Новолуние в Тельце 19 мая 2023 года: что нас ждет в это время

19 мая 2023 в 18:53 по киевскому времени произойдет новолуние в Тельце, в самом плодородном знаке Зодиака. Ближайшие две недели после новолуния – время посева семян в самом широком смысле. Прекрасный шанс обновить свою жизнь, изменить текущее положение дел и дать им свежий импульс.

Новолуние 19 мая обнуляет напряженные ситуации предыдущего лунного месяца, в котором было два затмения. Это астрологическое событие открывает новые возможности, вселяет уверенность в будущем, является продуктивным и эффективным. Особенно благоприятно это новолуние для людей, стремящихся обрести финансовую независимость, найти работу, открыть собственное дело, решить имущественные вопросы, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Третья декада мая 2023 благоприятна для укрепления тылов, создания фундамента, поиска защиты и денежной помощи. Самое время сосредоточиться на практических задачах, подумать о своем финансовом положении, получить навыки и знания, позволяющие приумножить накопления и имеющиеся ресурсы. Обязательно планируйте свой бюджет, продумывайте детали, не тратьте лишнего и записывайте свои расходы.

Это новолуние позволяет выйти за рамки привычного, перейти на новый уровень. Например, даже самые заядлые консерваторы могут увлечься интересным проектом, связанным с фрилансом. Именно сейчас легче всего освоить интернет-профессии, найти удаленную работу, тем самым увеличивая уровень своего дохода и ценность на рынке труда. Хорошее время для создания чего-то нового, неординарного и долгосрочного.

Число 19 в нумерологии означает внешнюю активность. Это расцвет, победа, воссоединение, успех, достижение, талант. Содержит в себе солнечные энергии, связанные с творением и созиданием. 19 реализует, проявляет всеобщему обозрению все то, к чему шла система. То, что было вначале (1 – единица), как первые импульсы двух начал и их взаимодействие, теперь в полноценном виде раскрывается на самом высоком уровне развития (девятка). ЯНское начало не только дошло до полного цикла (10) сознательной осознанности, но и простимулировало пассивное, ИНЬское начало в процессе совершенствования и развития внутренней составляющей (9 на второй позиции). Две половинки, которые в начале процесса были противоположны и различны, теперь готовы объединиться. 19 показывает, что система в процессе своего развития осуществила идею Творца – теперь она сама может творить.

Положительно влияет новолуние в Тельце и на сферу взаимоотношений, как личных, так и деловых. Легче найти взаимопонимание с партнером, особенно по имущественным и денежным темам. Если не было согласия по вопросам места жительства, ремонта в доме, дорогим покупкам (автомобиль, земля, квартира), планирования семейного бюджета, летнего отдыха, то новолуние 19 мая поможет найти точки соприкосновения и уладить все спорные моменты.

Телец – знак стихии Земли, его управитель – Венера, перемещающаяся по знаку Рака. Новолуние в Тельце приносит вдохновение творческим людям, повышает интерес к их творениям. Подходящее время для организации выставки, открытия интернет-магазина или проведения презентации своих работ. На это есть две недели – от новолуния 19 мая до полнолуния 4 июня. Телец – трудолюбивый знак Зодиака, благодаря своим стараниям удается получить желаемое, повысить уровень комфорта в своей жизни. Но просто так, без приложения усилий ничего не получится.

С 16 мая в знак Тельца вошел Юпитер, эта планета приносит счастливые перемены, перемещаясь по Тельцу. Не упустите счастливый шанс, не откладывайте на потом то, что можно сделать в третьей декаде мая 2023-го. Все начинания этого периода будут успешны и дадут отличные результаты в короткие сроки. Плодородная почва Тельца способствует увеличению формы, объема, материализации мыслей, воплощению замыслов в реальность.

Новолуние 19 мая в фиксированном знаке позволяет достичь устойчивого развития и баланса во всех процессах, на всех уровнях. В этот период Вселенная дает все ресурсы для того, чтобы осуществить свои планы и достичь целей. Энергии этого новолуния привлекают любовь, достаток, стабильность. Если серьезно подойти к этим вопросам, с большей долей вероятности все, что происходит в период с 18 по 21 мая, может привести к счастливым переменам по наиболее волнующим сферам жизни. Главное, определите для себя, чего же вы хотите и медленно, но уверенно, двигайтесь в направлении желаемого.

Управитель новолуния в Тельце – Венера – дает шанс обрести личное счастье. Поэтому встречайтесь с друзьями, посещайте различные мероприятия, путешествуйте, гуляйте, знакомьтесь в социальных сетях – вполне возможно, если вы в поиске своего идеального партнера, то вам улыбнется удача. Период новолуния в Тельце – это время раскрытия женских энергий, когда можно привести в гармонию тело и разум, привлечь в жизнь больше любви, процветания и благополучия. Мужчины благодаря своим любимым женщинам достигают успеха, приумножают свои доходы, расширяют бизнес. Если пара задумывается о расширении семьи, рождении ребенка, то сейчас хорошее время для этого.

Телец – знак стойкости, больших потенциальных возможностей, физической силы, спокойствия. Он расходует ровно столько жизненной энергии, сколько необходимо, чтобы не сбиться с курса. Но в критической ситуации он способен мобилизовать все имеющиеся в его распоряжении резервы. И несмотря ни на что удержаться на плаву. А резервов – достаточно много: высокий уровень интеллекта, разнообразные способности и таланты, смелость и готовность бороться в одиночку. Даже упрямство в данной ситуации становится позитивной чертой.

Любое новолуние знаменует начало очередного лунного цикла. Традиционно данное астрологическое явление ассоциируется с новыми начинаниями, свежими мыслями и жизнью с чистого листа. В ближайшие дни после новолуния полезно ставить перед собой цели и задавать правильные направления. Данное время неслучайно считают мистическим, поскольку в новолуние верно взятый курс на какие-либо дела, действительно, приводит к успеху.

Тельцы, Девы и Козероги получают максимум возможностей на весь лунный месяц. Это время решения финансовых вопросов, повышения благосостояния, обретения новых источников ресурсов. Новолуние в Тельце повышает устойчивость и уверенность в своих силах, способствует выздоровлению, улучшению настроения. Пришло время сделать то, что давно хотели, но почему-то не решались. Сил и энергии хватит на все!

Раки и Рыбы почувствуют себя по-настоящему счастливыми, пусть даже пока и не будет ярких событий и громких побед. Но все глобальное начинается с малого – работайте, и удача вам улыбнется.

Скорпионам сложнее всего – новолуние в оппозиционном знаке формирует конфликтную атмосферу, необходимость делать выбор. Психологически тяжело в ближайшее время, возможны непредвиденные затраты.

Львы и Водолеи попадают в условия, когда нужно преодолевать, бороться, отстаивать свои интересы. Помощников нет, но собственного ресурса достаточно для борьбы.

Овны, Близнецы, Весы, Стрельцы – вы вольны выбирать свой собственный путь, внешний мир не будет препятствовать вашим начинаниям. Но помните – сейчас не время для отдыха, иначе упустите счастливые шансы.

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