осью катастроф" из-за связи этих звезд с крайностями: от побед и достижений до потерь и разрушений. Антарес, придерживаясь этого направления, видя конфликты, требует от нас действовать внимательно и смело. Однако его энергия может привести к кризису, если действовать импульсивно или агрессивно. В то же время Альдебаран указывает на путь гармонии, честности и устойчивости равновесия.

Новолуние 1 декабря в аспекте соединения с "ось катастроф", требует осознанного выбора между разрушением и созидание, побуждая использовать энергию звёзд для духовного роста и достижения справедливости. Но также дает потенциал для преобразования старого и начала чего-то нового, однако путь может быть сопряжён с испытаниями.

Если в натальной карте Антарес находится в соединении с личными планетами, часто показывает сильную харизму у человека, лидерские качества, способность изменять мир. Однако звезда требует высокой осознанности: она может принести разрушительные последствия, если человек действует из эгоизма или жажды мести.

Стрелец – знак поиска истины, путешествий, глубокого смысла, и его энергия особенно сильна в ближайшие дни до и после новолуния 1 декабря. Его энергия подталкивает нас задавать вопросы о жизненных целях и направлениях. Где мы сейчас и куда собираемся двигаться? Этот период благоприятен для постановки амбициозных целей, особенно тех, которые связаны с саморазвитием и духовным ростом. Сейчас важно смотреть на себя, искать истину и строить планы, основанные на опыте, а не на импульсе.

Новолуние в Стрельце дает прилив энергии действия, приносит оптимизм, вдохновляет нас на расширение границ – как буквально, через путешествия, так и внутри, через осознание своих возможностей. Это связано с поиском смысла, духовным ростом и готовностью ставить перед собой амбициозные задачи. Появляется мотивация ставить перед собой новые задачи и открывать для себя новые дороги. У каждого появится возможность сделать шаг вперед к своим целям.

Новолуние 1 декабря призывает быть к честности с самим собой: в этот момент важно не только мечтать, но и видеть реальность такую, какая она есть. Оно открывает пространство для вдохновения, но также напоминает о том, что настоящие изменения начинаются с внутреннего осознания. Дает шанс пересмотреть прошлое, обдумать настоящее и вдохновиться на будущее. День новолуния в Стрельце – прекрасное начало для искренних открытий, определения смысла и движения к мечтам. Подходит для возобновления давних социальных связей.

Новолуние в Стрельце открывает международный портал для обновления, саморазвития и обретения новых смыслов. Пусть оно станет для каждого человека временем света, мудрости и внутренней свободы!

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