Новолуние в Стрельце 13 декабря 2023 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Стрельце принесет новые позитивные энергии в это непростое время, добавит оптимизма и веры в успех. Однако важно не переоценить свои возможности, реально смотреть на сложившиеся жизненные обстоятельства и не улетать в абстрактные мечты.

13 декабря в 01:32 по киевскому времени произойдет новолуние в 22-м градусе Стрельца откроет новые возможности, что поможет рассеять все возникшие сомнения по тем или иным жизненным сферам, а также подтолкнет к решительным действиям. В первые несколько дней после новолуния люди испытывают массу свежих впечатлений, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В этот же день Меркурий входит в ретро фазу, замедляя все текущие процессы. Но это не значит, что нужно отбросить все дела и перейти в пассивное состояние. Прекрасно будут развиваться дела, работа над которыми начата уже давно, а вот новые следует начинать не раньше второй половины января 2024.

Новолуние в Стрельце усилит способность смотреть вперед с надеждой, невзирая на любые трудности. Экспансивная и свободная энергия Стрельца оказывает положительное влияние на представителей всех знаков Зодиака. Многие почувствуют прилив сил, появится жизненная энергия, желание познавать окружающий мир, отправиться навстречу экзотике и приключениям.

Лунный месяц, начавшийся в день смены фаз движения Меркурия, будет наполнен привычными действиями и повторяющимися ситуациями. Но неэффективным, если искусственно ускорять события и активно внедрять новшества в свою жизнь. Ни в коем случае не экспериментируйте с внешностью и имиджем!

На фоне предновогодней суеты нужно быть предельно внимательными по отношению к людям, которые появляются в вашей жизни впервые. Вечеринки, посиделки с друзьями, походы в кинотеатры и поездки загород принесут удовольствие и подарят приятные воспоминания, если они будут не очень шумными и в компании старых друзей. Появляется отличная возможность расширить свой кругозор и применить на практике имеющиеся знания и умения.

Новолуние в Стрельце пробуждает потребность в укреплении своего авторитета. Повысится интерес к общественной жизни, общению и встречам с единомышленниками. Те, кто ищет своего учителя, наставника, покровителя, с высокой долей вероятности смогут его найти, если приложат к этому определенные усилия, подключая к процессу поиска давних знакомых, рекомендации в социальных сетях.

Новолуние в огненном знаке Стрельца подталкивает к принятию важных решений, способствует достижению поставленных целей, если проделана длительная работа в этом направлении. Энергии Стрельца усиливают амбиции, люди склонны задавать себе высокую планку, но поскольку сейчас период ретро Меркурия, то после его завершения 2 января, произойдет переоценка всего, что запланировано во второй половине декабря 2023.

Новолуние в Стрельце 13 декабря приходится на середину недели – работа кипит в это время. Но рутинные дела и накопившаяся усталость особенно опустошают в это время. Велика вероятность упустить важную деталь, пообещать то, что не сможете выполнить. Если есть возможность, постарайтесь переключиться на что-то интересное, вернуться к тому, что ранее изучали и разложить все по полочкам.

С негативной стороны новолуние в Стрельце в период ретро Меркурия усиливает страсть к игре, авантюризм, стремление показать свою значимость. Люди больше тратят на роскошные вещи, дорогие отели, вкусную, но вредную еду. А из-за неправильного понимания перспектив, можно оказаться в опасной ситуации и многое потерять.

Начинается благоприятное время для тех, кто хочет возобновить связи с людьми из прошлого. Прекрасная возможность вернуть огонь любви в давно устоявшиеся отношения.

В древнегреческих мифах Луну олицетворяют сразу две богини: Селена и Артемида – покровительница плодородия и всего живого на Земле. Легенды гласят, что богиня Луны никогда не была замужем, она так и не познала истинной любви, а ее единственной всепоглощающей страстью была охота. Вот почему охотницу Артемиду почти всегда изображают с луком и колчаном за плечами, на голове ее сияет диадема в форме полумесяца – Луны. Артемида появилась на свет вместе с братом-близнецом, воплощением Солнца, Аполлоном.

Перемещаясь по небесной сфере, Солнце и Луна вступают в определенные взаимодействия, что и определяет смены фаз Луны: новолуние, полнолуние, солнечные и лунные затмения. С астрологической точки зрения новолуние – это аспект соединения Солнца и Луны в определенном знаке Зодиака. Астрономически, в момент новолуния Луна находится между Землей и Солнцем.

На Овнов, Львов, Стрельцов, Близнецов, Дев и Рыб, новолуние влияет больше, чем на представителей других знаков Зодиака.

Рожденные под знаками стихии Огня (Овны, Львы и Стрельцы) в дни новолуния в огненных знаках, как правило, уверены в собственных силах и не пасуют перед трудностями, но осторожность в это время точно не помешает. С особым вниманием необходимо отнеситесь к своему поведению, обходить конфликтные ситуации стороной, не пытайтесь самоутвердиться за счет других. Ссоры, возникшие в период ретро Меркурия, могут затянуться надолго. Будьте сдержаннее, и тогда вам удастся сохранить теплые и дружеские отношения с теми, кто вам действительно дорог.

Легкость и позитивность Овнов, Львов и Стрельцов притягивает к ним представителей противоположного пола. Поэтому может случиться и яркий головокружительный роман. Если действительно этого хочется, желательно максимум своего свободного времени проводить за пределами дома, получая незабываемые впечатления от происходящего вокруг.

Близнецам эмоционально тяжело в день новолуния в оппозиционном знаке Стрельца. Психологические процессы, происходящие глубоко внутри, выталкивают на поверхность накопленный негатив. С одной стороны, это открывает перед представителями этого знака определенные возможности. Главное – научиться использовать их, понять для чего это, а не почему все так сложно. С другой стороны, если не пытаться разобраться со своими проблемами самостоятельно, то можно вернуться на несколько этапов назад, что весьма вероятно в период ретро Меркурия – управителя знака Близнецы.

Девы и Рыбы принимают напряженные аспекты от новолуния в Стрельце. Усиливается внутреннее напряжение, что может привести к эмоциональным проявлениям, которые невозможно контролировать, либо к деструктивному самоанализу и отстраненности от всех. В дни новолуния в Стрельце трудно скрыть истинные чувства по отношению к другому человеку, что в итоге может привести к возникновению неловких ситуаций.

Знаком Девы управляет Меркурий, поэтому представителям этого знака Зодиака значительно сложнее в день новолуния 13 декабря и несколько дней после. Домашние и социальные обязанности противоречат друг другу, создавая напряженный психологический фон вне зависимости от того, где находитесь.

Стрелец – это праздник в лучшем смысле этого слова. Юпитер управляет новолунием в Стрельце, дарует всем, кто соблюдает традиции, следует нормам морали, занимается благотворительностью, многие жизненные блага. А в период ретроградного движения Меркурия, помогает избежать его негативного влияния.

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