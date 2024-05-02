Новолуние в Тельце 8 мая 2024 года: что нас ждет в это время

Телец – это знак, связанный со стабильностью, достатком и безопасностью. Новолуние в Тельце 8 мая знаменует собой первый лунный цикл после весеннего сезона затмений. С новым лунным циклом трансформирующие энергии затмений отходят на второй план.

Новолунием в Тельце управляет Венера, которая связана с любовью, красотой, деньгами, отношениями и удовольствиями. С 29 апреля до 24 мая планета "малого счастья" перемещается по Тельцу, предоставляя возможности отвлечься от внешних событий, замедлиться и просто наслаждаться жизнью, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

В момент новолуния 8 мая в 06:22 по киевскому времени, нет ни одного напряженного аспекта между планетами, а в Тельце формируется стеллиум: светлая кармическая точка Белая Луна, Венера, Уран, Юпитер и, соответственно, Луна и Солнце. Планеты создают очень мощный положительный энергетический фон, который будет усилен новолунием.

Новолуние в Тельце 8 мая может помочь в воплощении намерений в жизнь. Также повышает чувство мотивации, дает вдохновение для создания прочной, заземленной основы для себя.

Плодородная энергия, поступающая от Тельца и Венеры, усилит творческие, денежные и благостные силы. Ее можно использовать для того, чтобы творить и создавать шедевры, открыть бизнес, запустить собственный проект, а также повысить свои шансы на зачатие ребенка, если этого хотите.

8 мая – действительно волшебная дата весны 2024, когда энергии богатства и процветания невероятно сильны. Используйте потенциал планет, чтобы зарядить свои чувства и цели, наполнится внутренней силой. Предстоящий лунный месяц принесет позитивные события в частную жизнь, удовольствий и радости будет значительно больше, по сравнению с предыдущими месяцами.

Одним из наиболее известных мифов, связанных с Тельцом, является легенда о любви Зевса и Европы. Правитель финикийского города Сидона царь Агенор имел трех сыновей и дочь Европу – самую красивую девушку на Земле. Как-то утром Европа играла с подругами на зеленом лугу, когда ее с высоты Олимпа заметил всемогущий Зевс. Она очаровала его своей красотой и в ту же минуту Зевс решил похитить девушку. Чтобы не испугать Европу и ее подруг, он превратился в белоснежного быка и незаметно присоединился к стадам царя Агенора.

Когда Европа отошла от своих подружек, к ней подошел белоснежный бык и лег у нее в ногах. Она же взяла его за рога и уселась на его широкую спину. Вдруг бык взметнулся и помчался к морю. Испугалась Европа, закричали подруги, а бык, тем временем, бросился в воду и стремительно поплыл, рассекая волны. Сам бог Посейдон в окружении морских божеств летел на колеснице по морским волнам и своим трезубцем укрощал их, чтобы разгладить путь для своего великого брата - громовержца Зевса.

Вскоре вдали показался легендарный остров Крит. Бык вышел из моря на берег и оставил Европу. Вместо него во всей своей величественной красоте перед девушкой предстал Зевс. Европа стала его возлюбленной и подарила ему трех сыновей. Она славилась добрым характером, любила людей и помогала им. В ответ люди были ей благодарны, что назвали именем Европы целую часть света.

Новолуние в Тельце способствует повышению самооценки, исчезает подсознательное чувство неуверенности, появляется ощущение почвы под ногами. В окружающем вас пространстве появляется больше того, что заставляет чувствовать себя комфортно. Разрешите себе расслабиться, отдайте предпочтение маленьким удовольствиям – этим вы активизируете энергии новой Луны, которая родится 8 мая.

Телец – знак фиксированной Земли, а новолуние всегда ассоциируется с порой, когда нужно "сажать семена". Именно поэтому в ближайшие две недели после новолуния полезно начинать бизнес-проекты, осуществлять переезд, устраиваться на новую работу. Но важно не только "пустить корни", но и проявить трудолюбие, которое так ценит Телец.

Новолуние дает хорошие перспективы для дальнейшего роста, но вместе с тем заметно ослабевает энергетический потенциал человека, и это надо учитывать. Не стоит браться за чересчур сложные задачи, если не уверены в собственных силах. В новолуние появляется шанс обновить свою жизнь, поэтому подумайте, какие конкретно вещи вам хотелось бы изменить или дать им свежий импульс. Обязательно составьте список желаний, отправляйте запросы во Вселенную и просто внутри себя просите о чудесах, а сомнения и негативные мысли гоните прочь.

Новолуние 8 мая выведет из подсознания в реальный мир наши потаенные желания, подавленные эмоции, забытые грехи. Также могут случаться ситуации, которые будут подталкивать нас к осознанию своих ошибок. Именно в период новолуния в Тельце можно как никогда ясно увидеть свои недостатки, осознать и признать причины проблем, а это уже первый шаг к их решению.

Не забывайте о том, что в период транзита Венеры и Луны по знаку Тельца, повышаются риски переедания, сладкого и прочих излишеств хочется больше, чем обычно. Очень легко набрать лишние килограммы, которые сбросить невероятно сложно.

Телец – знак земной, обстоятельный и неторопливый, а значит точно не стоит суетиться и ускорять события. Позвольте процессам, начавшимся в ближайший лунный месяц, развиваться в естественном ритме, по достоинству оцените то, что имеете. Избегайте финансовых рисков, сохраняйте личные ресурсы (физические и психические), делитесь самым необходимым с теми, кто нуждается в помощи, создавайте красоту вокруг себя.

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