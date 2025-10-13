Новолуние в Весах 21 октября 2025 года: что нас ждет в это время

Новолуние в Весах 21 октября 2025 года / © Associated Press

21 октября — новолуние в Весах в 15:25 (gmt+3) на фоне напряженного соединения в Скорпионе — Меркурия, Марса и Лилит, как поиск баланса в водовороте страстей, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Весы хотят мира, но Скорпион требует правды. Весы ищут компромисс, а Скорпион — глубину и трансформацию. И в этом противоречии рождается алхимия момента: мы сталкиваемся с тем, что больше не может быть замаскировано под вежливость. В отношениях, в мыслях, в действиях — всплывает то, что было подавлено. Слова становятся острыми, желания — неудержимыми, а интуиция — беспощадной.

Меркурий в соединении с Марсом и Лилит в Скорпионе — это голос тени, голос, который долго молчал. А в период новолуния в Весах он может говорить резко, страстно, болезненно, но честно. Это аспект, который вскрывает глубинные конфликты, скрытые обиды, подавленные желания. И если Весы зовут к диалогу, то Скорпион требует очищения — даже через боль и кризис.

Весы — единственный знак зодиака, символом которого является не живое существо, а предмет: весы, инструмент измерения, баланса, справедливости. Это уже говорит о его особой миссии — уравновешивать, сравнивать, искать золотую середину. Весы — кардинальный воздушный знак, управляемый Венерой, и потому их энергия сочетает интеллектуальную утонченность с эстетическим чутьем.

Архетип Весов — это Медиатор, Дипломат, Судья, Художник. Это тот, кто умеет видеть обе стороны, кто стремится к гармонии не только в отношениях, но и в пространстве, в слове, в форме. Знак Весы открывает секреты того, как в отношениях с другими людьми не потерять себя.

В ближайшие дни до и после новолуния в Весах Вселенная предлагает нам пересмотреть свои связи, научиться слышать другого, но и не отказываться от своей правды. Весы учат не подстраиваться, а взаимодействовать осознанно.

Управляет новолунием в Весах — Венера, планета красоты, баланса и внутреннего выбора. Именно она задает тон не только новолунию 21 октября, но и всему лунному месяцу, наполняя его мягкостью, изяществом и стремлением к равновесию. Венера в Весах напоминает, что истинная гармония рождается там, где есть уважение, изящество и любовь к правде.

Сама Венера сейчас тоже находится в Весах — в своем доме, где ее энергия раскрывается особенно ярко. Это создает резонанс, усиливает влияние Венеры на коллективные и личные процессы. Мы чувствуем ее присутствие не только в отношениях, но и в пространстве, в словах, в желаниях. Она становится проводником к внутреннему миру, где красота — это не внешняя форма, а способ быть в согласии с собой.

Новолуние в Весах 21 октября приглашент нас:

Восстановить гармонию в отношениях, особенно там, где были недосказанности или напряжение.

Создать пространство красоты — в доме, в теле, в голосе, в мыслях.

Сделать выбор, основанный на душевной честности, а не на страхе или компромиссе.

Новолуние в Весах 21 октября — как вдох Венеры, как момент, когда можно на тонком уровне почувствовать красоту не как внешнюю форму, а как внутреннюю гармонию, как вибрацию, которая настраивает душу на честный диалог с собой и с миром. Это момент, когда эстетика становится способом исцеления, когда каждое движение, слово, взгляд может быть наполнено смыслом и изяществом.

Астрея — богиня справедливости, ушедшая с Земли в эпоху хаоса. Ее весы — символ идеального баланса, который мы ищем в мире, полном противоречий.

Венера в Весах не только соблазняет, но и оценивает, выбирает, взвешивает. Медиатор между мирами — знак Весы является мостом: между людьми, идеями, культурами.

Новолуние в Весах особенно важно для нас именно сейчас, когда мир переживает социальные, политические и культурные конфликты. Оно напоминает, что мир невозможен без диалога.

В течение лунного месяца, начавшегося с новолуния в Весах, усиливаются процессы, связанные с переговорами, миротворчеством, эстетическим переосмыслением, а также с внутренним выбором: между реакцией и осознанностью, между конфликтом и компромиссом.

В первые дни после новолуния (22 и 23 октября) напряжение достигает пика. Луна перемещается по Скорпиону, проходя через соединение с Марсом, Меркурием и Лилит. Это означает, что эмоциональный фон становится особенно насыщенным, интенсивным, даже взрывоопасным.

Луна в Скорпионе символизирует погружение в эмоциональные глубины, а в соединении с Лилит и Марсом — это вызов и провокации. Возможны вспышки гнева, ревности, обострение конфликтов, особенно в межличностных взаимоотношениях. Могут активизироваться травмы, связанные с доверием, интимными отношениями, а также деньгами. Это время, когда интуиция становится почти телепатической, но и проекции усиливаются — важно различать свои чувства от чужих.

Новолуние в Весах открывает период, когда красота и справедливость идут рука об руку. Это шанс не просто договориться, а создать пространство, где каждый услышан, и каждый важен. Энергия в новый лунный месяц становится более сосредоточенной, страстной, проницательной.

В третьей декаде октября нужно помнить о том, что все важное происходит внутри. Позвольте себе искренность, даже если это не соответствует общепринятому образу. Не принимайте решения в порыве, особенно 22 и 23 октября. Лучше наблюдайте, записывайте, осознавайте. Используйте энергию этого периода для творчества, романтики, ритуалов гармонизации пространства, работы с телом и голосом.

Новолуние в Весах окажет самое благоприятное влияние на представителей трех знаков Зодиака: Близнецы, Весы, Водолей. Для них это время может стать точкой вдохновения, обновления и мягкого внутреннего поворота, особенно в сферах общения, отношений и творческого самовыражения. Новолуние может принести новые идеи, интересные знакомства, возможность наладить диалог там, где раньше были недопонимания. Это прекрасный момент для начала творческого проекта, написания, обучения или публичного выступления.