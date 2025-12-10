Новолуние в Стрельце 20 декабря 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние в стрельце 20 декабря 2025 года / © Associated Press

Реклама

Стрелец всегда стремится к высоте, к истине, к свободе, и новолуние в его знаке открывает двери для новых начинаний, связанных с поиском смысла, вдохновения и веры в собственный путь. Венера окрашивает стремление Стрельца в тона гармонии, любви и эстетики. Планета усиливает желание наполнить жизнь красотой, теплом отношений и радостью общения. В этот день мы можем почувствовать, что новые идеи и планы рождаются не только из разума, но и из сердца, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Энергия новолуния в союзе с Венерой словно зовёт нас к созданию пространства, где вдохновение и любовь идут рука об руку. Это может быть начало творческого проекта, важный разговор, новое знакомство или просто внутреннее решение жить красивее и свободнее. Всё, что мы закладываем в этот период, несёт в себе семена радости и гармонии.

Важно помнить о том, что новолуние образует напряженный аспект с ретро Нептуном. Это добавляет в картину элемент тумана и иллюзий. Нептун может размывать границы, подталкивать к мечтам, которые пока не имеют прочной основы, или окрашивать желания в слишком идеалистичные тона. В такие дни легко увлечься красивыми образами и обещаниями, но сложнее удержать ясность и практичность.

Реклама

Соединение Венеры и новолуния зовёт к радости и гармонии, а Нептун напоминает: не всё, что кажется блестящим, окажется прочным. Это время, когда стоит доверять вдохновению, но проверять факты; открываться любви и красоте, но помнить о границах и реальности.

В итоге мы получаем удивительный баланс: новолуние дарит импульс к новым начинаниям, Венера — желание наполнить их красотой и теплом, а Нептун — испытание на честность и способность различать мечту и иллюзию.

Новолуние в Стрельце приносит момент внутреннего перерождения, когда огонь смысла загорается заново. Но именно в этот день в знак Стрельца входит Лилит (20 декабря в 21:12) — и это делает новолуние особенно сильным, необычным, глубоким. Это точка обнуления старой философии жизни.

Обычно новолуние в Стрельце дарит настрой на обновление мировоззрения, поиск пути, вдохновение, новые мечты и большие цели. Но присутствие Лилит включает скрытый слой — ту часть психики, где живут сомнения, непрожитые желания, страхи перед свободой и собственной правдой. Многие люди могут вдруг увидеть, где он жил чужими убеждениями или следовал идее, которая давно потеряла смысл. Всплывает все, что скрывалось в тени мировоззрения.

Реклама

То, что мы не хотели признавать: истинные мотивы, желания, цели, которые казались «неправильными» или «слишком дерзкими». Новолуние открывает новый лунный месяц, знак Стрельца расширяет возможности, но Лилит спрашивает: «Ты действительно этого хочешь? Или просто пытаешься убежать?» Это время, когда можно почувствовать, что прежние ориентиры больше не работают.

Лилит в Стрельце делает новолуние моментом, когда:

раскрываются истинные стремления души,

появляется тяга к чистой, неподдельной свободе,

ломаются старые ментальные границы,

человек чувствует, что больше не может притворяться.

Огненные знаки — Овен, Лев и Стрелец — получают сильнейший импульс обновления.

Новолуние в их стихии оживляет внутренний огонь, возвращает вдохновение, усиливает веру в себя и открывает новые возможности. Это время, когда появляются ясные цели, приходит энергия действий, ускоряются процессы, решения принимаются легко и смело.

Реклама

У Стрельцов начинается личный новый цикл: обновление философии, мечты, внутренней свободы.

У Овнов и Львов — всплеск мотивации, совпадения, удачные совпадения и интуитивные решения, ведущие в правильном направлении.

Но для Близнецов новолуние может стать испытанием. Новолуние в Стрельце — это оппозиция знака Близнецы, и она приносит напряжение между «я хочу» и «от меня требуют», между внутренними желаниями и внешними обстоятельствами.

Это сложный момент, когда:

Реклама

приходится пересматривать планы,

кто-то давит, торопит или требует ясности,

всплывают вопросы партнёрства и честности,

возникает усталость от чужих ожиданий.

Но эта же оппозиция помогает Близнецам увидеть правду о своих отношениях, целях и выборе пути.

Представители знаков Дева и Рыбы ощущают напряжение через квадратуры от новолуния в Стрельце. Это аспекты конфликта, внутреннего раздора, необходимости перестроиться.

Девы чувствует давление хаоса и неопределённости: логика сталкивается с интуицией, планы — с невозможностью всё контролировать. Это время, когда приходится признать: жизнь шире, чем система, и нельзя всё вычислить.

Рыбы ощущают внутренний разрыв между мечтой и реальностью: новолуние заставляет выходить из иллюзий и называть вещи своими именами. Это может быть болезненным моментом пробуждения, который помогает увидеть истинное направление.

Реклама

Общие рекомендации на новолуние в Стрельце:

1. Сформулируйте новую большую цель

Стрелец — знак дальних горизонтов. В этот день полезно представить жизнь шире: куда вы хотите прийти через год, три, девять? Пишите, мечтайте, создавайте карту смысла.

2. Разрешите себе думать смелее

Это новолуние благоприятно для расширения — возможностей, планов, мечты. Отбросьте самоограничения и страх выглядеть слишком амбициозно.

Реклама

3. Начните то, что требует веры

Стрелец ведёт туда, где нет гарантий, но есть внутренний зов. Новолуние в этом знаке идеально подходит для старта проектов, связанных с обучением, путешествиями, продвижением, духовностью.

4. Читайте, учитесь, вдохновляйтесь

Любая новая информация, новая идея, новый учитель или книга могут открыть важный путь.

Реклама

5. Позвольте себе честность

С этим новолунием, усиленным Лилит, важно не прятаться за красивыми теориями.

6. Отпустите ложные идеалы

Новолуние помогает расстаться с устаревшими мировоззрениями и внутренними убеждениями, которые давно мешают. Запишите, от чего вы хотите уйти.

Реклама

7. Открывайтесь миру

Стрелец — знак людей, горизонтов, общения, обмена идеями. Хороший день для встреч, социальных контактов, заявлений, презентаций.

8. Делайте шаг в неизвестность

Новолуние в Стрельце поддерживает тех, кто решается на внутренний рост.

Реклама

9. Загадайте желание о будущем

Лучше всего — связанное с развитием, свободой, познанием, дальними планами.

10. Помните о балансе между вдохновением и реальностью

Стрелец дает крылья, но важно не улететь в иллюзию. Ставьте смелые, но конкретные ориентиры.